Trump egy váratlan helyen is békét teremtett: kőbe vésik a konfliktus végét – ezen Európa is nyerni fog
Örményország és Azerbajdzsán energiarendszereinek integrációját tervezi, hogy elősegítsék az áramkereskedelmet és támogassák a két ország közötti békefolyamatot. A lépés a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó tervébe illeszkedik, és kulcsfontosságú lesz az évtizedek óta húzódó konfliktus lezárásában.
Örményország és Azerbajdzsán energetikai rendszereinek integrációját tervezi az áramkereskedelem és a régió gazdasági összekapcsoltságának elősegítése érdekében
– jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerdán parlamenti beszédében. A kormányfő ugyanakkor nem közölt részleteket vagy ütemtervet a projekttel kapcsolatban.
A lépés része a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó, a TRIPP tervének. A folyosó célja, hogy Örményországon keresztül közvetlen kapcsolatot teremtsen Azerbajdzsán, a Nahicseván exklávé, valamint Irán és Törökország között. A projekt ezzel Baku régóta hangoztatott követelését teljesíti, miközben a régió gazdasági és energetikai kapcsolatait is erősíti.
TRIPP: biztosíték az örmény-azeri békére
A TRIPP megvalósításában az Egyesült Államok 49 évre 74 százalékos tulajdonrészt kap az Örményországon átívelő infrastruktúrát fejlesztő vállalatban. A TRIPP Fejlesztési vállalat feladata a vasúti és közúti, távközlési, valamint az olaj- és gázszállítási infrastruktúra kiépítése lesz. Az egyezmény biztosítja, hogy Örményország megtartja teljes szuverenitását, beleértve a vámokat, adókat és biztonságot.
A két ország tavaly augusztusban, Washingtonban, Donald Trump közvetítésével írt alá egy megállapodást a hosszú évtizedek óta tartó konfliktus lezárására. A TRIPP-folyosó megnyitása egy új fejezetet nyithat a Dél-Kaukázus stabilitásában, miközben energetikai együttműködésre ösztönzi mindkét országot.
Új ország akar csatlakozni az EU-hoz, Putyinnak ez nagyon nem tetszik, eddig az ő szövetségese volt: Moszkvába megy a miniszterelnöke
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerint a jövőben választani kell az EU-s integráció és az orosz dominanciájú Eurázsiai Gazdasági Unió között. Örményország hosszú távú stratégiai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás. A kormányfő szerint bár Jereván ma még nem szakít az orosz vezetésű gazdasági unióval, a jövőben elkerülhetetlen lesz ez a döntés.