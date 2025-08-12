Triplázott az idén a Rheinmetall részvénye, de most már van ok az óvatosságra

Különösen hektikus évük van eddig a globális tőkepiacoknak, az amerikai részvények alulteljesítését a zöldhasú szakadása csak még fájóbbá tette a nem dollár alapon gondolkozó befektetők számára, egyes szektorok, mint például az egészségügy, a tengerentúlon már akkorát estek, hogy érdemes lehet akár beszállót is keresni bennük a jelenlegi piaci környezetben – mondta az Elszámoló legújabb adásában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője, akivel a magyar tőzsde lendületéről, az arany ralijáról és az intézményi-lakossági befektetői csörte állásáról beszélgettünk.
Az elmúlt hónapok ralija ellenére is olcsó maradt még a BUX index, még ha a 100 ezres szint ugyan fontos lélektani határnak is tekinthető. A Trump–Putyin-találkozó esetleges pozitív kifutását még nem árazta be a piac, így bőven lehet még tér felfelé az árfolyamokon.
A beszélgetésben szó esett:
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.