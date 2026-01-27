Minden idők második legnagyobb költségvetési hiányával zárta Románia 2025-öt

146,03 milliárd lejes (mintegy 10 948 milliárd forint) deficittel zárta a 2025-ös évet a központi költségvetés – közölte kedden a bukaresti pénzügyminisztérium. Ez minden idők második legnagyobb értéke a 2024-es 152,72 milliárd lej mögött.

Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól.

A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre (mintegy 49 683 milliárd forint) emelkedtek, miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre (mintegy 60 630 milliárd forint) nőttek. Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt (mintegy 5676 milliárd forint) tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke.

"Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását" – nyilatkozta Alxandru Nazare pénzügyminiszter.

Augusztusban a Bolojan-kabinet adóemelést hajtott végre, többek között 2 százalékponttal emelve meg az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az ősz folyamán pedig költségcsökkentő megszorításokat léptetett életbe.