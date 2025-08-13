Deviza
Orosz-ukrán háború: Európa és Kijev feje felett dőlnek el a dolgok Alaszkában

Európában továbbra sem osztottak lapot, Trump és Putyin tárgyal a békéről. Az orosz–ukrán háború egyre nagyobb valószínűséggel zárul majd ukrán területi veszteségekkel.
Dunai Péter
2025.08.13., 20:22

Hatalmas a felzúdulás Ukrajnában és egyes nyugat-európai körökben, mert az amerikaiak, Trump elnök láthatóan az ukránok feje fölött kötne békemegállapodást az oroszokkal Alaszkában, Anchorage-ben, az Elmendorf-Richardson-támaszponton. 

orosz-ukrán háború Anchorage katonai bázis Alaszka
Alaszka, Anchorage, Elmendorf-Richardson katonai bázis. Az orosz–ukrán háború az ukránok és az EU feje felett dőlhet el / Fotó: Anadolu via AFP

Merz online Európa-csúcsot szervezett, hogy beprotezsálja Zelenszkijt az alaszkai tárgyalásokra, mert „micsoda dolog, hogy Ukrajnáról az ukránok háta mögött, nélkülük akarnak megállapodni”. Igaz, hogy korábban ugyanezeket a nyugat-európai, ukrán vezetőket egyáltalán nem zavarta, hogy 

két „nemzetközi Ukrajna-béketárgyalást” is tartottak az egyik hadviselő fél, Oroszország kifejezett kizárásával. 

Van aki még mindig bízik az ukránok győzelmében

Még mindig tart az esélylatolgatás, vajon van-e lehetőség az Oroszország elleni ukrán-nyugati katonai győzelemre. Jack Watling, egy neves katonai szakértő a RUSI brit gondolatgyár oldalán elemzi az esélyeket, írásának címe: Európa győzelemről vizionál? „Ha az európai országok képesek koordinálni erőfeszítéseiket, Európának megvan a képessége és a lehetősége, hogy megnyomorítsa Oroszországot, és jelentősen csökkentse a kontinensre nehezedő fenyegetést. De ez az időszak a végéhez közeledik, a lehetőségek ablaka bezárul” – írja Watling.  Hát ez nem tűnik győzelmi jelentésnek, bár a szakértő szerint 

ha Ukrajna még egy évig kitart az oroszok ellen, felőrli erejüket, akkor Moszkvát túltaszíthatja azon a határon, amelyen belül nagyobb erőfeszítés nélkül talpra állhat

– véli.

Ennek azonban egyelőre nincs túl nagy esélye, hiszen ukrán szemszögből nézve a katonai helyzet drámaian romlott. Félig-meddig hivatalos kijevi adatok szerint is átszakadt a front mintegy 11 kilométeres szakasza, és az oroszok nagy előnyhöz jutottak. Gyakorlatilag az utolsó nagy ukrán erődrendszer (ukreprajon) esett el, és 

az oroszok akadálytalanul haladhatnak az immár védtelen területeken, naponta akár több száz négyzetkilométert elfoglalva 

írja a Strana.ua. Ezeken a területeken sem kiépített védrendszerek, de vélhetően még katonák sincsenek.

Területvesztéssel ér véget az orosz–ukrán háború

Ezzel Moszkva lehetőséget kapott rá, hogy végleg megroppantsa az ukrán hadsereg gerincét, értelmetlenné téve a fegyveres harcot – talán még a pénteki alaszkai amerikai–oroszországi csúcstalálkozó előtt. Nagyot esett az egyik kulcsterület, az ukrán légvédelem hatékonysága is. 

  • Korábban az Oroszország felől jövő drónok 85-90 százalékát lelőtték, 
  • az utóbbi napokban ez a megsemmisítési arány 35-40 százalékra esett vissza. 

Zelenszkij ugyan fogadkozott, hogy függetlenül az Alaszkában esetleg létrejövő megállapodástól, egy talpalatnyi ukrán földet sem enged át Oroszországnak (ebbe beleérti a Krím félszigetet is), és ebben néhány nyugat-európai állam támogatja is. 

Ám sem az ukrán elnök, sem nyugat-európai támogatói nincsenek abban a helyzetben, hogy érvényt szerezzenek ennek az elutasító, az alaszkai tárgyalásokat eleve lenullázó álláspontjuknak. Így arról szóló információk terjedtek el, hogy Zelenszkij mégis belemenne valamennyi területvesztésbe. 

Oroszország jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét tartja ellenőrzése alatt. 

Többek között a zaporizzsjai, hatreaktoros atomerőmű is tartós orosz kontroll alatt van. Moszkvai források szerint Putyin aligha megy bele, hogy akárcsak 100 négyzetkilométernyi területet visszaadjanak Ukrajnának. „Ezek a mi földjeink” – mondja.

