Átalakuló fitneszipar: mesterséges intelligencia és a személyre szabott egészségmegőrzés

Az elmúlt években Magyarországon is nőtt az igény az olyan fitneszeszközök és szolgáltatások iránt, amelyek nemcsak mozgásra ösztönöznek, hanem adatvezérelt módon támogatják az egészséges életmódot. A felhasználók egyre tudatosabban keresik azokat a platformokat és technológiai megoldásokat, amelyek személyre szabott tanácsokat adnak, monitorozzák a fejlődést, és akár szórakoztató elemekkel is segítik a motiváció fenntartását. A Technogym például jelentős növekedést tudott elérni 2024-ben a 2023-as esztendőhöz képest a magánügyfelek körében. A tavalyi évben a magyar vásárlók körében a három legnépszerűbb termék a futópad, az elliptikus tréner, valamint funkcionális edzőszett volt.

Fitnesz – mesterséges intelligencia és a személyre szabott egészségmegőrzés / Fotó: Muse Studio / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Nemzetközi szinten több piaci szereplő is felismerte, hogy a fitnesz többé nem csupán edzésről, hanem a teljes életmódra kiterjedő „Healthness”-ről – az egészség és jóllét egyensúlyáról – szól. A koncepció lényege, hogy az egészségi állapotot nem kizárólag genetikai tényezők határozzák meg: kutatások szerint annak 70-80 százaléka az életmóddal, a táplálkozással, a mozgással és a mentális állapottal áll összefüggésben. E felismerés nyomán a fitneszpiac fókusza egyre inkább a tudományos alapokra épülő, preventív megoldások felé tolódik.

Az MI szerepe ebben a folyamatban egyre jelentősebb: az algoritmusok ma már képesek felismerni az egyéni kockázatokat, testre szabott edzésprogramokat tudnak javasolni, sőt bizonyos betegségek kialakulását is előre jelezhetik. Az ilyen típusú rendszerek nemcsak az egyéni egészségtudatosságot, hanem az egészségügyi és vállalati szolgáltatók lehetőségeit is kiszélesítik.

A digitalizált fitnesz- és wellnessplatformok összekötik a felhasználókat orvosokkal, trénerekkel és edzőkkel – ez az ökoszisztéma-szemlélet a szektor egyik legfontosabb irányává vált.

A mesterséges intelligencia vezérelte berendezések – amelyek például képesek a pszichofizikai és kognitív állapot felmérésére és automatikus edzéstervek készítésére – már nem jövőbeni víziók, hanem létező megoldások. Ezek alkalmazása nemcsak a magánszemélyek számára lehet előnyös, hanem a vállalatok, sportközpontok és egészségügyi intézmények kínálatát is jelentősen bővíthetik, új szintre emelve a szolgáltatásaik értékét.