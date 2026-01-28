Ünnepel Olaszország, megkapták a német fegyvert, amit a magyarok már rég – elárasztja Európát
Ukrajnában hozná létre az Európai Unió hadseregét Brüsszel, de miközben a háborúzó keleti államba dől a pénz és a fegyver, az európai NATO-tagállamok is haderejük integrált fejlesztésén dolgoznak. Ennek a folyamatnak a mérföldköveként ünnepelte szerdán Olaszország, hogy megérkeztek az első darabok egy német alapfegyverből. Magyarország ebben évekkel előzte az olasz hadsereget, de az itáliai beszerzési program sokkal nagyobb szabású. A közös szereplő a német Rheinmetall.
Róma közelében, a montelibrettii tesztpályán mutatták be közönség előtt az olasz hadsereg első darabjait a vezérkari főnök, a védelmi miniszter, valamint a német Rheinmetall és az olasz Leonardo védelmi ipari vállalatok vezetői jelenlétében.
Az olasz hadsereg első négy Lynx gyalogsági harcjárművét vette át a Rheinmetalltól.
Magyarországgal ez a közös program korábban indult, az első sorozatgyártott Lynx KF41-et mi már 2022 októberében átvettük, aztán a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában 2023 végén legördült az első hazai gyártású Lynx is. Egy évvel ezelőtt a magyar hadseregnek már 45-46 darab volt belőle, azóta minden bizonnyal gyarapodott a számuk, és összesen legalább 209 lesz belőlük.
Az olasz program hasonló, a Lynxeket náluk is gyártani fogják a Leonardóval együttműködésben. A Magyarországnál hatszor népesebb ország 1050 darabot rendelt a lánctalpasokból.
Ez egy stratégiai jelzés
– idézte Björn Bernhardot, a Rheinmetall európai járműüzletágának vezetőjét a DefenseNews szakportál.
Rheinmetall: veszélyes, ha túl sokféle a fegyver, ezen segítünk
Európa továbbra is széttagolt: túl sok rendszerrel, túl sok ellátási lánccal és túl kevés ipari mélységgel rendelkezik. Ez fenntarthatatlan, és egyszerűen veszélyes
– mondta a Lynx olaszországi debütálásának alkalmából tartott beszédében a német vállalati vezető, és mindjárt hozzátette: a Lynx-program „azt nyújtja, amire Európának sürgősen szüksége van: ipari integrációt a nemzeti, elszigetelt megoldások helyett”, és kijelentette: „Európa ellenállóbbá válik.”
A szakportál emlékeztet: a járműveket egy héttel azután adták át, hogy Olaszország és Németország védelmi együttműködési megállapodást írt alá. A cél: a „széttagoltság csökkentése, a szabványosítás és az átjárhatóság előmozdítása, a fegyveres erők közötti interoperabilitás növelése, valamint az európai védelmi ipar megerősítése”.
Német alvázra olasz torony, rengeteg variáció
Az első négy járműhöz hamarosan csatlakozik egy ötödik, mindegyik Rheinmetall által szállított toronnyal. A következő 16 Lynx, amelyeket 2026 októbere és 2027 eleje között szállítanak le, már a Leonardo által gyártott, 30 milliméteres Hitfist toronnyal lesz felszerelve. A Rheinmetall Lynx-alvázait várhatóan a Leonardo La Spezia-i üzemében szerelik össze az olasz tornyokkal, vagy az Iveco Defence Vehicles leányvállalatnál, amelyet a Leonardo tavaly vásárolt meg.
Az első öt járművet időközben szintén utólag szerelik fel a Hitfist toronnyal. Luca Perazzo, a Leonardo védelmi rendszerekért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: az olasz hadseregnek opciója van további 30 jármű beszerzésére ugyanezzel a konfigurációval, ezt az első fél évben várhatóan le is hívják. Ezt követi majd egy teljes, végleges szerződés a Lynx öt további változatáról, amelyek összesen 16 különböző feladatkört látnak el. E változatok prototípusait 2027 és 2028 között szállítják le, mielőtt megkezdődne a sorozatgyártás.
„Először fordul elő, hogy egy páncélos dandár minden képessége egyetlen technológiai alapra épül” – mondta Bernhard.
Jönnek a német-olasz párducok is, EU-segítséggel
Az olasz hadsereg azt is tervezi, hogy a Rheinmetall és a Leonardo 272 darab különböző változatot gyárt a Rheinmetall Panther harckocsijából, amivel az üzlet összértéke 23 milliárd euróra (27,5 milliárd dollárra) nő. Cingolani szerint az első Panther-prototípusok leszállítása 2029 vége és 2030 eleje között várható.
A Lynx és a Panther program jogosulttá vált az Európai Unió SAFE programjában való részvételre, ami azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek SAFE védelmi hitelekért folyamodnak az EU-nál, ezekre a járművekre is elkölthetik a forrásokat – mondta Perazzo a Defense Newsnak.
