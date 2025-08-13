A végtelenségig tarthat a kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok között

Az amerikai és a kínai fél folytatja az egyeztetést a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, és tervezik a két elnök találkozóját is, de elemzők szerint még nagyon hosszú és nehéz út vezet a megállapodáshoz. Donald Trump egyik fő feltétele várhatóan ismét az Egyesült Államokból származó agrárimport növelése lesz, de az egyik legfontosabb területen, a szójababnál a brazilok már teljesen kiszorították az amerikai gazdákat a kereskedelmi háború következtében.

A kereskedelmi háború várhatóan nem ér véget akkor sem, ha a két elnök megállapodik / Fotó: AFP

A két ország hétfőn hosszabbította meg újabb 90 nappal a vámfegyverszünetet, ami senkinek nem okozott meglepetést a két delegáció júliusi stockholmi egyeztetése után, amelyen a résztvevők szerint előrelépést értek el.

Hosszadalmas és nehéz alku vár még azonban a világ két legnagyobb gazdaságára.

Peking az eddigi jelek szerint ragaszkodni fog az árucikkeire kivetett amerikai vámok eltörléséhez, a félvezetők exportját érintő tilalom enyhítéséhez és a kínai cégek elleni szankciók feloldásához.

Trump számára a legfontosabb a külkereskedelmi hiány további csökkentése, amelynek érdekében Kínának vállalnia kellene több amerikai árucikk és szolgáltatás importját.

Az amerikai elnök a hét végén már konkrét javaslatot is megfogalmazott: reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az amerikai szójababimportját, ami teljesen irreális elvárás.

Brazília átvette a világ legnagyobb szójababpiacát

A Truth Social közösségi oldalon írt bejegyzése nyomán ugyan 2,6 százalékkal megugrott a szójabab ára a chicagói árutőzsdén, ám a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az amerikai gazdák számára nem sok remény maradt, hogy az idén még kihasználhatják a több milliárd dolláros kínai piacot.

Az amerikai gazdák már elveszítették a világ legnagyobb szójababpiacát / Fotó: Martin Cossarini

A kínai kereskedők ugyanis a Reuters tudósítása szerint már lekötötték a szeptemberi szállításokat, és nyolcmillió tonna szójababot rendeltek meg – az egész mennyiséget Dél-Amerikából, elsősorban Brazíliából. Októberi szállításra ennek egyelőre a felére kötöttek szerződést – ugyanonnan.

A rekordot jelentő júliusi 11,67 millió tonna zöme is Brazíliából származott.

Összehasonlításképpen, tavaly a két hónapban összesen hétmillió tonna szójababot vásároltak az Egyesült Államokból.