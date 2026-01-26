Ennyit kaptak a magyarverésért fejenként a csapattagok, ebből már lakást lehet venni

Ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfivízilabda-Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10-7-es vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok szerb csapattól – számolt be az Origo.

Szerbia nyerte a hazai rendezésű férfivízilabda-Európa-bajnokságot / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A találkozót a szerbek parádés védekezése döntötte el, a magyarok a második félidőben csak két gólt dobtak. Dusan Mandic, az FTC légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

„Összességében fantasztikus Európa-bajnokság volt, nagyon jó teljesítményekkel, büszke vagyok a csapatra, mennünk kell tovább az úton” – jegyezte meg Varga Zsolt, a magyar férfivízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki rendkívül büszke csapatára.

A szakember egyúttal azt is hozzátette, hogy rengeteget dolgoznak majd a folytatásban azért, hogy az esélyes hat-hét csapat egyikeként rendszeresen ott legyen a végjátékban a nagy tornákon.

A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örök rangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

Mesés jutalomban részesülnek a szerb vízilabda válogatott tagjai

Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter a hétfői kormányülésen gratulált Szerbia vízilabda-válogatottjának a nagyszerű sikerhez, egyúttal bejelentette, hogy az edzők és a játékosok fejenként 20 000 euró jutalomban részesülnek. Ez 7,65 millió forintnak megfelelő összeg.

„A szerb vízilabdázók megkapják a pénzt. Ismét bebizonyították, hogy ők a legjobbak. Rendkívüli kormányülést tartunk, ahol döntést hozunk a pénzügyi kompenzációról. Az állam teljesíti kötelezettségeit” – nyilatkozta a tárcavezető a B92 szerb hírportálnak.

A mesés jutalom ellenére az Európa-bajnokság nem fizet olyan jól, mint egy olimpia. A magyar férfivízilabda-válogatott tagjai a párizsi olimpián elért negyedik helyezésük után fejenként 23,65 millió forinttal gazdagodtak. Az olimpiai aranyéremért 55 millió forint járt Magyarországon 2024-ben.