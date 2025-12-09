Deviza
Teljesen rápörögtek az európaiak erre a befektetésre, és jó okuk van rá

Októberben közel negyvenmilliárd euró érkezett az európai tőzsdén kereskedett alapokba. Idén minden eddigi értékesítési rekord megdőlhet a kedvelt befektetés piacán.
K. T.
2025.12.09, 13:10
Frissítve: 2025.12.09, 13:25

Jó úton járnak az idei csúcsdöntéshez az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), miután októberben is rendkívül erős kereslet mutatkozott a költséghatékonysága, diverzifikálhatósága miatt világszerte népszerű befektetés iránt.

Minden korábbinál több befektetés érkezhet az európai ETF-piacra idén / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

Októberben 39,6 milliárd eurót fektettek a megtakarítók Európa-szerte különböző ETF-ekbe az LSEG Lipper adatszolgáltató legfrissebb iparági statisztikája szerint. 

Öntik a pénzt az európaiak a népszerű befektetésbe

  • Az értékesítést ezúttal is a részvényes termékek vezették, 24,3 milliárd euróval. 
  • A kötvény ETF-ek 13,6 milliárd eurót csatornáztak be a piacról, 
  • a pénzpiaci eszközökbe pedig további 1,5 milliárd euró érkezett. 
  • A vegyes ETF-ek 600 millió eurós nettó értékesítéssel zárták a hónapot, 
  • az alternatív ETF-ek pedig csekély 20 millió eurót szívtak fel. 
  • Az árupiaci kategóriából eközben félmilliárd euró távozott.

A kategóriákat részletesebben vizsgálva az LSEG Lipper kimutatása szerint a legnépszerűbb alkategória az amerikai részvény-ETF volt, az ilyen termékekbe összesen 6,3 milliárd dollár érkezett. A második legkeresettebb befektetés a globális vállalati kötvény-ETF-ek eurós sorozatai voltak, ezekben 4,8 milliárd dollár megtakarítást helyeztek el az ügyfelek egy hónap alatt. Az értékesítési toplista dobogójára még a globális részvénykitettséget adó ETF-ek értek fel, 4,2 milliárd dolláros tőkebeáramlással.

Bár a pénzpiaci termékek súlya meghatározó méretű az európai ETF-piacon, ezzel együtt az ilyen eszközökbe is jelentős méretű összegek érkeztek az elmúlt időszakban. Az euróban kibocsátott termékekbe 1,1 milliárd dollár, a dolláros változatokba pedig 300 millió dollár friss befektetés érkezett.

Emellett úgy tűnik, a befektetők az arany árának meredek emelkedését látva nyereséget realizáltak az ősz derekán. A nemesfémfókuszú ETF-ekből 100 millió eurót váltottak vissza a tulajdonosok.

Minden eddigi rekord megdőlhet idén az európai ETF-piacon

Idén október végéig 282,2 milliárd euró érkezett a kontinensen bejegyzett tőzsdén kereskedett alapokba, ami már most meghaladja a 2024 egészében beáramló, eddigi rekordnak számító, 256,4 milliárdos értékesítést. Az idei csúcsdöntéshez így már az is elég lehet, ha az utolsó két hónapban nem történik jelentős visszaváltás az eszközosztálynál.

Az LSEG Lipper prognózisa alapján, az eddigi trendek folytatódása esetén 320-340 milliárd eurós tőkebeáramlással zárhatják 2025-öt az európai ETF-ek.


 

