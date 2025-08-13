Deviza
Nyereségugrás után történelmi kifizetés a világ legnagyobb agrárkereskedőjénél

A vállalat profitja az elmúlt 1 évben 44 százalékkal nőtt. A Cargill közel 1,5 milliárd dolláros osztalékot fizetett ki tulajdonosainak, miután a csirkehús iránti kereslet és a kakaó drágulása jelentősen növelte a nyereséget.
VG
2025.08.13., 22:00

A világ legnagyobb mezőgazdasági nyersanyag-kereskedője, a Cargill rekord, közel 1,5 milliárd dollár osztalékot fizetett tulajdonos milliárdos családjainak, miután nyeresége 44 százalékkal nőtt. A profitot főként a csirkehús iránti kereslet megugrása, a gabonaárak csökkenése és a kakaópiaci árrobbanás hajtotta.

Cargill Bioro Biodiesel Plant In Ghent - Belgium
A Cargill közel 1,5 milliárd dolláros osztalékot fizetett ki tulajdonosainak, miután a csirkehús iránti kereslet és a kakaó drágulása jelentősen növelte a nyereséget / Fotó: NurPhoto via AFP

A Minneapolisban működő Cargill Inc., az Egyesült Államok legnagyobb árbevételű magántulajdonú vállalata, a május 31-én zárult pénzügyi évben közel 1,5 milliárd dollár osztalékot fizetett ki a William Wallace Cargill örököseiből álló két nagy család – a Cargillok és a MacMillanok – mellett kisebb részesedéssel bíró vezetőknek és alkalmazottaknak. Ez közel 25 százalékkal haladja meg az előző év kifizetését, és felülmúlta a 2022-es eddigi csúcsot.

Profitnövekedés a Cargill rekordosztaléka mögött

A vállalat adózott eredménye 3,6 milliárd dollár lett, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliárddal. A javulás egyik fő mozgatórugója a 4,5 milliárd dollárért, a Continental Grainnel közösen felvásárolt Sanderson Farms csirkehús-üzletág volt, amely a dráguló marhahús miatt a fogyasztók körében egyre keresettebb lett. A gabonaárak csökkenése szintén segítette az állattenyésztési költségek mérséklését.

A csirkehús üzletág erős teljesítménye ellensúlyozta a marhahús ágazat gyengélkedését, ahol a szűkülő szarvasmarha-kínálat megemelte a beszerzési árakat és csökkentette a feldolgozási árréseket. A Cargill szerint az ázsiai, európai és latin-amerikai baromfiüzemek is jelentős növekedést hoztak, míg a kakaó ára közel megháromszorozódott a nyugat-afrikai terméskiesés miatt, ami szintén extra nyereséget termelt.

A vállalat tavaly 8 ezer munkahelyet szüntetett meg a 2030-as stratégiához kapcsolódó átalakítás részeként, ami 5 százalékos globális leépítést jelent. 

A szerkezetátalakítás költségei elérhetik az 1 milliárd dollárt, amelyből a 2025-ös pénzügyi évben eddig 494 millió dollár végkielégítést és juttatást, valamint 112 millió dollár egyéb költséget számoltak el.

A Bloomberg szerint a mostani osztalékrekord tartalmazott egy külön, tavaly novemberben jóváhagyott 501 millió dolláros rendkívüli kifizetést is. Bár a nyereség még mindig közel a fele a 2022-es, orosz–ukrán háború miatti piaci felfordulás idején elért 6,7 milliárd dolláros történelmi csúcsnak, a tulajdonos családok osztalékbevétele soha nem volt még ilyen magas.

