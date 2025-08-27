Megugrott a Rába nyeresége, folytatódik a csarnokok korszerűsítése

A Rába csoport második negyedéves forgalmi adatai összességében még mindig kereslet csökkenést mutatnak, ám bizonyos szegmensek értékesítése már nőtt – közölte a holding a szerdai tőzsdezárást követően.

Megkezdődött a Rába központi telephelyén a tetőfelújítás / Fotó: Kallus György

Stagnált a Rába árbevétele

Az európai haszongépjármű- és az európai mezőgazdasági piaci értékesítés a bázis időszakot meghaladó szinten alakult. Más releváns szegmensek, köztük a személygépkocsi-piac, viszont jelentős visszaesést voltak kénytelen elszenvedni. Eközben az amerikai vámemelések újabb jelentős bizonytalansági faktort jelentenek a járműipar számára.

A második negyedéves konszolidált árbevétel 14,27 milliárd forintot tett ki, amely lényegében megegyezik az előző év azonos időszakában elért forgalommal.

A vállalat EBITDA-ja egy nettó 6,6 millió eurós, azaz nagyjából 2,6 milliárd forintos ingatlanértékesítésnek köszönhetően közel ötszörösére, 3,45 milliárd forintra nőtt, ugyanakkor ingatlanértékesítés nélkül is meghaladta a bázisidőszaki eredményt.

Hasonló mértékben, éves bázison 258 millió forintos veszteségről 2,1 milliárd forintos nyereségre javult a győri holding második negyedéves adózott eredménye is.

A tárgyidőszaki saját tőke állománya 11,2 százalékkal növekedett az egy évvel korábbi szinthez képest. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1943 forint/részvény volt.

A fedezeti szint megcélzott erősödését – a menedzsment szerint – a termékszerkezet stratégiai átalakítása, a költségek szigorú kontrollja, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok optimalizálása alapozta meg, s mindez ahhoz is hozzájárult, hogy a vállalat ellenállóbbá váljon a külső gazdasági nyomással szemben.

Megindult a győri holding kiemelt beruházása

A már említett ingatlanértékesítésnek is szerepe volt abban, hogy megkezdődhetett egy kiemelt beruházás: a győri központi telephely legnagyobb csarnokának tetőszerkezet-korszerűsítése – emeli ki a vállalat közleménye.

A mintegy 67 000 négyzetméteres csarnok tetőszerkezetének modernizálása nem csupán az állagmegőrzést szolgálja, hanem lehetőséget teremt egy új, nagy kapacitású napelemes rendszer telepítésére is.

A 2025 első félévében elért eredményeink igazolják, hogy a Rába képes a tartós piaci bizonytalanságok közepette is fenntartani működési stabilitását, miközben aktív lépéseket tesz a jövő megalapozása érdekében. A Rába Modernizációs Program újabb fontos fejezete most indult el a 67 000 nm-es csarnok tetőszerkezetének korszerűsítésével, amely technológiai, gazdasági és fenntarthatósági szempontból egyaránt stratégiai jelentőségű beruházás. Meggyőződésünk, hogy fegyelmezett költséggazdálkodással, következetes stratégiai iránytartással és munkatársaink elkötelezett munkájára támaszkodva a Rába hosszú távon is értéket teremt partnerei, dolgozói és tulajdonosai számára

– fogalmazott Hetzmann Béla, a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.