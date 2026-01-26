Ursula von der Leyen elsírja magát: máris kiléphetnek a dél-amerikai országok a Mercusorból – a sarkára állt egy magyar csúcspolitikus
Az Európai Bizottság hétfőn új munkacsoportot hozott létre az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésére, amely célja az uniós szabványok betartatásának erősítése. A lépéssel megpróbálnak válaszolni a kontinens hónapok óta tüntető gazdáinak sérelmeire, ám ez máris vitát váltott ki a Mercosur-országok körében, amelyek a kereskedelmi hátránytól tartanak – jelezve, hogy az európai agráriumnak a kezdetektől fogva igaza volt.
Az Európai Bizottság bejelentette, hogy új munkacsoportot hoz létre az élelmiszer- és takarmányimport ellenőrzésének megerősítésére. A testület feladata a termékek megfelelőségének vizsgálata, különösen a növényvédőszer-maradékokra és a specifikus importtermékekre fókuszálva, valamint koordinált ellenőrzési akciók kidolgozása az uniós tagállamok között.
A hivatalos indoklás szerint a cél a magas szintű emberi, állati és növényi egészségvédelem biztosítása, valamint a biztonságos és tápláló élelmiszerek garantálása az EU fogyasztói számára.
A munkacsoport a bizottság és a tagállamok szakértőinek együttműködésével dolgozik majd, a feladata pedig
- a közös intézkedések kidolgozása,
- az importellenőrzés harmonizálása
- és a szükséges további szabályozások azonosítása lesz.
A bizottság hangsúlyozza, hogy az uniós termelők védelme kulcsfontosságú, és minden importált terméknek meg kell felelnie az EU által előírt szigorú szabványoknak.
Az új intézkedések azonban feszültséget okoznak a Mercosur-országokkal, amelyek jelentős mezőgazdasági exportőrök. A dél-amerikai országok szerint a szigorú ellenőrzések hátrányos helyzetbe hozzák őket az uniós piacon, és protekcionista jellegűek. Brüsszel ugyanakkor az egységes szabványokra hivatkozik, amelyek minden termékre, belföldire és importáltra egyaránt érvényesek.
Az uniós szabályozás fenntartása azonban az élelmiszer-biztonsági célokon keresztül akár az egész Mercosur-megállapodást a tűzre dobhatja.
Az EU jelenleg is szigorú ellenőrzési mechanizmusokkal rendelkezik, a nem uniós országokból érkező termékeket pedig a nemzeti hatóságok vizsgálják.
Az új munkacsoport célja azonban az lenne, hogy a bizottság és a tagállamok ellenőrzései egységesebbek és hatékonyabbak legyenek. Ez a megközelítés látszólag az európai gazdákat védené: újra előtérbe kerül az uniós piac védelme, az importtermékek szigorú ellenőrzése és a protekcionista intézkedések összehangolása.
Ennyitől elbukhat a Mercosur-megállapodás?
A Mercosur-országok szerint az új szabályozás akadályozhatja az élelmiszer-kereskedelmet, különösen az áruk gyors piacra juttatását. A szigorítás hatására a költségek emelkedhetnek, a „versenyhátrány” pedig súlyos lehet a dél-amerikai termelők számára.
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa szerint azonban a Európában okkal a legmagasabbak a világon az élelmiszer-biztonsági szabályozások, és
ezt minden termelőnek el kell fogadnia, aki be szeretne jutni az uniós piacra.
Összességében az új munkacsoport létrehozása a szigorúbb importellenőrzés irányába tett lépés, amely a bizottság szerint a biztonságos élelmiszer-ellátást és az uniós termelők védelmét szolgálja. S bár a lépés elsősorban nem a hónapok óta tiltakozó európai gazdákat védi – mindössze ugyanazokhoz a szabályokhoz köti a külföldi termelőket –, ez mégis felrúghatja az egyébként is gyenge lábakon álló Mercosur-megállapodást, amely eddig csak brutális méretű dömpinget és ellenőrizetlen behozatalt jelentett volna a blokk számára.
