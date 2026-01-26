Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Mol történelmi üzletéről: ezt teszi Szerbiával a NIS felvásárlása – nem az olajfinomító a lényeg

Kedvező hatást gyakorol Szerbia adósmegítélésére az a kötelező erejű szándéknyilatkozat, amelyet a Mol csoport kötött a Gazprom Nyeft társasággal az orosz cég által a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban birtokolt 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról – áll a Moody’s Ratings hétfőn Londonban ismertetett szektorelemzésében.

A Mol a múlt héten jelentette be az adásvételi tranzakciót előirányzó szándéknyilatkozat aláírását. A tájékoztatás szerint a felek 2026. március 31-ig szeretnék aláírni a szerződést. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén-kutatási és -kitermelési portfóliójára is.

A tranzakció előzményeként az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás és a pancsovai finomító is, amely Szerbia egyetlen kőolaj-feldolgozó üzeme.

Az OFAC azonban december 31-én külön engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását, a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat, egyúttal lehetőséget biztosított arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről.

A Moody’s Ratings hétfői helyzetértékelése szerint az erről kötött szándéknyilatkozat érdemi előrelépést jelent az Egyesült Államok által a szankciók indokaként megjelölt tulajdonlási probléma megoldása felé.

A nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzése szerint a fejlemény egyúttal mérsékli a szerbiai üzemanyag-ellátás körül kialakult bizonytalanságokat, és ez kedvező hatást gyakorol Szerbia adósminőségi megítélésére.

A Moody’s közölte: a szándéknyilatkozat aláírása igazolja azt a korábbi várakozását, hogy Szerbiának megvan az intézményi kapacitása és geopolitikai rugalmassága a külső nyomásgyakorlások kezelésére és egy esetleges széles körű, makrogazdasági szintű felfordulás megelőzésére.