Már Magyarország is a veszélyzónában: komoly bajt okoz a világ csipgyáraiban a vízhiány, felfoghatatlan mennyiségű pénz úszik el a semmibe

A Kearney globális tanácsadó cég már 2024 végén bevezette a „vízdiszlokációs gazdaság” (Water Dislocation Economy) fogalmát. Ez a kifejezés nem csupán a szárazságot jelenti, hanem azt a folyamatot, amikor a vízhiány miatt gyárak állnak le, ellátási láncok szakadnak meg, és az energiaárak az egekbe szöknek. A 2026-os évre a helyzet odáig fajult, hogy ez a jelenség már közvetlenül csökkenti a globális GDP-t. A számok sokkolóak: a CDP jelentése szerint a vállalatok által jelentett potenciális pénzügyi kockázat a 2023-as számok alapján már most elérte az 1,6 billió dollárt.

Vízhiány veszélyeztetheti a technológiai átállást / Fotó: Nattapol_Sritongcom / Shutterstock

Az idei év még csak a kezdet – vízhiány a gazdaságban

A Global Commission on the Economics of Water (GCEW) jelentése ezt az évtizedet nevezi meg a vízgazdálkodás történelmi fordulópontjaként. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vízkészletek romlása 2050-ig átlagosan 8 százalékkal vetheti vissza a globális összterméket. Ami azonban ijesztőbb, hogy bizonyos régiókban ez nem a távoli jövőt jelenti – a gazdasági sokk már most érezhető, ahogy a vízhiány miatt drágul az élelmiszer és az ipari termelés.

Amire a technológia szomjazik – chipek és hidrogén

A Világbank „High and Dry” néven futó elemzése rávilágít, hogy a vízbiztonság hiánya egyes régiókban a GDP 6 százalékát is felemésztheti 2050-re. A fókuszban most nem a mezőgazdaság, hanem a high-tech szektor áll. A csipgyártás és a zöldhidrogén előállítása – amelyek a jövő gazdaságának alapkövei – elképesztő mennyiségű vizet igényelnek.

Víz nélkül nincs mesterséges intelligencia és nincs zöldátállás sem.

Ezt igazolja a World Resources Institute (WRI) Aqueduct 4.0 interaktív atlasza is. A térképek feketén-fehéren mutatják: a világ félvezetőgyártó-kapacitásának jelentős része (Arizona, Tajvan és Európa egyes részei) olyan területeken fekszik, amelyek az „extrém magas vízstressz” kategóriájába kerültek. Ez azt jelenti, hogy a technológiai óriásoknak szó szerint a túlélésért kell küzdeniük a helyi lakossággal ugyanazokért a vízkészletekért.

Fotó: mehdi33300 / Shutterstock

Vízbiztonság a befektetési stratégiákban – szigorodó elvárások

A héten lezajlott davosi Világgazdasági Fórum párbeszédeiben kiemelt szerepet kapott a vízkockázat, mint a rendszerszintű gazdasági stabilitás egyik tartóoszlopa. Bár a szabályozás lassabban követi a válságjeleket, az Európai Unióban már alkalmazott fenntarthatósági jelentéstételi irányelvek (CSRD) hatására 2026-ban a nagyvállalatok számára a vízhasználat transzparenciája alapvető elvárássá vált. A pénzügyi szektorban a „vízlábnyom” fokozatosan felzárkózik a karbonlábnyom mellé a kockázati elemzésekben: a bankok és befektetők egyre alaposabban vizsgálják a vízigényes ágazatok hosszú távú fenntarthatóságát, ami befolyásolhatja a finanszírozási költségeket és a tőkevonzó képességet.