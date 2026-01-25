Deviza
2026
chip
víz
gazdaság
akkumulátor

Már Magyarország is a veszélyzónában: komoly bajt okoz a világ csipgyáraiban a vízhiány, felfoghatatlan mennyiségű pénz úszik el a semmibe

Míg az elmúlt években az energiaárak és az infláció miatt aggódott a világ, 2026 elejére egy sokkal alattomosabb válság érte el a kritikus pontot. A globális vízhiány immár közvetlenül fenyegeti a legfontosabb iparágakat. A CDP jelentése szerint a vízszűkösség miatti termeléskiesés idén már 1600 milliárd dolláros lyukat üthet a globális GDP-n.
Hajdu Gréta
2026.01.25, 16:48
Frissítve: 2026.01.25, 19:05

A Kearney globális tanácsadó cég már 2024 végén bevezette a „vízdiszlokációs gazdaság” (Water Dislocation Economy) fogalmát. Ez a kifejezés nem csupán a szárazságot jelenti, hanem azt a folyamatot, amikor a vízhiány miatt gyárak állnak le, ellátási láncok szakadnak meg, és az energiaárak az egekbe szöknek. A 2026-os évre a helyzet odáig fajult, hogy ez a jelenség már közvetlenül csökkenti a globális GDP-t. A számok sokkolóak: a CDP jelentése szerint a vállalatok által jelentett potenciális pénzügyi kockázat a 2023-as számok alapján már most elérte az 1,6 billió dollárt.

Technology,Cyber,Electronic,Concept.,Cpu,Ram,Computer,Fall,Into,The, vízhiány
Vízhiány veszélyeztetheti a technológiai átállást / Fotó: Nattapol_Sritongcom / Shutterstock

Az idei év még csak a kezdet – vízhiány a gazdaságban

A Global Commission on the Economics of Water (GCEW) jelentése ezt az évtizedet nevezi meg a vízgazdálkodás történelmi fordulópontjaként. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vízkészletek romlása 2050-ig átlagosan 8 százalékkal vetheti vissza a globális összterméket. Ami azonban ijesztőbb, hogy bizonyos régiókban ez nem a távoli jövőt jelenti – a gazdasági sokk már most érezhető, ahogy a vízhiány miatt drágul az élelmiszer és az ipari termelés.

Amire a technológia szomjazik – chipek és hidrogén

A Világbank „High and Dry” néven futó elemzése  rávilágít, hogy a vízbiztonság hiánya egyes régiókban a GDP 6 százalékát is felemésztheti 2050-re. A fókuszban most nem a mezőgazdaság, hanem a high-tech szektor áll. A csipgyártás és a zöldhidrogén előállítása – amelyek a jövő gazdaságának alapkövei – elképesztő mennyiségű vizet igényelnek. 

Víz nélkül nincs mesterséges intelligencia és nincs zöldátállás sem.

Ezt igazolja a World Resources Institute (WRI) Aqueduct 4.0 interaktív atlasza is. A térképek feketén-fehéren mutatják: a világ félvezetőgyártó-kapacitásának jelentős része (Arizona, Tajvan és Európa egyes részei) olyan területeken fekszik, amelyek az „extrém magas vízstressz” kategóriájába kerültek. Ez azt jelenti, hogy a technológiai óriásoknak szó szerint a túlélésért kell küzdeniük a helyi lakossággal ugyanazokért a vízkészletekért.

Orfu,Landscape,In,Autumn,,Hungary
Fotó: mehdi33300 / Shutterstock

Vízbiztonság a befektetési stratégiákban – szigorodó elvárások

A héten lezajlott davosi Világgazdasági Fórum párbeszédeiben kiemelt szerepet kapott a vízkockázat, mint a rendszerszintű gazdasági stabilitás egyik tartóoszlopa. Bár a szabályozás lassabban követi a válságjeleket, az Európai Unióban már alkalmazott fenntarthatósági jelentéstételi irányelvek (CSRD) hatására 2026-ban a nagyvállalatok számára a vízhasználat transzparenciája alapvető elvárássá vált. A pénzügyi szektorban a „vízlábnyom” fokozatosan felzárkózik a karbonlábnyom mellé a kockázati elemzésekben: a bankok és befektetők egyre alaposabban vizsgálják a vízigényes ágazatok hosszú távú fenntarthatóságát, ami befolyásolhatja a finanszírozási költségeket és a tőkevonzó képességet.

Magyarország dilemmája – iparfejlesztés és vízkészlet-gazdálkodás

Magyarországon 2026 elejére a globális trendek helyi érdekellentétekben öltöttek testet, különösen az akkumulátorgyártáshoz köthető beruházások vízigénye miatt. Bár a WRI (World Resources Institute) hosszú távú modelljei alapján hazánk vízstresszindexe továbbra is a közepesen magas kategóriában maradt, a koncentrált ipari vízkivétel lokális szinten komoly kihívásokat jelenthet a jövőben. A 2026-os év gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb feladata lehet a kritikus infrastruktúra védelme, olyan vízgazdálkodási megoldások és technológiai szigorítások bevezetése, amelyek mellett az ipari fejlődés nem veszélyezteti a mezőgazdasági termelést és a lakossági ivóvízbázisok biztonságát.

