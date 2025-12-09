Teljesen rápörögtek az európaiak erre a befektetésre, és jó okuk van rá

Jó úton járnak az idei csúcsdöntéshez az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), miután októberben is rendkívül erős kereslet mutatkozott a költséghatékonysága, diverzifikálhatósága miatt világszerte népszerű befektetés iránt.

Minden korábbinál több befektetés érkezhet az európai ETF-piacra idén / Fotó: bigjom jom / Shutterstock

Októberben 39,6 milliárd eurót fektettek a megtakarítók Európa-szerte különböző ETF-ekbe az LSEG Lipper adatszolgáltató legfrissebb iparági statisztikája szerint.

Öntik a pénzt az európaiak a népszerű befektetésbe

Az értékesítést ezúttal is a részvényes termékek vezették, 24,3 milliárd euróval.

A kötvény ETF-ek 13,6 milliárd eurót csatornáztak be a piacról,

a pénzpiaci eszközökbe pedig további 1,5 milliárd euró érkezett.

A vegyes ETF-ek 600 millió eurós nettó értékesítéssel zárták a hónapot,

az alternatív ETF-ek pedig csekély 20 millió eurót szívtak fel.

Az árupiaci kategóriából eközben félmilliárd euró távozott.

A kategóriákat részletesebben vizsgálva az LSEG Lipper kimutatása szerint a legnépszerűbb alkategória az amerikai részvény-ETF volt, az ilyen termékekbe összesen 6,3 milliárd dollár érkezett. A második legkeresettebb befektetés a globális vállalati kötvény-ETF-ek eurós sorozatai voltak, ezekben 4,8 milliárd dollár megtakarítást helyeztek el az ügyfelek egy hónap alatt. Az értékesítési toplista dobogójára még a globális részvénykitettséget adó ETF-ek értek fel, 4,2 milliárd dolláros tőkebeáramlással.

Bár a pénzpiaci termékek súlya meghatározó méretű az európai ETF-piacon, ezzel együtt az ilyen eszközökbe is jelentős méretű összegek érkeztek az elmúlt időszakban. Az euróban kibocsátott termékekbe 1,1 milliárd dollár, a dolláros változatokba pedig 300 millió dollár friss befektetés érkezett.

Emellett úgy tűnik, a befektetők az arany árának meredek emelkedését látva nyereséget realizáltak az ősz derekán. A nemesfémfókuszú ETF-ekből 100 millió eurót váltottak vissza a tulajdonosok.

Minden eddigi rekord megdőlhet idén az európai ETF-piacon

Idén október végéig 282,2 milliárd euró érkezett a kontinensen bejegyzett tőzsdén kereskedett alapokba, ami már most meghaladja a 2024 egészében beáramló, eddigi rekordnak számító, 256,4 milliárdos értékesítést. Az idei csúcsdöntéshez így már az is elég lehet, ha az utolsó két hónapban nem történik jelentős visszaváltás az eszközosztálynál.