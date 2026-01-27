Deviza
EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27% EUR/HUF382,7 +0,27% USD/HUF322,89 +0,45% GBP/HUF441,31 +0,4% CHF/HUF414,94 +0,37% PLN/HUF90,95 +0,25% RON/HUF75,12 +0,32% CZK/HUF15,78 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19% BUX127 176,25 +0,4% MTELEKOM1 956 +0,51% MOL3 890 +1,34% OTP39 990 +0,35% RICHTER10 480 -0,38% OPUS550 -0,18% ANY7 720 -1,04% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 328,67 -0,42% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 668,65 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német gazdaság
Németország
üzleti hangulatindex
csődhullám
gazdasági kilátások
ifo hangulatindex

Lehet hüledezni, újabb goromba német hír okoz érthetetlen optimizmust, a szép jövő megint odébb ment

Változatlanul alacsony szinten maradt januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo-index, ami továbbra is a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések okozta bizonytalanságot tükrözi. Az ING azonban mégis optimista a német gazdaság jövője kapcsán, szerinte a gazdasági fellendülés jelei már egyértelműen kirajzolódnak. A pénzintézet ugyanakkor egy nagy kockázatra is felhívta a figyelmet.
Németh Anita
2026.01.27, 08:00

Újabb összezavaró hír érkezett a német gazdaságról. Habár januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo-index változatlanul 87,6 ponton állt, a várakozásokat mutató alindex romlott. Az ING ugyanakkor már látja a fellendülés jeleit. 

német gazdaság Germany,Flag,On,Gold,Coins,,Finance,And,Banking,Business.
Az ING optimista a német gazdaság jövője kapcsán, szerinte a gazdasági fellendülés jelei már egyértelműen kirajzolódnak / Fotó: Superbeststock / Shutterstock

Németország Ifo üzleti hangulatindexe 2022 márciusa, azaz az orosz–ukrán háború fokozódását is már számba vevő első hónap óta messze nem érte el a fegyveres konfliktus előtti szintet. A havonta közölt Ifo üzleti hangulatindex 2026 januárjában változatlanul 87,6 ponton állt, ami elmaradt a piaci várakozásokban szereplő 88,1 ponttól. A várakozásokat tükröző alindex 89,7 pontról 89,5 pontra csökkent, a jelenlegi helyzet megítélése pedig enyhén javult, 85,6 pontról 85,7 pontra.

Az adatot érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel nem egyértelmű, hogy a válaszadók többsége azelőtt vagy azután küldte be értékelését, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, nem vezet be további vámokat több európai országgal szemben – mutatott rá hétfői jegyzetében az ING.

A pénzügyi intézet szakértője szerint

a változatlan Ifo-index azt a bizonytalanságot tükrözi, amely a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések miatt ismét rányomja bélyegét a német gazdaságra.

A csalódást keltő Ifo-adat ellenére az ING optimista a német gazdaság kilátásait illetően, mivel a legfrissebb makrogazdasági adatok alapján fordulópont következhetett be a német iparban 2025 végén.

A gazdasági felszállás jelei már egyértelműen kirajzolódnak

Az ipari megrendelések immár három egymást követő hónapban nőttek, és az sem ad okot különösebb aggodalomra, hogy a novemberi ugrást részben nagy volumenű megrendelések okozták: a fiskális költekezési program miatt idén több ilyen megrendelésre lehet számítani – mutatott rá a jegyzet.

A szakértő úgy látja, hogy az infrastrukturális és védelmi beruházási tervek megvalósításai 2026-ban elkezdhetnek begyűrűzni a reálgazdaságba és a német ipar kimozdulhat a jelenlegi „riasztóan alacsony szintekről”.

„A védelmi beruházások multiplikátorhatását ma már egyértelműen magasabbnak látjuk, mint egy évvel ezelőtt.”

Az ING hozzátette, hogy további enyhülést hozhat, ha megvalósul a kormány azon terve, hogy a magas energiaárakat a jelenlegi szint harmadára csökkentené.

Strukturális problémák húzódnak a német gazdaság gyengélkedése hátterében

„Bár továbbra is meg vagyunk győződve a közelgő gazdasági fellendülésről, hangsúlyozzuk, hogy a német gazdaság problémái mélyen gyökereznek, gyakran strukturális jellegűek, és nagyrészt saját maguk okozta gondok – a kínai problémát leszámítva. Ezeket gyorsan megoldani lehetetlen. A tartós geopolitikai feszültségek, valamint az amerikai vámokkal kapcsolatos állandó bizonytalanság tovább rontják a kilátásokat” – hangsúlyozta a jegyzet készítője.

Még egy ciklikus fellendülés esetén is szinte teljes gazdasági átalakításra van szükség.

A szakértő szerint a bürokrácia csökkentésétől és az e-közigazgatás bevezetésétől kezdve a demográfiai folyamatok pénzügyi terheinek kezelésén és mérséklésén át egészen az adócsökkentésekig mindenen változtatni kell. Friedrich Merz német kancellár és kormánya feladata, hogy idén végrehajtsa ezeket a reformokat, és a régóta várt fellendülést fenntartható növekedéssé alakítsa.

A túl hosszú ideje tartó, de facto stagnálás időszaka véget érni látszik. Ugyanakkor a lefelé mutató kockázatok listája továbbra is hosszú. És bár Németország keveset tehet az új külső sokkok megelőzéséért, egy dolog teljes mértékben a saját kezében van: elkerülni azt, hogy egyik végletből a másikba essen. A legnagyobb belső kockázat továbbra is az, ha a nemzeti depressziót hirtelen nemzeti önelégültség váltja fel – figyelmeztetett az ING.

A német gazdaság átalakítására hívta fel a figyelmet az Ifo Intézet is még decemberben. Az intézet úgy látta, hogy a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak.

Nehéz Németországban munkát kapni, a magyaroknak is – a csődhullám több ágazatot is érint

Nagy meglepetésre jelentősen emelkedett a németországi gazdasági várakozásokat jelző ZEW hangulatindex és a januári előzetes beszerzésimenedzser-indexek (BMI-k) is azt mutatják, hogy a német gazdaság átalakuláson megy keresztül. Mint a Világgazdaság a német gazdaságról szóló átfogó elemzésében beszámolt róla: a német szolgáltatók is optimisták, hiába van kritikus helyzet a kancellár szerint több gazdasági szektorban.

A BMI-ket az euróövezeti országokban az S&P Global állítja össze havonta a vállalatok körében végzett felmérések alapján. A németeknél a szolgáltatások BMI-je 53,3, az iparé 48,7. Míg előbbi meglehetősen nagy pozitivitást mutat, utóbbi már korántsem.

A S&P Global jelentése szerint „a vállalatok az év elején meredek és felgyorsuló költségnövekedéssel szembesültek. Az inputárak inflációja mind a feldolgozóiparban, mind a szolgáltatásokban gyorsult, és előbbiben 37, utóbbiban 11 hónapja nem látott csúcsra emelkedett, miközben összességében a szolgáltatási szektorban volt erőteljesebb a drágulás. Széles körben számoltak be a bérköltségek emelkedéséről, a megkérdezett cégek emellett az energia-, a fém- és a szállítási költségek növekedését is megemlítették.” 

Mindennek következtében a német gazdaságban, főként az iparban, jelentős leépítéseket hajtottak végre vagy vált bizonytalanná a vállalatoknál dolgozók sorsa. Csak az utóbbi két hónapban több ilyen hír érkezett. A számos leépítésből és csődből most csak néhányat sorolunk fel:

A legfrissebb bezárás híre az ING jegyzetének napján érkezett: több mint két és fél évszázad működés után csődbe ment és bezárt a bonni Plittersdorf városrészben található Schaumburger Hof. Az 1755-ben alapított, egykor filozófusokat és államférfiakat fogadó vendéglátóhelyet a koronavírus-járvány utóhatásai, a növekvő bérköltségek és a magas energiaárak kényszerítették fizetésképtelenségi eljárás megkezdésére. Sok magyar járhatott ezen a helyen, amire többé már nem lesz alkalmuk.

A világ megmentőjének állítják be magukat, közben lassan szétesik a jóléti állam – végzetes lehet, ha nem jön egy azonnali irányváltás

Egyre nő az újraelosztás Európa legnagyobb gazdaságában, ami már a jóléti állam jövőjét is veszélyezteti. Mielőtt felgyorsulnak a destruktív folyamatok Németországban, sürgős gazdaságpolitikai irányváltásra lenne szükség.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu