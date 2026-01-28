Ünnepel Olaszország, megkapták a német fegyvert, amit a magyarok már rég – elárasztja Európát

Ukrajnában hozná létre az Európai Unió hadseregét Brüsszel, de miközben a háborúzó keleti államba dől a pénz és a fegyver, az európai NATO-tagállamok is haderejük integrált fejlesztésén dolgoznak. Ennek a folyamatnak a mérföldköveként ünnepelte szerdán Olaszország, hogy megérkeztek az első darabok egy német alapfegyverből. Magyarország ebben évekkel előzte az olasz hadsereget, de az itáliai beszerzési program sokkal nagyobb szabású. A közös szereplő a német Rheinmetall.

A Rheinmetall megkezdte az olasz hadseregnek is a szállításokat, amelyeket Magyarországra már évekkel ezelőtt: a cél az európai haderő egységesítése / Fotó: Anadolu via AFP

Róma közelében, a montelibrettii tesztpályán mutatták be közönség előtt az olasz hadsereg első darabjait a vezérkari főnök, a védelmi miniszter, valamint a német Rheinmetall és az olasz Leonardo védelmi ipari vállalatok vezetői jelenlétében.

Az olasz hadsereg első négy Lynx gyalogsági harcjárművét vette át a Rheinmetalltól.

Magyarországgal ez a közös program korábban indult, az első sorozatgyártott Lynx KF41-et mi már 2022 októberében átvettük, aztán a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában 2023 végén legördült az első hazai gyártású Lynx is. Egy évvel ezelőtt a magyar hadseregnek már 45-46 darab volt belőle, azóta minden bizonnyal gyarapodott a számuk, és összesen legalább 209 lesz belőlük.

Az olasz program hasonló, a Lynxeket náluk is gyártani fogják a Leonardóval együttműködésben. A Magyarországnál hatszor népesebb ország 1050 darabot rendelt a lánctalpasokból.

Ez egy stratégiai jelzés

– idézte Björn Bernhardot, a Rheinmetall európai járműüzletágának vezetőjét a DefenseNews szakportál.

Rheinmetall: veszélyes, ha túl sokféle a fegyver, ezen segítünk

Európa továbbra is széttagolt: túl sok rendszerrel, túl sok ellátási lánccal és túl kevés ipari mélységgel rendelkezik. Ez fenntarthatatlan, és egyszerűen veszélyes

– mondta a Lynx olaszországi debütálásának alkalmából tartott beszédében a német vállalati vezető, és mindjárt hozzátette: a Lynx-program „azt nyújtja, amire Európának sürgősen szüksége van: ipari integrációt a nemzeti, elszigetelt megoldások helyett”, és kijelentette: „Európa ellenállóbbá válik.”

A szakportál emlékeztet: a járműveket egy héttel azután adták át, hogy Olaszország és Németország védelmi együttműködési megállapodást írt alá. A cél: a „széttagoltság csökkentése, a szabványosítás és az átjárhatóság előmozdítása, a fegyveres erők közötti interoperabilitás növelése, valamint az európai védelmi ipar megerősítése”.