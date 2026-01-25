Kínai tech cégek a mesterséges intelligencia új frontján: jön az ügynökalapú kereskedelem – a chatbotokból vásárlási asszisztensek lesznek

A kínai technológiai cégek új fejezetet nyitnak a mesterséges intelligencia versenyében: az ügynökalapú kereskedelem (agentic commerce) felé fordulnak. Ennek lényege, hogy a chatbotok és MI-asszisztensek teljes értékű vásárlási és fizetési platformmá alakulnak, így a felhasználók egyetlen felületen intézhetik a tranzakciókat.

Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

Az Alibaba a múlt héten frissítette Qwen nevű csevegőbotját. Az új verzió lehetővé teszi, hogy a felhasználók közvetlenül a Qwen felületén belül rendeljenek ételt, foglaljanak repülőjegyet vagy bonyolítsanak le más tranzakciókat – mindezt anélkül, hogy elhagynák a Qwent.

A frissítés szorosabb összeköttetést teremt a Qwen és az Alibaba ökoszisztémája között: személyre szabott ajánlásokat kaphatnak a Taobao vagy a Fliggy utazási oldal kínálatából, majd az Alipay-en keresztül fizethetnek. Korábban a Qwen csak ajánlatokat tudott tenni a felhasználónak a kérdések alapján, de a tényleges vásárláshoz már külön kellett navigálni a különböző alkalmazások, honlapok között.

Ez a lépés része egy globális trendnek: egyre több fejlesztő az MI-ügynökökre helyezi a hangsúlyt, amelyek minimális emberi beavatkozással képesek önállóan elvégezni feladatokat. Az elemzők szerint az ilyen megoldások jelentősen növelhetik a felhasználók elkötelezettségét, mivel a szolgáltatások teljes integrációját teszik lehetővé.

Kína előnyben, de a világ is követi

Bár az MI-ügynökök több területen is hasznosíthatók, jelenleg az e-kereskedelemben terjednek a leginkább. Az Egyesült Államokban már több vállalat bevezeti első verzióit, míg Kínában az Alibaba különösen erős pozícióban van: fejlett nyelvi modellje és átfogó hálózata (ruházat, élelmiszer, utazás, lakhatás) révén gyorsan kovácsolhat előnyt.

Más kínai szereplők is aktívan lépnek. A ByteDance decemberben frissítette Doubao nevű chatbotját, amely már autonóm módon intézhet például jegyfoglalásokat a Douyin (a TikTok kínai változata) e-kereskedelmi funkcióival integrálva. A Tencent elnöke, Martin Lau a cég 2025. májusi eredménybeszámolóján jelezte, hogy az MI-ügynökök a WeChat ökoszisztéma kulcselemeivé válhatnak a jövőben.