Deviza
EUR/HUF393.24 -0.08% USD/HUF337.72 +0.07% GBP/HUF453.72 +0.05% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF92.52 -0.01% RON/HUF77.45 -0.08% CZK/HUF16.09 -0.1% EUR/HUF393.24 -0.08% USD/HUF337.72 +0.07% GBP/HUF453.72 +0.05% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF92.52 -0.01% RON/HUF77.45 -0.08% CZK/HUF16.09 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,205.56 +1.05% MTELEKOM1,906 +0.73% MOL2,906 +0.62% OTP30,560 +1.51% RICHTER10,410 +0.77% OPUS569 -0.18% ANY7,880 +1.27% AUTOWALLIS158.5 -1.89% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,238.78 +0.45% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,169.48 +1.04% BUX104,205.56 +1.05% MTELEKOM1,906 +0.73% MOL2,906 +0.62% OTP30,560 +1.51% RICHTER10,410 +0.77% OPUS569 -0.18% ANY7,880 +1.27% AUTOWALLIS158.5 -1.89% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,238.78 +0.45% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,169.48 +1.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacok
forint árfolyam
OTP
tőzsde
euró

Megtorpant a forint, de a pesti tőzsdén tombol a bika

Jelentősen erősödött a pesti tőzsde fő indexe csütörtök délelőtt, az OTP 1,5 százalékkal drágul. A forint rontott az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.09.04, 12:03
Frissítve: 2025.09.04, 12:35

Gyengült a nap közepéig a forint a főbb devizákhoz képest a csütörtöki devizapiaci kereskedés során. A hazai fizetőeszköz számára a nem túl erős júliusi kiskereskedelmi adatok sem tettek jót, miközben a befektetők a délutáni amerikai munkaerőpiaci adatokat várják.

euro, forint, árfolyam
Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az euró jegyzése ugyan némileg mérséklődött a 394 feletti szintről, délben 393,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,05 százalékos forintgyengülésnek felel meg.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel már 338,3 forintnál jár.

Az Erste kommentárja szerint a magyar deviza szempontjából a holnapi, amerikai munkapiaci adatközlés lesz meghatározó: a vártnál gyengébb értékek a Fed kamatvágási várakozásának felerősödésén keresztül tovább növelhetik a hazai eszközök kamatelőnyét.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.2363 -0.08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A pesti tőzsdén kedvező a hangulat, a vevői érdeklődésnek köszönhetően bő egy százalékkal került feljebb a BUX index. A nagypapírok közül az OTP másfél százalékkal drágult, a Mol 0,8 százalékkal került feljebb, a Richter 0,7 százalékkal emelkedik. A negyedik blue chip, a Magyar Telekom 1,4 százalékkal erősödött.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1231 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu