Papír van róla, a Wizz Air az óceánon túlra készül

A légitársaság által készített beadvány szerint a cég utasokat, poggyászokat és postai küldeményeket szállító, menetrend szerinti és charterjáratokhoz kér engedélyt az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok bármely pontjai között. Emellett pedig kérték a cargo- és egyéb charterjáratok engedélyezését is – számol be arról az Origo az Airportal információi alapján. A brit Wizz Air az igény gyorsított és egyszerűsített elbírálását kérte a az amerikai közlekedési tárcához január 23-án benyújtott kérelemben.

A Wizz Air egyik repülőgépe leszállás közben / Fotó: NurPhoto via AFP

Charterekben gondolkodik egyelőre a Wizz Air, de mindenre engedélyt kért

A lap arról ír, hogy a légitársaság a beadványban azt közölte, hogy jelenleg csak utasszállító charterjáratok indítását tervezi, amely a szezonalitástól és a charterigényektől függően változhat. Ugyanakkor az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti ún. nyílt égbolt 2020-as megállapodás alapján a rendelkezésre álló jogok teljes körére kiterjedő felhatalmazást kér, hogy a jövőben menetrend szerinti járatokat indíthasson új kérelem benyújtása nélkül.

A Wizz Air kérelmében leszögezte, hogy a tervezett járatokat a lehető leghamarabb elindítaná, álláspontja szerint ezek bővítenék az utazási lehetőségeket és erősítenék a versenyt az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság légi közlekedési piacán.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója korábban több alkalommal is kategorikusan elzárkózott a transzatlanti járatok elindításától, még akkor is, amikor megnövelt hatótávú Airbus A321XLR repülőgépeket rendelt. Ezek a gépek alkalmasak a keskenytörzsű gépek családján belül interkontinentális útvonalak teljesítésére is, függetlenül attól, hogy a velük kapcsolatos műszaki nehézségek szállításuk átütemezését tette szükségessé. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor és a magyar küldöttség résztvevői is egy ilyen gép fedélzetén utaztak tavaly ősszel a washingtoni tárgyalásra Trump elnökhöz és más magas rangú tisztviselőkhöz.

A kérelem benyújtása nemcsak a transzatlanti piacra való esetleges belépés szempontjából érdekes, hanem azért is, mert Váradi József a közmúltban arról is említést tett egy sajtótájékoztatón, hogy egyelőre nem várhatók közvetlen európai (akár budapesti indításasú) indiai járatok sem, még legalább két évig.

