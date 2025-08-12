Triplázott az idén a Rheinmetall részvénye, de most már van ok az óvatosságra

Bőkezű hozamokat lehetett elérni a pesti parketten az idén, azonban Amerikában megégették magukat a befektetők. Melyik részvényre, szektorra érdemes figyelni az év második felében, van-e még tér felfelé a Rheinmetall papírjaiban, és a lakossági vagy az intézményi tőke áll nyerésre jelenleg az idei csörtében?

A podcast vendége: Vince Péter , az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője