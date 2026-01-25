Már Magyarország is a veszélyzónában: komoly bajt okoz a világ csipgyáraiban a vízhiány, felfoghatatlan mennyiségű pénz úszik el a semmibe
A Kearney globális tanácsadó cég már 2024 végén bevezette a „vízdiszlokációs gazdaság” (Water Dislocation Economy) fogalmát. Ez a kifejezés nem csupán a szárazságot jelenti, hanem azt a folyamatot, amikor a vízhiány miatt gyárak állnak le, ellátási láncok szakadnak meg, és az energiaárak az egekbe szöknek. A 2026-os évre a helyzet odáig fajult, hogy ez a jelenség már közvetlenül csökkenti a globális GDP-t. A számok sokkolóak: a CDP jelentése szerint a vállalatok által jelentett potenciális pénzügyi kockázat a 2023-as számok alapján már most elérte az 1,6 billió dollárt.
Az idei év még csak a kezdet – vízhiány a gazdaságban
A Global Commission on the Economics of Water (GCEW) jelentése ezt az évtizedet nevezi meg a vízgazdálkodás történelmi fordulópontjaként. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vízkészletek romlása 2050-ig átlagosan 8 százalékkal vetheti vissza a globális összterméket. Ami azonban ijesztőbb, hogy bizonyos régiókban ez nem a távoli jövőt jelenti – a gazdasági sokk már most érezhető, ahogy a vízhiány miatt drágul az élelmiszer és az ipari termelés.
Amire a technológia szomjazik – chipek és hidrogén
A Világbank „High and Dry” néven futó elemzése rávilágít, hogy a vízbiztonság hiánya egyes régiókban a GDP 6 százalékát is felemésztheti 2050-re. A fókuszban most nem a mezőgazdaság, hanem a high-tech szektor áll. A csipgyártás és a zöldhidrogén előállítása – amelyek a jövő gazdaságának alapkövei – elképesztő mennyiségű vizet igényelnek.
Víz nélkül nincs mesterséges intelligencia és nincs zöldátállás sem.
Ezt igazolja a World Resources Institute (WRI) Aqueduct 4.0 interaktív atlasza is. A térképek feketén-fehéren mutatják: a világ félvezetőgyártó-kapacitásának jelentős része (Arizona, Tajvan és Európa egyes részei) olyan területeken fekszik, amelyek az „extrém magas vízstressz” kategóriájába kerültek. Ez azt jelenti, hogy a technológiai óriásoknak szó szerint a túlélésért kell küzdeniük a helyi lakossággal ugyanazokért a vízkészletekért.
Vízbiztonság a befektetési stratégiákban – szigorodó elvárások
A héten lezajlott davosi Világgazdasági Fórum párbeszédeiben kiemelt szerepet kapott a vízkockázat, mint a rendszerszintű gazdasági stabilitás egyik tartóoszlopa. Bár a szabályozás lassabban követi a válságjeleket, az Európai Unióban már alkalmazott fenntarthatósági jelentéstételi irányelvek (CSRD) hatására 2026-ban a nagyvállalatok számára a vízhasználat transzparenciája alapvető elvárássá vált. A pénzügyi szektorban a „vízlábnyom” fokozatosan felzárkózik a karbonlábnyom mellé a kockázati elemzésekben: a bankok és befektetők egyre alaposabban vizsgálják a vízigényes ágazatok hosszú távú fenntarthatóságát, ami befolyásolhatja a finanszírozási költségeket és a tőkevonzó képességet.
Magyarország dilemmája – iparfejlesztés és vízkészlet-gazdálkodás
Magyarországon 2026 elejére a globális trendek helyi érdekellentétekben öltöttek testet, különösen az akkumulátorgyártáshoz köthető beruházások vízigénye miatt. Bár a WRI (World Resources Institute) hosszú távú modelljei alapján hazánk vízstresszindexe továbbra is a közepesen magas kategóriában maradt, a koncentrált ipari vízkivétel lokális szinten komoly kihívásokat jelenthet a jövőben. A 2026-os év gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb feladata lehet a kritikus infrastruktúra védelme, olyan vízgazdálkodási megoldások és technológiai szigorítások bevezetése, amelyek mellett az ipari fejlődés nem veszélyezteti a mezőgazdasági termelést és a lakossági ivóvízbázisok biztonságát.