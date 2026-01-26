Deviza
EUR/HUF381,53 -0,15% USD/HUF321,13 -0,32% GBP/HUF439,56 -0,13% CHF/HUF413,56 -0,12% PLN/HUF90,72 -0,07% RON/HUF74,86 +0,28% CZK/HUF15,75 +0,01% EUR/HUF381,53 -0,15% USD/HUF321,13 -0,32% GBP/HUF439,56 -0,13% CHF/HUF413,56 -0,12% PLN/HUF90,72 -0,07% RON/HUF74,86 +0,28% CZK/HUF15,75 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37% BUX126 663,78 +1,28% MTELEKOM1 946 +0,62% MOL3 838 +1,8% OTP39 850 +1,53% RICHTER10 520 +0,96% OPUS551 +0,18% ANY7 800 -0,76% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 372,07 +0,17% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 663,49 +1,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szerbia
vízilabda Európa-bajnokság
vízilabda
Európa-bajnokság

Ennyit kaptak a magyarverésért fejenként a csapattagok, ebből már lakást lehet venni

Magyarország ezüstéremmel zárta a vízilabda-Európa-bajnokságot. Mesés jutalomban részesülnek a szerb vízilabda válogatott tagjai.
VG
2026.01.26, 18:08
Frissítve: 2026.01.26, 18:21

Ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfivízilabda-Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok szerb csapattól – számolt be az Origo.

Az aranyérmes szerb csapat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság eredményhirdetésén a Belgrade Arenában Szerbia
Szerbia nyerte a hazai rendezésű férfivízilabda-Európa-bajnokságot / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A találkozót a szerbek parádés védekezése döntötte el, a magyarok a második félidőben csak két gólt dobtak. Dusan Mandic, az FTC légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

„Összességében fantasztikus Európa-bajnokság volt, nagyon jó teljesítményekkel, büszke vagyok a csapatra, mennünk kell tovább az úton” – jegyezte meg Varga Zsolt, a magyar férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki rendkívül büszke csapatára.

A szakember egyúttal azt is hozzátette, hogy rengeteget dolgoznak majd a folytatásban azért, hogy az esélyes hat-hét csapat egyikeként rendszeresen ott legyen a végjátékban a nagy tornákon.

A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örök rangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

Mesés jutalomban részesülnek a szerb vízilabda válogatott tagjai

Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a hétfői kormányülésen gratulált Szerbia vízilabda-válogatottjának a nagyszerű sikerhez, egyúttal bejelentette, hogy az edzők és a játékosok fejenként 20 000 euró jutalomban részesülnek. Ez 7,65 millió forintnak megfelelő összeg.

„A szerb vízilabdázók megkapják a pénzt. Ismét bebizonyították, hogy ők a legjobbak. Rendkívüli kormányülést tartunk, ahol döntést hozunk a pénzügyi kompenzációról. Az állam teljesíti kötelezettségeit” – nyilatkozta a tárcavezető a B92 szerb hírportálnak.

A mesés jutalom ellenére az Európa-bajnokság nem fizet olyan jól, mint egy olimpia. A magyar férfivízilabda-válogatott tagjai a párizsi olimpián elért negyedik helyezésük után fejenként 23,65 millió forinttal gazdagodtak. Az olimpiai aranyéremért 55 millió forint járt Magyarországon 2024-ben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu