Lehet hüledezni, újabb goromba német hír okoz érthetetlen optimizmust, a szép jövő megint odébb ment
Újabb összezavaró hír érkezett a német gazdaságról. Habár januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo-index változatlanul 87,6 ponton állt, a várakozásokat mutató alindex romlott. Az ING ugyanakkor már látja a fellendülés jeleit.
Németország Ifo üzleti hangulatindexe 2022 márciusa, azaz az orosz–ukrán háború fokozódását is már számba vevő első hónap óta messze nem érte el a fegyveres konfliktus előtti szintet. A havonta közölt Ifo üzleti hangulatindex 2026 januárjában változatlanul 87,6 ponton állt, ami elmaradt a piaci várakozásokban szereplő 88,1 ponttól. A várakozásokat tükröző alindex 89,7 pontról 89,5 pontra csökkent, a jelenlegi helyzet megítélése pedig enyhén javult, 85,6 pontról 85,7 pontra.
Az adatot érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel nem egyértelmű, hogy a válaszadók többsége azelőtt vagy azután küldte be értékelését, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, nem vezet be további vámokat több európai országgal szemben – mutatott rá hétfői jegyzetében az ING.
A pénzügyi intézet szakértője szerint
a változatlan Ifo-index azt a bizonytalanságot tükrözi, amely a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések miatt ismét rányomja bélyegét a német gazdaságra.
A csalódást keltő Ifo-adat ellenére az ING optimista a német gazdaság kilátásait illetően, mivel a legfrissebb makrogazdasági adatok alapján fordulópont következhetett be a német iparban 2025 végén.
A gazdasági felszállás jelei már egyértelműen kirajzolódnak
Az ipari megrendelések immár három egymást követő hónapban nőttek, és az sem ad okot különösebb aggodalomra, hogy a novemberi ugrást részben nagy volumenű megrendelések okozták: a fiskális költekezési program miatt idén több ilyen megrendelésre lehet számítani – mutatott rá a jegyzet.
A szakértő úgy látja, hogy az infrastrukturális és védelmi beruházási tervek megvalósításai 2026-ban elkezdhetnek begyűrűzni a reálgazdaságba és a német ipar kimozdulhat a jelenlegi „riasztóan alacsony szintekről”.
„A védelmi beruházások multiplikátorhatását ma már egyértelműen magasabbnak látjuk, mint egy évvel ezelőtt.”
Az ING hozzátette, hogy további enyhülést hozhat, ha megvalósul a kormány azon terve, hogy a magas energiaárakat a jelenlegi szint harmadára csökkentené.
Strukturális problémák húzódnak a német gazdaság gyengélkedése hátterében
„Bár továbbra is meg vagyunk győződve a közelgő gazdasági fellendülésről, hangsúlyozzuk, hogy a német gazdaság problémái mélyen gyökereznek, gyakran strukturális jellegűek, és nagyrészt saját maguk okozta gondok – a kínai problémát leszámítva. Ezeket gyorsan megoldani lehetetlen. A tartós geopolitikai feszültségek, valamint az amerikai vámokkal kapcsolatos állandó bizonytalanság tovább rontják a kilátásokat” – hangsúlyozta a jegyzet készítője.
Még egy ciklikus fellendülés esetén is szinte teljes gazdasági átalakításra van szükség.
A szakértő szerint a bürokrácia csökkentésétől és az e-közigazgatás bevezetésétől kezdve a demográfiai folyamatok pénzügyi terheinek kezelésén és mérséklésén át egészen az adócsökkentésekig mindenen változtatni kell. Friedrich Merz német kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa ezeket a reformokat, és a régóta várt fellendülést fenntartható növekedéssé alakítsa.
A túl hosszú ideje tartó, de facto stagnálás időszaka véget érni látszik. Ugyanakkor a lefelé mutató kockázatok listája továbbra is hosszú. És bár Németország keveset tehet az új külső sokkok megelőzéséért, egy dolog teljes mértékben a saját kezében van: elkerülni azt, hogy egyik végletből a másikba essen. A legnagyobb belső kockázat továbbra is az, ha a nemzeti depressziót hirtelen nemzeti önelégültség váltja fel – figyelmeztetett az ING.
A német gazdaság átalakítására hívta fel a figyelmet az Ifo Intézet is még decemberben. Az intézet úgy látta, hogy a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.
Nehéz Németországban munkát kapni, a magyaroknak is – a csődhullám több ágazatot is érint
Nagy meglepetésre jelentősen emelkedett a németországi gazdasági várakozásokat jelző ZEW hangulatindex és a januári előzetes beszerzésimenedzser-indexek (BMI-k) is azt mutatják, hogy a német gazdaság átalakuláson megy keresztül. Mint a Világgazdaság a német gazdaságról szóló átfogó elemzésében beszámolt róla: a német szolgáltatók is optimisták, hiába van kritikus helyzet a kancellár szerint több gazdasági szektorban.
A BMI-ket az euróövezeti országokban az S&P Global állítja össze havonta a vállalatok körében végzett felmérések alapján. A németeknél a szolgáltatások BMI-je 53,3, az iparé 48,7. Míg előbbi meglehetősen nagy pozitivitást mutat, utóbbi már korántsem.
A S&P Global jelentése szerint „a vállalatok az év elején meredek és felgyorsuló költségnövekedéssel szembesültek. Az inputárak inflációja mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatásokban gyorsult, és előbbiben 37, utóbbiban 11 hónapja nem látott csúcsra emelkedett, miközben összességében a szolgáltatási szektorban volt erőteljesebb a drágulás. Széles körben számoltak be a bérköltségek emelkedéséről, a megkérdezett cégek emellett az energia-, a fém- és a szállítási költségek növekedését is megemlítették.”
Mindennek következtében a német gazdaságban, főként az iparban, jelentős leépítéseket hajtottak végre vagy vált bizonytalanná a vállalatoknál dolgozók sorsa. Csak az utóbbi két hónapban több ilyen hír érkezett. A számos leépítésből és csődből most csak néhányat sorolunk fel:
- a Voith német iparvállalat mintegy 2500 munkavállalótól válhat meg, akiknek többsége Németországban dolgozik. A Voith Magyarországon is jelen van, Biatorbágyon;
- a német játékkereskedelmi piac egyik meghatározó szereplője, a ROFU Kinderland 2000 munkavállalót tehet az utcára;
- a Musashi japán autóipari óriás is bezárja a gyárát Németországban, mert nem bírja tovább a veszteségeket;
- még a francia autóipari beszállító, a Valeo is teljesen felszámolja egyik telephelyét, ezzel párhuzamosan pedig drasztikus leépítéseket hajt végre;
- a korábban az IKEA katalógusait is gyártó Wennberg 165 év után megszűnik;
- csődöt jelentett a nélkülözhetetlen tömítéseket gyártó Meteor GmbH, amely 350 dolgozót foglalkoztat Németországban, és összesen 1600 alkalmazottal működik világszerte;
- csődbe ment a legrégebbi német sörfőzde, a Carl Betz 130 évig bírta, most már nem tudja fizetni a zöldátállást;
- a Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb vegyipari beszállítója 1500 munkahelyet szüntet meg világszerte, a legtöbbet Németországban;
- novemberben legördült az utolsó Ford Focus a saarlouisi gyártósorról, amivel a német üzem 54 év után bezárta kapuit.
A legfrissebb bezárás híre az ING jegyzetének napján érkezett: több mint két és fél évszázad működés után csődbe ment és bezárt a bonni Plittersdorf városrészben található Schaumburger Hof. Az 1755-ben alapított, egykor filozófusokat és államférfiakat fogadó vendéglátóhelyet a koronavírus-járvány utóhatásai, a növekvő bérköltségek és a magas energiaárak kényszerítették fizetésképtelenségi eljárás megkezdésére. Sok magyar járhatott ezen a helyen, amire többé már nem lesz alkalmuk.
