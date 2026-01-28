Szijjártó Péter: az áprilisi választás tétje a rezsicsökkentés és az olcsó orosz energia megvédése

A magyar kormánynak meg kell nyernie az áprilisi választást ahhoz, hogy végig tudja vinni az olcsó orosz energiahordozók importját tiltó európai uniós rendelet elleni pert, és így meg tudja védeni a rezsicsökkentést – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

Szijjártó Péter úgy látja, hogy Magyarországnak érdeke a lehető legszorosabb viszony Törökországgal / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Nincs magyar energiabiztonság a törökök nélkül

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a magyar–török gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy napjainkban új világ van kialakulóban, a bizonytalanságok közepette azonban egy dolog biztos, hogy ebben Törökországnak ezután is fontos szerepe lesz.

Kifejtette, hogy Magyarországnak ezért érdeke a lehető legszorosabb viszony Törökországgal, így jó hír az, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és minden korábbinál jobb az együttműködés, amiből hazánk sokat profitál.

Arra is kitért, hogy ma nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, az ország ugyanis megbízható tranzitpartner, ahonnan tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméternyi, és idén napi 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami új csúcs. Hozzátette:

A Török Áramlaton keresztül érkező orosz gáz nélkül nem lehet ellátni Magyarországot biztonságosan, ezért visszautasítjuk azt, hogy Brüsszel szórakozik a magyar energiabiztonsággal, s visszautasítjuk, hogy Brüsszel ideológiai alapon megtiltja a kőolaj és földgáz vásárlását Oroszországból.

Magyarország beperli az Európai Bizottságot, mert veszélyezteti a magyar családok rezsicsökkentését

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta ezt a „jogi csalással elfogadott” döntést az Európai Bíróságon. „A pert végigvisszük, megvédjük Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fenntartjuk az olcsó orosz energiahordozók vásárlását, fenntartjuk az olcsó orosz földgáz vásárlását Törökországon keresztül” – erősítette meg.

Ahhoz, hogy ezt a pert végigvigyük, hogy megmentsük Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést, arra van szükség, hogy megnyerjük az áprilisi parlamenti választást.

Érintette azt is, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a Mol négy tengeri kutatási és kitermelési projektben csatlakozzon a török olajvállalathoz. A Mol a napokban újabb fontos mérföldkövet ért el a szerb kőolajvállalat megvásárlásával kapcsolatban, így ez újabb előrelépés lesz a vállalat regionális törekvéseiben, ami csak még tovább erősíti majd hazánk gazdaságát.