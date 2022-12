Gary Gensler, az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) ambiciózus vezetője már tavaly nyáron megígérte a kriptopiacok betörését, mondván, ez

a terület ma a Vadnyugatra hasonlít.

Hangsúlyozva, hogy a SEC a meglévő hatásköre alapján is eljárhat egyes esetekben, egyúttal felszólította a kongresszust, hogy adjon nagyobb jogi teret és biztosítson több erőforrást az ágazat felügyeletére. Mert a befektetők semmilyen védelmet sem élveznek a kriptopiacokon. Ehhez képest idén december elején is arról ír a Wall Street Journal, hogy fokozódik a Genslerre és a tőzsdefelügyeletre nehezedő nyomás, lépjen végre a kriptopiac szabályozása érdekében. Nem véletlen, hogy éppen most emlékeztetik Genslert a tavalyi ígéretére. Az idei esztendő a kriptocsődök éve volt, az FTX-tőzsde összeomlása utáni kárfelmérés még be sem fejeződött. És ugyan

a SEC évek óta vizsgálja a kriptopiac egyes szegmenseit, még egyetlen nagy kriptotőzsdét sem perelt be.

Fotó: Bloomberg

A SEC vizsgálatokat folytat a Coinbase, a Binance és az FTX egyes üzletágainál, s a szabályozási közzétételek szerint, az elmúlt hat évben több tucat tokenfejlesztőt bírságolt meg. Az amerikai tőzsdefelügyelet úgy véli: a kriptovaluta értékpapírnak minősül, amelyekkel a részvényekre és kötvényekre vonatkozó szabályok szerint kellene üzletelni.

Gary Gensler azt mondja, hogy a kriptotőzsdék megsértik a törvényt

azzal, hogy nem regisztrált értékpapírokkal üzletelnek, s nem követik a Nasdaq és a New York-i tőzsde által betartott szabályokat.

A kritikusok szerint a SEC nem elég kemény, miközben a kriptopiac mainstream területté vált, hétköznapi befektetők bízzák megtakarításaikat a kriptográfiai vállalatokra. Jól példázza a kialakult helyzetet, hogy miután a SEC nyáron beperelte a Coinbase egyik volt alkalmazottját, hét értékpapír illegális kibocsátása miatt, a Coinbase ebből hattal továbbra is kereskedett, ám a SEC nem támadta meg a kriptotőzsdét.

A kriptotőzsdék szerint a SEC téved abban, hogy mely amerikai törvények vonatkoznak rájuk, s eddig figyelmen kívül hagyták a felügyeleti figyelmeztetéseket. Az iparághoz közel álló ügyvédek szerint a SEC kriptográfiai stratégiája megkopott, a kriptotőzsdék működése annyira különbözik az értékpapírtőzsdéktől, hogy a felügyeleti szabályok betartása lehetetlen.

Mivel

a SEC védhetetlen pozíciókat vett fel, ezért az iparág egyszerűen nem veszi komolyan a felügyeletet

– mondta Jake Chervinsky, a Blockchain Association vezetője. Ám a SEC, úgy tűnik nem hagyja magát, az FTX összeomlása után, Gary Gensler egy interjúból üzent:

a kifutópálya egyre rövidebb, s a kriptotőzsdék sem kerülhetik el a regisztrációt.

Mire a kripto-szektor azzal reagált, hogy ha egy kriptotőzsde regisztrálna, akkor az összes eszközt le kellene venni a termékpalettáról. Külön érdekesség, hogy

csődje előtt az FTX kriptotőzsde megpróbált együttműködni a tőzsdefelügyelettel,

s javaslatokat is tett, hogy miként kínálhatna digitális eszközöket, anélkül, hogy megsértené a részvényekkel, kötvényekkel és egyéb értékpapírokkal való kereskedést szabályait. Mielőtt a terv áttörést hozhatott volna az iparág és a felügyelet viszonyában, az FTX csődvédelembe menekült.