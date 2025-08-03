Deviza
Újabb intézkedés jelent meg a 3 százalékos hitel mellett – ez mindent megváltoztat

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősülnek azok a lakásfejlesztések, amelyek legalább 250 lakást foglalnak magukban, és legalább 70 százalékuk megfelel az Otthon Start háromszázalékos hitelnek. Ezzel az intézkedéssel megduplázhatja a lakóingatlan-fejlesztéseket a kormány. 2027-ben nagyszámú új lakás jelenhet meg a piacon, ám kérdés, hogy ez az árakat is leveri-e. Az albérletárak nagy eséllyel csökkenni fognak.
A podcast vendége: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.08.13, 17:19

Az albérletárak szinte biztosan csökkenni fognak az Otthon Start program miatt. A 3 százalékos hitel sok bérlőt ösztönöz majd vásárlásra, hiszen jobban megéri az albérlet összegét a törlesztőrészletekbe fektetni. Várhatóan a megvásárolható lakások száma is emelkedik majd a következő években. Egy kormányrendelet szerint minden olyan lakásfejlesztés, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és ezek minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősülhet.

A Négyzetméter legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Az elmúlt öt évben a magyar lakásállomány évi bővülése folyamatosan mérséklődött: 2020-ban még 28 200 új lakás épült, 2021-ben és 2022-ben már csak nagyjából 20 ezer, 2023-ban 18 600, míg 2024-ben mindössze 13 300. A Duna House vezető elemzője elmondta a Négyzetméter podcastban, hogy a 2026-ban induló fejlesztések volumene akár 110 százalékkal növelheti a piacon lévő új építésű projektek számát. Azt hozzá kell tenni, hogy ezek nagy része ekkor még építés alatt lesz, így a tényleges átadások számában a nagyobb ugrás csak 2027–2028-ban várható. Ötéves távon az 50 ezer új lakás megvalósítása átlagosan évi 10 ezer többletátadást jelentene, ami körülbelül 40 százalékos bővülés a jelenlegi szinthez képest.

A Duna House számításai szerint a fejlesztési idővonal a következőképpen alakulhat:

  • Tervezés és engedélyeztetés: 6–12 hónap – 2025 őszén induló projekteknél ez 2026 tavaszára zárulhat.
  • Előértékesítés: már az építkezés elején, akár 2026 elejétől.
  • Tömeges átadások: 2027 második felétől, főként Budapesten és az agglomerációban.

