Befektetés: szédületes lendület a magyarok kedvencénél – egy hónap alatt 250 milliárd forintot lehetett bezsebelni

Ősszel sem fékezett a magyarok egyik kedvenc befektetésének számító eszközosztály vagyongyarapodása. A hazai befektetési alapok újabb jelentős mérföldkövet léptek át október végére, mivel immár több mint 26 ezermilliárd forintot kezelnek bennük.

A középső őszi hónap kiemelkedőnek bizonyult az alapkezelők számára, a magyar befektetési alapok vagyona ugyanis 2,5 százalékkal 26 077 milliárd forintra ugrott, és ezzel új történelmi rekordot döntött.

Dől a pénz az alapokba, és rengeteget hoz a konyhára ez a befektetés

A vagyongyarapodás 2022 márciusa, vagyis több mint három és fél éve töretlen a Magyar Nemzeti Bank friss kimutatása alapján. Az októberi, 634 milliárd forintos növekedés

javarészt az új megtakarításoknak köszönhető, az ügyfelek ugyanis 414 milliárd forintot helyeztek el a különböző alapokba.

A piaci hozamok is bőkezűek voltak, 248 milliárd forinttal gyarapítva az alapkezelői vagyont.

A devizaárfolyamok ezzel szemben nem kedveztek, 27 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók összértékét.

Nincs nagy mozgás a kötvényeknél és az ingatlanoknál sem, a magántőke viszont megmozdult

A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező, immár közel 8000 milliárd forint útját egyengető kötvényalapok mögött viszonylag csendes időszak áll. A befektetők 14 milliárd forintot helyeztek el ilyen termékekbe, amit a hozamok és a devizapiaci hullámzások 21 milliárd forinttal toldottak meg. A kötvényes portfóliók összvagyona így fél százalékkal növekedett.

A második legnagyobb kategóriát képviselő kockázati- és magántőkealapok toronymagasan nyerték a friss megtakarításokért folyó versenyt. Ezek a termékek szívták fel a szektorba érkező friss tőke felét, 204 milliárd forintot. Az eszközök felértékelődése további 75 milliárdot hozott a konyhára, így egyetlen hónap alatt 5,5 százalékkal ugrott meg az összvagyonuk.

A vagyonméret alapján szintén dobogós ingatlanalapoknál 55 milliárd forintos tőkebeáramlást regisztrált a jegybank, amihez a piaci árfolyammozgások további 20 milliárd forintot tettek hozzá. Mindez bő másfél százalékos emelkedést hozott a kezelt állományban.

A tőzsdén is sok babér termett

A részvényalapoknak kiemelkedő hónapjuk volt, amihez a tőzsdei hegymenet mellett a méretesebb pénzbeáramlás is kellett. A befektetők 34 milliárd forintot vittek az alapkezelőkhöz, akiknek aktív tevékenysége a piacok emelkedésével együtt 68 milliárd forintos árfolyamnyereséget eredményezett. A terméktípus eszközértéke így közel 5 százalékkal ugrott meg októberben.