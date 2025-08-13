Orosz-ukrán háború: Európa és Kijev feje felett dőlnek el a dolgok Alaszkában

Hatalmas a felzúdulás Ukrajnában és egyes nyugat-európai körökben, mert az amerikaiak, Trump elnök láthatóan az ukránok feje fölött kötne békemegállapodást az oroszokkal Alaszkában, Anchorage-ben, az Elmendorf-Richardson-támaszponton.

Alaszka, Anchorage, Elmendorf-Richardson katonai bázis. Az orosz–ukrán háború az ukránok és az EU feje felett dőlhet el / Fotó: Anadolu via AFP

Merz online Európa-csúcsot szervezett, hogy beprotezsálja Zelenszkijt az alaszkai tárgyalásokra, mert „micsoda dolog, hogy Ukrajnáról az ukránok háta mögött, nélkülük akarnak megállapodni”. Igaz, hogy korábban ugyanezeket a nyugat-európai, ukrán vezetőket egyáltalán nem zavarta, hogy

két „nemzetközi Ukrajna-béketárgyalást” is tartottak az egyik hadviselő fél, Oroszország kifejezett kizárásával.

Van aki még mindig bízik az ukránok győzelmében

Még mindig tart az esélylatolgatás, vajon van-e lehetőség az Oroszország elleni ukrán-nyugati katonai győzelemre. Jack Watling, egy neves katonai szakértő a RUSI brit gondolatgyár oldalán elemzi az esélyeket, írásának címe: Európa győzelemről vizionál? „Ha az európai országok képesek koordinálni erőfeszítéseiket, Európának megvan a képessége és a lehetősége, hogy megnyomorítsa Oroszországot, és jelentősen csökkentse a kontinensre nehezedő fenyegetést. De ez az időszak a végéhez közeledik, a lehetőségek ablaka bezárul” – írja Watling. Hát ez nem tűnik győzelmi jelentésnek, bár a szakértő szerint

ha Ukrajna még egy évig kitart az oroszok ellen, felőrli erejüket, akkor Moszkvát túltaszíthatja azon a határon, amelyen belül nagyobb erőfeszítés nélkül talpra állhat

– véli.

Ennek azonban egyelőre nincs túl nagy esélye, hiszen ukrán szemszögből nézve a katonai helyzet drámaian romlott. Félig-meddig hivatalos kijevi adatok szerint is átszakadt a front mintegy 11 kilométeres szakasza, és az oroszok nagy előnyhöz jutottak. Gyakorlatilag az utolsó nagy ukrán erődrendszer (ukreprajon) esett el, és

az oroszok akadálytalanul haladhatnak az immár védtelen területeken, naponta akár több száz négyzetkilométert elfoglalva

– írja a Strana.ua. Ezeken a területeken sem kiépített védrendszerek, de vélhetően még katonák sincsenek.