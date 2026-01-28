Nagy a baj: kifogy az üzemanyagból az EU-tagjelölt ország, kitört a pánikvásárlás – a kormány felszólította a lakosságot

A montenegrói Bar kikötő kamionos blokádja miatt a lakosság csak korlátozott ideig juthat üzemanyaghoz. A fuvarozók tiltakozása az EU schengeni tartózkodási szabályai miatt indult.

Montenegróban üzemanyaghiány fenyeget a kamionosok által indított kikötőblokád miatt / Fotó: AFP

Montenegró legfontosabb üzemanyag-beszállító pontja, a bari kikötő hétfő óta blokád alatt áll a teherautó-sofőrök tiltakozása miatt. Az ország saját olajfinomító hiányában teljes mértékben az importált üzemanyagra támaszkodik, a kikötőben pedig megtalálhatók a legnagyobb tárolókapacitások is. A blokád miatt a készletek gyorsan csökkennek, az ellátás jelenleg a benzinkutakon rendelkezésre álló készletekre korlátozódik, amelyek mindössze néhány napra elegendők.

Montenegró szomszédainál sem jobb a helyzet

A sofőrök Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Észak-Macedónia több határátkelőjét zárták le, megbénítva ezzel a Törökországot és a Közel-Keletet az EU-val összekötő közúti folyosót. A tiltakozás során csak a gyógyszert, élő állatot, robbanóanyagot és fegyvert szállító járművek haladhatnak át.

A montenegrói energiaügyi minisztérium arra kérte az olajipari vállalatokat, hogy folyamatosan tájékoztassák a hatóságokat a készletekről és az üzemanyag-ellátás fenntarthatóságáról. A minisztérium emellett felszólította a lakosságot, hogy kerüljék az indokolatlan felhalmozást. Kedden az üzemanyag-felhasználás közel kétszeresére nőtt a szokásos napi átlaghoz képest.

Elsőbbséget élveznek a kórházak, biztonsági és önkormányzati szolgálatok, oktatási intézmények, valamint a kiemelt közlekedési és infrastrukturális ágazatok.

A rendőrség közlése szerint a sofőrök csütörtök délig kaptak engedélyt a tiltakozásra.

A demonstrációt az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése váltotta ki. A fuvarozók nehezményezik, hogy nem uniós állampolgárként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ami megnehezíti munkájukat és a nemzetközi fuvarozást.

A montenegrói helyzet az egész régió gazdaságát érinti, mivel a blokád a térség kulcsfontosságú logisztikai folyosóit bénítja. Az ellátási láncok zavara és az üzemanyaghiány további hatásai miatt a helyzet gyors és hatékony megoldást igényel, különben súlyos következményekkel járhat a közlekedésre és a lakosság mindennapi életére.