Lehet hüledezni, újabb goromba német hír okoz érthetetlen optimizmust, a szép jövő megint odébb ment

Újabb összezavaró hír érkezett a német gazdaságról. Habár januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo-index változatlanul 87,6 ponton állt, a várakozásokat mutató alindex romlott. Az ING ugyanakkor már látja a fellendülés jeleit.

Az ING optimista a német gazdaság jövője kapcsán, szerinte a gazdasági fellendülés jelei már egyértelműen kirajzolódnak / Fotó: Superbeststock / Shutterstock

Németország Ifo üzleti hangulatindexe 2022 márciusa, azaz az orosz–ukrán háború fokozódását is már számba vevő első hónap óta messze nem érte el a fegyveres konfliktus előtti szintet. A havonta közölt Ifo üzleti hangulatindex 2026 januárjában változatlanul 87,6 ponton állt, ami elmaradt a piaci várakozásokban szereplő 88,1 ponttól. A várakozásokat tükröző alindex 89,7 pontról 89,5 pontra csökkent, a jelenlegi helyzet megítélése pedig enyhén javult, 85,6 pontról 85,7 pontra.

Az adatot érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel nem egyértelmű, hogy a válaszadók többsége azelőtt vagy azután küldte be értékelését, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, nem vezet be további vámokat több európai országgal szemben – mutatott rá hétfői jegyzetében az ING.

A pénzügyi intézet szakértője szerint

a változatlan Ifo-index azt a bizonytalanságot tükrözi, amely a geopolitikai feszültségek és a vámfenyegetések miatt ismét rányomja bélyegét a német gazdaságra.

A csalódást keltő Ifo-adat ellenére az ING optimista a német gazdaság kilátásait illetően, mivel a legfrissebb makrogazdasági adatok alapján fordulópont következhetett be a német iparban 2025 végén.

A gazdasági felszállás jelei már egyértelműen kirajzolódnak

Az ipari megrendelések immár három egymást követő hónapban nőttek, és az sem ad okot különösebb aggodalomra, hogy a novemberi ugrást részben nagy volumenű megrendelések okozták: a fiskális költekezési program miatt idén több ilyen megrendelésre lehet számítani – mutatott rá a jegyzet.

A szakértő úgy látja, hogy az infrastrukturális és védelmi beruházási tervek megvalósításai 2026-ban elkezdhetnek begyűrűzni a reálgazdaságba és a német ipar kimozdulhat a jelenlegi „riasztóan alacsony szintekről”.

„A védelmi beruházások multiplikátorhatását ma már egyértelműen magasabbnak látjuk, mint egy évvel ezelőtt.”