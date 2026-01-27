Kiderült az igazság Romániáról: romokban állnak a fegyvergyárai, csak a fű nő bennük, kifakadt a védelmi miniszter – „Őrület, ez az utolsó esélyünk"

Radu Miruta védelmi miniszter gyalázatos képet festett le a román hadiiparról: miközben az állam által irányított szektor több százmillió dollárnyi forrást kap, Brüsszeltől és az Egyesült Államoktól egyaránt, addig a gyárakban „fű nő”, a pénzek jelentős részét pedig nem is tudják nyomon követni. Ennek ellenére Románia részesül az uniós SAFE-programból származó védelmi hitelekből, miközben Magyarország ügyében még vizsgálódik Brüsszel.

A román hadiipar romokban hever, a gyárakban fű nő, miközben a fegyveres erők hiába várnak új felszerelésre – az ügyről pedig pont a védelmi miniszter rántotta le a leplet / Fotó: AFP

A román védelmi miniszter kedden élesen bírálta az állami fegyveripart, mert szerinte miközben több százmillió dollár forrás áll rendelkezésre az állami vállalatok számláin, ezek nem képesek új megrendelések indítására. A miniszter nem szépített a helyzeten:

Teljes őrület, ami a hadiiparban folyik. Minden a védelem megerősítéséről szól, de miközben a Román Hadsereg korszerű technológiákra és feljett eszközökre várna, a gyárainkban szó szerint fű nő!

Miruta szerint a román hadiipar utolsó esélye az európai SAFE katonai beszerzési program, amely keretében Románia – az egyik legnagyobb kedvezményezettként – több mint 16 milliárd euró kedvezményes uniós hitelhez juthat a védelmi beruházásokra és hadiipari fejlesztésekre.

A tárcavezető különösen kemény kritikát fogalmazott meg az állami vállalatok működésével szemben, állítása szerint ugyanis ezek jogszabályi kifogásokra hivatkozva nem kötöttek új szerződéseket, és emiatt csak begyűjtötték a támogatásokat, dolgozni azonban nem dolgoztak.

Százmilliók vannak a számláikon, mégis azt mondták, nem tudnak dolgozni, mert a törvény nem engedi az áfa elszámolását

– idézte a Maszol a minisztert, aki hozzátette, hogy a problémát végül kormányhatározattal oldották fel. Miruta hangsúlyozta, hogy a cél nem csupán az import csökkentése, hanem a korszerű haditechnika hazai előállítása technológiatranszfer és a magánszektor bevonása révén, ezek a projektek azonban még csak el sem kezdődtek.

Az állami megrendelésekhez kötött új gyártási modell lényege, hogy aki részesedni akar a SAFE-milliárdokból, annak Romániába kell hoznia a technológiát, csarnokokat kell építenie, és romániai munkaerőt kell képeznie. „Ez a tudás itt marad” – fogalmazott a védelmi miniszter, hozzátéve: ha ez sem működik, „nincs több remény a hazai hadiipar számára”.