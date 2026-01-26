Ursula von der Leyen elsírja magát: máris kiléphetnek a dél-amerikai országok a Mercusorból – a sarkára állt egy magyar csúcspolitikus

Az Európai Bizottság hétfőn új munkacsoportot hozott létre az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésére, amely célja az uniós szabványok betartatásának erősítése. A lépéssel megpróbálnak válaszolni a kontinens hónapok óta tüntető gazdáinak sérelmeire, ám ez máris vitát váltott ki a Mercosur-országok körében, amelyek a kereskedelmi hátránytól tartanak – jelezve, hogy az európai agráriumnak a kezdetektől fogva igaza volt.

Brüsszel váratlanul szigorítana az importellenőrzésen, hogy az uniós fogyasztókat és termelőket védje, de a Mercosur-exportőrök szerint az intézkedések túlzottan korlátozóak lehetnek / Fotó: Elyxandro Cegarra / AFP

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy új munkacsoportot hoz létre az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésének megerősítésére. A testület feladata a termékek megfelelőségének vizsgálata, különösen a növényvédőszer-maradékokra és a specifikus importtermékekre fókuszálva, valamint koordinált ellenőrzési akciók kidolgozása az uniós tagállamok között.

A hivatalos indoklás szerint a cél a magas szintű emberi, állati és növényi egészségvédelem biztosítása, valamint a biztonságos és tápláló élelmiszerek garantálása az EU fogyasztói számára.

A munkacsoport a bizottság és a tagállamok szakértőinek együttműködésével dolgozik majd, a feladata pedig

a közös intézkedések kidolgozása,

az importellenőrzés harmonizálása

és a szükséges további szabályozások azonosítása lesz.

A bizottság hangsúlyozza, hogy az uniós termelők védelme kulcsfontosságú, és minden importált terméknek meg kell felelnie az EU által előírt szigorú szabványoknak.

Az új intézkedések azonban feszültséget okoznak a Mercosur-országokkal, amelyek jelentős mezőgazdasági exportőrök. A dél-amerikai országok szerint a szigorú ellenőrzések hátrányos helyzetbe hozzák őket az uniós piacon, és protekcionista jellegűek. Brüsszel ugyanakkor az egységes szabványokra hivatkozik, amelyek minden termékre, belföldire és importáltra egyaránt érvényesek.

Az uniós szabályozás fenntartása azonban az élelmiszer-biztonsági célokon keresztül akár az egész Mercosur-megállapodást a tűzre dobhatja.

Az EU jelenleg is szigorú ellenőrzési mechanizmusokkal rendelkezik, a nem uniós országokból érkező termékeket pedig a nemzeti hatóságok vizsgálják.