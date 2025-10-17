Deviza
EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15% EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,558.83 -0.49% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,250 -1.26% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,705.19 +0.5% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,197.28 -1.19% BUX102,558.83 -0.49% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,250 -1.26% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,705.19 +0.5% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,197.28 -1.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptodeviza
etf
uptober
kriptopiac
bitcoin

Nagyon szenved a kriptopiac királya, nem találja a talajt a bitcoin - veszélyben az uptober, ennyit a sokéves nyerő szériáról?

A legnagyobb kriptodeviza szokatlanul gyengén muzsikál egyelőre októberben. A bitcoin szakadásának egyértelmű oka van, és egyelőre nem látszik a friss lendület.
Mészáros Gergő
2025.10.17, 08:01
Frissítve: 2025.10.17, 08:07

Szokatlanul gyenge októbere van eddig a bitcoinnak: a legnagyobb kriptodeviza az ősz középső hónapjában 2018 óta minden egyes évben erősödni tudott, ha viszont a jelenlegi trendek nem fordulnak visszájukra, elképzelhető, hogy egy hét éven át tartó sikerszéria ér a végéhez két hét múlva, és teljes meglepetésként pirosban zárja a kriptós zsargonban rendre csak uptoberként, azaz emelkedő októberként emlegetett időszakot.

FRANCE-CRYPTOMONNAIE-BITCOIN-CLERMONT-FERRAND, bitcoin, kripto,
Nem találja a talajt a bitcoin, szenvednek a kriptodevizák / Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem találja a talajt a bitcoin, szenvednek a kriptodevizák

A legnagyobb kriptodeviza árfolyama a hónap közepén közel 9 százalékos gödörben jár október elseje óta, és a kettes számú kriptoeszköz is szenved, az ethereum ugyanis 9,1 százalékos mínuszban jár a hónap során, ezzel a két spekulatív eszköz bődületes mértékben teljesíti alul a tágabb részvénypiacot lefedő S&P 500 indexet, mely mindössze 0,8 százalékos negatívba került október eleje óta.

 

A kriptopiaci befektetőknek ugyanakkor jelenleg aligha az a legégetőbb problémájuk, hogy milyen historikus sorozat törhet meg hamarosan: múlt hét pénteken ugyanis, azt követően, hogy Donald Trump a semmiből egy 100 százalékos vámtarifa kiszabását helyezte kilátásba a kínai termékekre, soha korábban nem látott likvidációs hullám indult el a kriptotérben. A bejelentést követő piaci pánikban 

a korábbi abszolút rekordnál kilencszer nagyobb értékben kerültek kényszerből zárásra befektetői pozíciók.

A hihetetlen pánik főleg azért okozott több mint 19 milliárd dolláros veszteséget a kriptós befektetőknek, mert sokan tőkeáttétellel vettek fel pozíciókat, azaz jóval tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takarójuk ért. Ez vezetett oda, hogy egy, a kriptopiacon még feltétlenül kirívónak sem tekinthető 10-12 százalékos flash crash kigazdálkodhatatlan veszteségeket okozott a befektetőknek.

A szakadás nyomai pedig még mindig egyértelműen nyomás alatt tartják a piacot: a kriptopiac hangulatindexe, mely egy 0–100-as skálán méri a befektetői szentimentet, 70-ről 24-ig szakadt villámgyorsan, és még hat nappal később sem talált magára, még jelenleg is csak 28 pontig tudott visszakúszni – a vevők számára tehát a jelek szerint egyáltalán nem sürgős a visszatérés a szélsőségesen spekulatív eszközök királyának piacára.

Crypto Fear & Greed Index on May 13, 2020

 

A befektetői elfordulás pedig máshol is tetten érhető: a bitcoin amerikai tőzsdén jegyzett ETF-jeibe október 6-án még rekordközeli, 1,2 milliárd dolláros tőkebeáramlás volt látható, ez a trend villámgyorsan fordult meg a következő napokban, 13-án már 330 millió dollár körüli kiáramlást lehetett megfigyelni. Azt is érdemes kiemelni, hogy míg 

október 10-én a valaha volt második legnagyobb napi forgalmat bonyolították le az ETF-ek 9,67 milliárd dolláros volumenükkel, 

ez a lendület azóta látványosan alábbhagyott, és a napi 5 milliárd dollárt sem éri el minden esetben.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu