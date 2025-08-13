Nyereségugrás után történelmi kifizetés a világ legnagyobb agrárkereskedőjénél

A világ legnagyobb mezőgazdasági nyersanyag-kereskedője, a Cargill rekord, közel 1,5 milliárd dollár osztalékot fizetett tulajdonos milliárdos családjainak, miután nyeresége 44 százalékkal nőtt. A profitot főként a csirkehús iránti kereslet megugrása, a gabonaárak csökkenése és a kakaópiaci árrobbanás hajtotta.
A Minneapolisban működő Cargill Inc., az Egyesült Államok legnagyobb árbevételű magántulajdonú vállalata, a május 31-én zárult pénzügyi évben közel 1,5 milliárd dollár osztalékot fizetett ki a William Wallace Cargill örököseiből álló két nagy család – a Cargillok és a MacMillanok – mellett kisebb részesedéssel bíró vezetőknek és alkalmazottaknak. Ez közel 25 százalékkal haladja meg az előző év kifizetését, és felülmúlta a 2022-es eddigi csúcsot.
A vállalat adózott eredménye 3,6 milliárd dollár lett, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliárddal. A javulás egyik fő mozgatórugója a 4,5 milliárd dollárért, a Continental Grainnel közösen felvásárolt Sanderson Farms csirkehús-üzletág volt, amely a dráguló marhahús miatt a fogyasztók körében egyre keresettebb lett. A gabonaárak csökkenése szintén segítette az állattenyésztési költségek mérséklését.
A csirkehús üzletág erős teljesítménye ellensúlyozta a marhahús ágazat gyengélkedését, ahol a szűkülő szarvasmarha-kínálat megemelte a beszerzési árakat és csökkentette a feldolgozási árréseket. A Cargill szerint az ázsiai, európai és latin-amerikai baromfiüzemek is jelentős növekedést hoztak, míg a kakaó ára közel megháromszorozódott a nyugat-afrikai terméskiesés miatt, ami szintén extra nyereséget termelt.
A vállalat tavaly 8 ezer munkahelyet szüntetett meg a 2030-as stratégiához kapcsolódó átalakítás részeként, ami 5 százalékos globális leépítést jelent.
A szerkezetátalakítás költségei elérhetik az 1 milliárd dollárt, amelyből a 2025-ös pénzügyi évben eddig 494 millió dollár végkielégítést és juttatást, valamint 112 millió dollár egyéb költséget számoltak el.
A Bloomberg szerint a mostani osztalékrekord tartalmazott egy külön, tavaly novemberben jóváhagyott 501 millió dolláros rendkívüli kifizetést is. Bár a nyereség még mindig közel a fele a 2022-es, orosz–ukrán háború miatti piaci felfordulás idején elért 6,7 milliárd dolláros történelmi csúcsnak, a tulajdonos családok osztalékbevétele soha nem volt még ilyen magas.
Mindenkit beperelt a McDonald’s – itt a lista
A gyorsétteremlánc beperelte a legnagyobb amerikai húsfeldolgozókat. A McDonald’s azzal vádolja ezeket a cégeket, hogy összefogtak és árkartellt alakítottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.