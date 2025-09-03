Új vezető elemző az Equilornál, az MNB-től igazolt szakértőt a befektetési vállalat

Szeptembertől vezető elemzőként Aradványi Péter irányítja az idén 35 éves Equilor Befektetési Zrt. elemzői tevékenységét – derült ki a vállalat közleményéből.

Az MNB-től érkezett az Equilor új vezető elemzője / Fotó: Sárosi Zoltán

A makropénzügyi orientáltságú szakember 2021-ben a Magyar Nemzeti Bankban kezdte pályafutását, ahol 2025-től vezető közgazdasági elemzőként dolgozott. Az utóbbi időszakban az MNB-nél feladatai közé tartozott a globálisan meghatározó jegybankokkal kapcsolatos monetáris politikai, pénzügyi piaci és makrogazdasági folyamatok elemzése, illetve szakmai támogatása, valamint nemzetközi monetáris politikai összefoglalók készítése a monetáris tanács számára.

Az elmúlt években több szakmai publikációja is megjelent, többek között az endogén pénzkínálati elméletek fontosabb zárt és nyitott gazdasági következményeiről, az 1970-es évek nemzetközi pénzügyi, illetve makrogazdasági folyamatairól, valamint a nagy jegybankok fenntartható, zöldátállást támogató monetáris politikai eszközeiről. Aradványi Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát a pénzügy és számvitel alapszak nemzetközi pénzügyek szakirányán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen mesterszakos diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon.