Hogyan indítható be „az ipari kkv-motor”?

A KSH adatai szerint Magyarországon körülbelül 60 ezer vállalkozás működik az ipar területén. (A regisztrált ipari vállalkozások száma valamivel nagyobb, 2024-ben meghaladta a 80 ezret.) A vállalkozások túlnyomó többsége 10-nél kevesebb főt foglalkoztató mikro-, illetve 10–49 főt alkalmazó kisvállalkozás. Közepes (50–249 főt alkalmazó) vállalat a gyártó cégek között is viszonylag kevés van (az összes vállalkozás kevesebb mint 1 százaléka), 250-et elérő alkalmazotti létszámmal rendelkező nagyvállalat pedig még kevesebb, de ezeknek a cégeknek a súlya – akár az árbevétel, akár a hozzáadott érték vagy a foglalkoztatottak száma tekintetében – ennél sokkal nagyobb. Ez az oka, hogy míg a nagy cégek beruházásairól, terveiről viszonylag átfogó ismeretekkel rendelkezünk, addig a kisebb gyártó cégekre vonatkozóan jóval hézagosabbak az ismereteink. Ezért valamelyest hiánypótlónak is tekinthető a Siemens Zrt. felmérése, amely azt vizsgálta, hogy miként viszonyulnak a kkv-k a technológiai, digitalizációs fejlesztésekhez, mit várnak az ilyen beruházásoktól, és mi hátráltatja leginkább az Ipar 4.0 megoldásainak alkalmazását. 100 ilyen vállalatot kérdeztünk meg, amelyek tevékenységi körüket tekintve az ipar szinte valamennyi ágazatát lefedik, és amelyek mindegyike 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkezik.

Kkv felmérés – hogyan indítható be az Ipar 4.0 / Fotó: Yiistocking / shutterstock (Képünk illusztráció)

Kkv felmérés – hogy látják a fejlesztési lehetőségeket

A megkérdezett cégek között alig akadt, amelynek vezetése lebecsülte volna a technológiai fejlettség jelentőségét: 90 százalék felett volt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik szerint a versenyképesség fenntartásában a technológiai innováció „fontos”, vagy „nagyon fontos”. De nemcsak a versenyképesség, hanem a konkrét versenyelőny is lényeges, a fejlesztés révén a versenytársakkal szemben is jobb pozícióba lehet kerülni. A verseny nyíltnak mondható: a cégek több mint fele a versenytársaikkal azonos szintűnek ítéli meg saját technológiai fejlettségét.

Miben nyilvánul meg a technológiai versenyelőny? A cégek többsége (mintegy kétharmada) szerint a fő szempont a hatékonyság növelése, de a minőség javítása és a költségek csökkentése is a prioritások közé tartozik.