Olaj Venezuelából: megvan a houstoni szál, a fél város izzásba jött

Bár még rengeteg a kérdőjel akörül, de az amerikai olajipar már a venezuelai olajkitermelés felfuttatására készül: egyes vállalatok a venezuelai tengeri terminálok felújításában, valamint újak építésében gondolkodnak, amelyek képesek lennének a venezuelai nyersolaj keverésére, exportjára, valamint vegyi termékek szállítására is. Noha egyelőre az sem világos, miként lehetne megszerezni az amerikai kormány engedélyét a projekthez, az első tervek már készülnek – írja összeállításában az Origo. Ez azonban nem tántorítja el a független olajcégeket, akik a Donald Trump amerikai elnökkel a közelmúltban tárgyaló nagy olajvállalatokhoz képest jóval bátrabbnak tűnnek Venezuelát illetően.

Houston városának olajcégei jóval lelkesebbek a venezuelai olajiparral kapcsolatban, mint a legnagyobb amerikai vállalatok / Fotó: Zhengzaishuru / Shutterstock

A venezuelai olajpiacra fordult rá fél Hosuton

Az Egyesült Államok korábban – Kína mellett – a venezuelai nehéz olaj vásárlója volt, logikusnak tűnik tehát, hogy hamarosan nagyobb volumenben érkezhetnek szállítmányok a Mexikói-öböl partjára, alaposan ellátva a finomítókat munkával. Erre készülnek Houston városában. Ennek pedig része, hogy az amerikai olajipar központjában működő vállalatok elősegíthessék a venezuelai olajszállítások mielőbbi beindítását – nem kis összegek árán. Erre ambiciózus tervek készülnek, például az említett venezuelai tengeri infrastruktúrák fejlesztése, melynek költségét Matthew Goitia, az olajraktározással foglalkozó Pelorus Terminals igazgatója 250 millió és egymilliárd dollár közé becsüli.

„Jelentős kezdeti izgalom tapasztalható, mindenki ott akar lenni” – értékelte a houstoni kötődésű vállalatok ambícióit Francisco Monaldi, a Rice Egyetem Baker Intézetének Latin-Amerika Energia Program igazgatója. Monaldi szerint az amerikai energiaügyi minisztérium találkozókat szervezett független kisebb társaságokkal is, köztük a Continental Resources, valamint a Hilcorp Energy nevű vállalkozásokkal.

Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket, és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra - mutatjuk be a venezuelai olajipar friss fejleményeiről szóló cikkünkben a Világgazdaság oldalán.

A gyors belépés iránti lelkesedést azonban visszafogja, hogy senki sem tudja pontosan, milyen szabályok vonatkoznának a venezuelai befektetésekre és működésre amerikai felügyelet mellett. J. P. Hanson, a Houlihan Lokey befektetési bank olaj- és gázipari csoportjának globális vezetője szerint számos egyeztetés zajlik Venezueláról, ám az állami és magánbefektetők továbbra is jelentős bizonytalansággal szembesülnek.

