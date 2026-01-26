Deviza
EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08% EUR/HUF381,24 -0,23% USD/HUF320,72 -0,45% GBP/HUF439,37 -0,18% CHF/HUF413,91 -0,04% PLN/HUF90,69 -0,11% RON/HUF74,83 +0,25% CZK/HUF15,74 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33% BUX126 326,87 +1,01% MTELEKOM1 944 +0,51% MOL3 832 +1,62% OTP39 720 +1,18% RICHTER10 500 +0,76% OPUS549 -0,18% ANY7 760 -1,29% AUTOWALLIS153 -1,31% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 323,81 -0,3% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 662,43 +1,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kérelem
transzatlanti repülés
Wizz Air

Papír van róla, a Wizz Air az óceánon túlra készül

Charter-, majd később menetrend szerinti járatokat indítana a brit Wizz Air az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba az erre vonatkozóan benyújtott hatósági kérelem alapján. A fejlemény azért érdemel figyelmet, mert a Wizz Air eddig többnyire elutasító volt a transzatlanti piacra való belépés felvetése iránt.
VG
2026.01.26, 15:37
Frissítve: 2026.01.26, 16:30

A légitársaság által készített beadvány szerint a cég utasokat, poggyászokat és postai küldeményeket szállító, menetrend szerinti és charterjáratokhoz kér engedélyt az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok bármely pontjai között. Emellett pedig kérték a cargo- és egyéb charterjáratok engedélyezését is – számol be arról az Origo az Airportal információi alapján. A brit Wizz Air az igény gyorsított és egyszerűsített elbírálását kérte a az amerikai közlekedési tárcához január 23-án benyújtott kérelemben.

Diverse aircraft landing at Barcelona Airport, wizz air
A Wizz Air egyik repülőgépe leszállás közben / Fotó: NurPhoto via AFP

Charterekben gondolkodik egyelőre a Wizz Air, de mindenre engedélyt kért

A lap arról ír, hogy a légitársaság a beadványban azt közölte, hogy jelenleg csak utasszállító charterjáratok indítását tervezi, amely a szezonalitástól és a charterigényektől függően változhat. Ugyanakkor az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti ún. nyílt égbolt 2020-as megállapodás alapján a rendelkezésre álló jogok teljes körére kiterjedő felhatalmazást kér, hogy a jövőben menetrend szerinti járatokat indíthasson új kérelem benyújtása nélkül.

A Wizz Air kérelmében leszögezte, hogy a tervezett járatokat a lehető leghamarabb elindítaná, álláspontja szerint ezek bővítenék az utazási lehetőségeket és erősítenék a versenyt az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság légi közlekedési piacán.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója korábban több alkalommal is kategorikusan elzárkózott a transzatlanti járatok elindításától, még akkor is, amikor megnövelt hatótávú Airbus A321XLR repülőgépeket rendelt. Ezek a gépek alkalmasak a keskenytörzsű gépek családján belül interkontinentális útvonalak teljesítésére is, függetlenül attól, hogy a velük kapcsolatos műszaki nehézségek szállításuk átütemezését tette szükségessé. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor és a magyar küldöttség résztvevői is egy ilyen gép fedélzetén utaztak tavaly ősszel a washingtoni tárgyalásra Trump elnökhöz és más magas rangú tisztviselőkhöz.

A kérelem benyújtása nemcsak a transzatlanti piacra való esetleges belépés szempontjából érdekes, hanem azért is, mert Váradi József a közmúltban arról is említést tett egy sajtótájékoztatón, hogy egyelőre nem várhatók közvetlen európai (akár budapesti indításasú) indiai járatok sem, még legalább két évig.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu