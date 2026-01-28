Deviza
Pocsék hírt kapott a magyar gazdaság, a németek áthúzták a számításokat: ez nagyon nem hiányzott

A kormány a beruházások felgyorsításában és az innováció ösztönzésében látja a kilábalás lehetőségét. A német gazdaság 2026-ban is csak gyenge növekedésre számíthat, az export visszaesése és az ipari válság miatt.
VG/MTI
2026.01.28, 18:41
Frissítve: 2026.01.28, 19:19

Berlin 0,3 százalékponttal csökkentette 2026-os növekedési előrejelzését, 1,3-ről 1,0 százalékra. A kormány szerint a német gazdasági növekedés lassú marad, az állami beruházások és strukturális reformok lehetnek a fellendülés kulcsai.

Hamburg,,Germany,,2019,,May,,17,,Craftsmen,And,Construction,Workers,At német gazdaság
A német gazdaság 2026-ban is csak gyenge növekedésre számíthat, az export visszaesése és az ipari válság miatt / Fotó: Werner Spremberg / Shutterstock

A német gazdaság 2025-ben mindössze 0,2 százalékkal bővült, elkerülve a harmadik egymást követő évi stagnálást. Az ipari szektor továbbra is gyenge, a fellendülés kézzelfogható jelei hiányoznak – fogalmazott Katherina Reiche gazdasági miniszter a kabinet éves gazdasági jelentésének bemutatásakor.

Az elmúlt évek sorozatos problémái miatt így nem meglepő, hogy Európa legnagyobb gazdasága idén sem fog feltámadni.

A 2026-os növekedési előrejelzést a kormány 1,3-ről 1,0 százalékra mérsékelte, részben a 2025 második felében tapasztalt gyenge gazdasági teljesítmény miatt. 

Bár több milliárd eurós állami programok – az infrastruktúra-modernizáció, a klímavédelem és a Bundeswehr megerősítése – élénkítik a gazdaságot, hatásuk lassabban jelentkezik a vártnál.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint gyorsítani kell az állami beruházások végrehajtását. A kormány engedélyezési eljárások felgyorsítását tervezi, de a jogszabályi változtatások még nem születtek meg. A hitelből finanszírozott különalapok a növekedés egyik motorjává válhatnak, főként az építőipar és a védelmi ipar révén, amelyek a GDP 0,6-0,7 százalékpontját adhatják hozzá 2026-ban.

Régi problémák nyüvik a német gazdaságot

A német export tovább gyengélkedik. Az USA-ba irányuló kivitel 2025-ben közel 10 százalékkal csökkent a magasabb vámok miatt, miközben a kínai verseny erősödik. A globális növekedés ellenére a világgazdasági kilátások nehézkesek, ezért Németország új kereskedelmi megállapodásokat köt az EU-val együtt a Mercosurral és Indiával a diverzifikáció érdekében.

Az infláció 2026-ban 2,1 százalékra mérséklődik, a munkaerőpiac pedig enyhén javul, bár a gyenge ipari konjunktúra miatt 2025-ben sok nagyvállalatnál munkahelyek szűntek meg.

A kabinet hosszú távú célja a strukturális reformokon keresztüli növekedés:

  • versenyképesség és termelékenység növelése,
  • innováció, oktatás és kutatás ösztönzése,
  • valamint szakemberek bevonzása.

További eszközök az adócsökkentések – például a vállalati adó mérséklése – és a közepes jövedelműek adóteherének csökkentése. 

A munkaidő rugalmasságának növelése is napirenden van, bár a szakszervezetek ellenzik a változtatásokat.

A jelentés kiemeli a demográfiai kihívásokat is: az elöregedő társadalom, a nyugdíjba vonuló baby boom generáció szakemberhiányt okoz, csökkentve a potenciális növekedést. A kormány a bevándorlásban, a nők foglalkoztatásának növelésében és az „aktív nyugdíj” ösztönzésében látja a megoldást.

Most már talán tényleg visszatér a növekedéshez Németország, ám száguldás helyett ez még mindig csak vánszorgás lesz

Az állami költekezés lehet a német gazdaság motorja, de ez csak meglehetősen szerény bővüléshez lehet elég. Németország növekedését ráadásul a tavalyi év után idén is fékezheti az export.

 

 

