Bekavarhat Magyarország legkedveltebb autógyárának Ursula von der Leyen új ügylete?

A mai naptól még jobban megérthetjük, miért ég a talaj a magyar gazdák lába alatt egy Paraguayban aláírt megegyezés miatt. Újdelhi csak feleakkora távolságra van Budapesttől, mint Asunción, de Magyarországra és a magyarokra a kedden Újdelhiben kötött szabadkereskedelmi egyezmény ugyanúgy sokkszerű hatásokat gyakorolhat, mint az, amelyet Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök tíz napja Latin-Amerikában írt alá. Ami most kockán forog, többek közt, arra a magyar vállalatok közül most a mindenféle „legek” jellemzőek, remélhetőleg tartósan.

Ursula von der Leyen viszonya a Suzukihoz nem ismert, indiai aláíró partneréé azonban igen / Fotó: AFP

Az utóbbi ügylet, a Mercosur-egyezmény hatásait könnyebb volt felmérni, hisz több mint 25 évig tárgyalták és ugyanennyi ideje tiltakoznak ellene az európai gazdák, akiket tönkretehet a sokkal lazább szabályok mellett olcsóbban előállított óceánon túli áruk beözönlése.

Az indiai tárgyalások fiatalabbak, „csak” 2007-ben indultak, a megegyezés részletei csak most érkeznek. Még sok meglepetést okozhatnak, de a hírekből máris kirajzolódik belőle egy fenyegetés az európai autóipar egészére. Ezen belül konkrétan a legrégibb és legnépszerűbb magyar autógyárra, amely ezreket alkalmaz hazánkban és vezeti a hazai újautó-értékesítéseket: minden tizedik autót ők adják el Magyarországon.

Ursula von der Leyen kaput nyitott az indiai autóknak is, a kínaiak már el is kezdtek beözönleni

Az autóipar, az Európai Unió és kiemelten Németország válságágazata Asunción és Újdelhi esetében is kulcskérdés volt, habár az uniós vezetők szemérmesen elhallgatták, hogy a kedvéért áldozták fel az európai mezőgazdasági termelőket.

Újdelhiben szintén nem szerepelt a kiemelten hangoztatott témák közt az autóipar, de az első hírek arról szóltak, hogy évi 250 ezer európai autóra (ebből 90 ezer elektromosra) India csökkenti a vámot. Aztán gyorsan kiderült: az EU a Bloomberg hírügynökség forrása szerint ezzel szemben 625 ezer indiai autóra vállalat importkedvezményeket.

Miközben az európaiak Indiába hatolása igen nehéznek ígérkezik, a kínai autók tavaly óta nekilendült beözönlését tehát követheti a szintúgy olcsó indiaiaké is. Mivel Magyarország is autógyártó és alkatrész-beszállító hatalom, a német gyártók megrendülése közvetlenül érintette a mi iparunkat, a kínai térnyerés akár még jól is jöhet – hiszen legalább egy óriási kínai gyár nálunk is épül, Szegeden –, az indiai faktor azonban új.