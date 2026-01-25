Továbbra is csak döcög a játékipari óriás: az Ubisoft túléléséhez több kell a Tencent eurómilliárdjainál

Az elmúlt hónapokban egymásra torlódtak a rossz hírek az Ubisoft háza tájáról: törölt projektek, csúszó megjelenések, leépítések, szervezeti átalakítások, miközben alig egy évvel korábban a francia vállalat még egy látványos, 1,16 milliárd eurós befektetést jelentett be a Tencent részéről. Kívülről mindez kaotikusnak, sőt önellentmondásosnak tűnhet – ha ennyi pénz érkezett, egy évvel később miért jön megszorítást és törléssorozat? Ami pedig legalább ilyen fontos: elég lehet-e mindez a túléléshez?

Továbbra is csak döcög a francia játékipari óriás: a tűzoltás csak rövid távra elég, az Ubisoft túléléséhez több fog kelleni a Tencent eurómilliárdjainál / Fotó: Sergei Elagin

A Tencent-befektetés körüli félreértések már a kezdetektől meghatározták a narratívát. A 2025 márciusában bejelentett tranzakciót sokan automatikusan úgy értelmezték, mint egy növekedési tőkeinjekciót, mely új játékokat, ambiciózus projekteket és kreatív kísérletezést finanszíroz majd. A valóság ezzel szemben jóval prózaibb volt. A pénz egy új, Ubisoft-tulajdonú leányvállalatba érkezett, melybe a kiadó legértékesebb franchise-ai – az Assassin’s Creed, a Far Cry és a Rainbow Six – kerültek. A hivatalos kommunikációban is világosan szerepelt, hogy

a több mint egymilliárd eurós segély elsődleges célja a nettó adósság csökkentése, a mérleg stabilizálása és a vállalat átalakításának felgyorsítása volt.

Vagyis válságkezelés, nem bővülés. Ez a különbség kulcsfontosságú ahhoz, hogy érthetővé váljon a mostani helyzet, és így talán még szomorúbb a jövőkép.

Ha csak az adósság lenne a probléma

Az Ubisoft pénzügyi gondjai ugyanis nem klasszikus értelemben vett eladósodottságból fakadnak. A nettó adósság 2025-26 fordulóján nagyjából 900 millió euró és 1,2 milliárd euró körül mozgott, ami egy ekkora vállalatnál kezelhető nagyságrend.

A valódi probléma a működés során keletkező veszteség és a készpénz gyors fogyása volt.

A csúszások miatt elmaradó bevételek, a rendkívül drága, sok országra és stúdióra szétterített fejlesztési struktúra, valamint a párhuzamosan futó projektek együttese olyan helyzetet teremtett, melyben a cég egyszerűen túl gyorsan égette a pénzt.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy mindeközben olyan banális hibákat vét a cég, amiket egy jól képzett könyvelő sosem tenne. Az Ubisoft november végén elismerte, hogy megszegte az egyik hitelszerződését, miután a könyvvizsgálók rászóltak, hogy bizonyos bevételeket nem ismerhetett volna el olyan gyorsan, ahogyan tette. Ez a kis fiaskó további 286 millió eurójába került a cégnek.