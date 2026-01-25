Trump egy váratlan helyen is békét teremtett: kőbe vésik a konfliktus végét – ezen Európa is nyerni fog

Örményország és Azerbajdzsán energiarendszereinek integrációját tervezi, hogy elősegítsék az áramkereskedelmet és támogassák a két ország közötti békefolyamatot. A lépés a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó tervébe illeszkedik, és kulcsfontosságú lesz az évtizedek óta húzódó konfliktus lezárásában.

Washington közreműködésével az örmény és az azerbajdzsáni kormány közös energetikai projektet indít, amely hozzájárulhat a régóta húzódó konfliktus megoldásához / Fotó: AFP

Örményország és Azerbajdzsán energetikai rendszereinek integrációját tervezi az áramkereskedelem és a régió gazdasági összekapcsoltságának elősegítése érdekében

– jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerdán parlamenti beszédében. A kormányfő ugyanakkor nem közölt részleteket vagy ütemtervet a projekttel kapcsolatban.

A lépés része a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó, a TRIPP tervének. A folyosó célja, hogy Örményországon keresztül közvetlen kapcsolatot teremtsen Azerbajdzsán, a Nahicseván exklávé, valamint Irán és Törökország között. A projekt ezzel Baku régóta hangoztatott követelését teljesíti, miközben a régió gazdasági és energetikai kapcsolatait is erősíti.

TRIPP: biztosíték az örmény-azeri békére

A TRIPP megvalósításában az Egyesült Államok 49 évre 74 százalékos tulajdonrészt kap az Örményországon átívelő infrastruktúrát fejlesztő vállalatban. A TRIPP Fejlesztési vállalat feladata a vasúti és közúti, távközlési, valamint az olaj- és gázszállítási infrastruktúra kiépítése lesz. Az egyezmény biztosítja, hogy Örményország megtartja teljes szuverenitását, beleértve a vámokat, adókat és biztonságot.

A két ország tavaly augusztusban, Washingtonban, Donald Trump közvetítésével írt alá egy megállapodást a hosszú évtizedek óta tartó konfliktus lezárására. A TRIPP-folyosó megnyitása egy új fejezetet nyithat a Dél-Kaukázus stabilitásában, miközben energetikai együttműködésre ösztönzi mindkét országot.