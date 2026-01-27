Váratlan: leállt a világ legnagyobb építkezése, mégsincs elég pénze rá az olajhatalomnak – videón az 50 milliárd dolláros Mukaab
Szaúd-Arábia felfüggesztette a Rijád belvárosában, annak is fejlesztési központjába tervezett hatalmas kocka alakú felhőkarcoló építését, miközben újraértékeli a projekt finanszírozását és megvalósíthatóságát. A főváros New Murabba fejlesztési projektjének központjában álló Mukaab a legújabb fantasztikus gigaprojekt, amely Szaúd-Arábia futurisztikus jövőképéhez kapcsolódik. Azonban a beruházást leállították, miután az arab királyság 925 milliárd dolláros állami befektetési alapja visszafogta ambícióit.
A Reuters értesülései szerint Szaúd-Arábia a Mohammed bin Salman koronaherceg Vision 2030 programját meghatározó futurisztikus projektekre – mint például a Neom City The Line beruházása, vagy a rijádi New Murabba –, fordított kiadásait inkább olyan kezdeményezésekre fordítja, amelyek sürgetőbbnek és potenciálisan jövedelmezőbbnek tűnnek.
A hírügynökség értesülései szerint a jelenleg fókuszban álló projektek között szerepel a 2030-as világkiállítás és a 2034-es labdarúgó világbajnokság infrastruktúrája, a 60 milliárd dolláros, hatalmas Diriyah kulturális zóna és a Qiddiya turisztikai megaprojekt. A prioritásváltozás a növekvő fiskális nyomást is tükrözi, ami annak a következménye, hogy az olajárak jóval a várt szint alatt maradnak.
A Mukaabot egy 400 méter x 400 méteres fémkockaként tervezték, amelyben egy mesterséges intelligenciával működő óriási kupola található, amelyet a látogatók egy több mint 300 méter magas zikkuratból – vagy teraszos szerkezetből – figyelhetnek meg.
„Amikor belépsz a Mukaabba, egy másik világba lépsz. Megpróbálni megoldani valamit, ami ma még nem létezik, az elég nagy kihívás” – mondta Michael Dyke vezérigazgató egy decemberi riadhi konferencián, elismerve a projekt megvalósításának nehézségeit.
Gigantikus tervei vannak a szaúdi kormánynak
Most a New Murabba projekt jövője bizonytalanná vált, miután a talajásás és a cölöpözésen túlmutató munkálatok felfüggesztésre kerültek. Azonban a tervekkel tisztában lévő források szerint a környező ingatlanok fejlesztése folytatódik.
A szaúdi állami befektetési alap, a szaúdi kormány és a New Murabba projekt képviselői sem reagáltak a Reuters kommentárkérésre.
Az ingatlanszakértők becslései szerint a New Murabba negyed megépítése körülbelül 50 milliárd dollárba kerülne (ami nagyjából megegyezik Jordánia GDP-jével), az ennek keretében az eddig megrendelt projektek értéke pedig körülbelül 100 millió dollár. Az eredeti tervek szerint a beruházás 2030-ra készült volna el. Jelenleg a befejezés időpontját 2040-re módosították.
A szaúdi kormány korábbi becslései szerint a beruházás 104 000 lakóegységet hoznak létre, és 180 milliárd riállal növelné a királyság GDP-jét, 2030-ra pedig 334 000 közvetlen és közvetett munkahelyet teremtene.
Ugyanakkor a Mukaab tervei a közösségi médiában számos kritika tárgyát képezték, amikor bemutatták őket, mert hasonlítanak a Kaabára, a mekkai Masjid al-Haram közepén álló szent építményre, amely az iszlám legszentebb helye, és amely felé a muszlimok imádkoznak.