Deviza
EUR/HUF382,41 +0,04% USD/HUF323,21 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,66% CHF/HUF411,52 -0,66% PLN/HUF90,91 +0,02% RON/HUF74,92 +0,02% CZK/HUF15,75 +0,02% EUR/HUF382,41 +0,04% USD/HUF323,21 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,66% CHF/HUF411,52 -0,66% PLN/HUF90,91 +0,02% RON/HUF74,92 +0,02% CZK/HUF15,75 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
tranzitfolyosó
Donald Trump
Azerbajdzsán
Örményország
béketerv

Trump egy váratlan helyen is békét teremtett: kőbe vésik a konfliktus végét – ezen Európa is nyerni fog

A terv része a TRIPP nevű, nemzetközi tranzitfolyosó kiépítésének, amely összeköti a régió kulcsfontosságú pontjait. Az örmény és az azerbajdzsáni kormány közös energetikai projektet indít, amely hozzájárulhat a régóta húzódó konfliktus megoldásához.
VG/MTI
2026.01.25., 14:32

Örményország és Azerbajdzsán energiarendszereinek integrációját tervezi, hogy elősegítsék az áramkereskedelmet és támogassák a két ország közötti békefolyamatot. A lépés a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó tervébe illeszkedik, és kulcsfontosságú lesz az évtizedek óta húzódó konfliktus lezárásában.

President Trump meets with leaders of Armenia and Azerbaijan örmény
Washington közreműködésével az örmény és az azerbajdzsáni kormány közös energetikai projektet indít, amely hozzájárulhat a régóta húzódó konfliktus megoldásához / Fotó: AFP

Örményország és Azerbajdzsán energetikai rendszereinek integrációját tervezi az áramkereskedelem és a régió gazdasági összekapcsoltságának elősegítése érdekében 

– jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerdán parlamenti beszédében. A kormányfő ugyanakkor nem közölt részleteket vagy ütemtervet a projekttel kapcsolatban.

A lépés része a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó, a TRIPP tervének. A folyosó célja, hogy Örményországon keresztül közvetlen kapcsolatot teremtsen Azerbajdzsán, a Nahicseván exklávé, valamint Irán és Törökország között. A projekt ezzel Baku régóta hangoztatott követelését teljesíti, miközben a régió gazdasági és energetikai kapcsolatait is erősíti.

TRIPP: biztosíték az örmény-azeri békére

A TRIPP megvalósításában az Egyesült Államok 49 évre 74 százalékos tulajdonrészt kap az Örményországon átívelő infrastruktúrát fejlesztő vállalatban. A TRIPP Fejlesztési vállalat feladata a vasúti és közúti, távközlési, valamint az olaj- és gázszállítási infrastruktúra kiépítése lesz. Az egyezmény biztosítja, hogy Örményország megtartja teljes szuverenitását, beleértve a vámokat, adókat és biztonságot.

A két ország tavaly augusztusban, Washingtonban, Donald Trump közvetítésével írt alá egy megállapodást a hosszú évtizedek óta tartó konfliktus lezárására. A TRIPP-folyosó megnyitása egy új fejezetet nyithat a Dél-Kaukázus stabilitásában, miközben energetikai együttműködésre ösztönzi mindkét országot.

Új ország akar csatlakozni az EU-hoz, Putyinnak ez nagyon nem tetszik, eddig az ő szövetségese volt: Moszkvába megy a miniszterelnöke

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerint a jövőben választani kell az EU-s integráció és az orosz dominanciájú Eurázsiai Gazdasági Unió között. Örményország hosszú távú stratégiai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás. A kormányfő szerint bár Jereván ma még nem szakít az orosz vezetésű gazdasági unióval, a jövőben elkerülhetetlen lesz ez a döntés.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
29 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
petíció

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor bemutatta a csomagban megvásárolható politikusokat: ez már több mint egy döntés, a magyarokra nagy feladat vár

Nem változott a kormány álláspontja a háborúval összefüggő pénzügyi kötelezettségekről. A kabinet szerint Magyarország nem viselheti mások döntéseinek költségeit. A Nemzeti Petíció ennek a következetes politikának a megerősítését szolgálja.
2 perc
tranzitfolyosó

Trump egy váratlan helyen is békét teremtett: kőbe vésik a konfliktus végét – ezen Európa is nyerni fog

A terv része a TRIPP nevű, nemzetközi tranzitfolyosó kiépítésének, amely összeköti a régió kulcsfontosságú pontjait.
8 perc
német gazdaság

A világ megmentőjének állítják be magukat, közben lassan szétesik a jóléti állam – végzetes lehet, ha nem jön egy azonnali irányváltás

Sürgős gazdaságpolitikai irányváltásra lenne szükség.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu