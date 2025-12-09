Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF329.71 -0.2% GBP/HUF439.37 -0.22% CHF/HUF408.66 -0.2% PLN/HUF90.7 -0.08% RON/HUF75.4 -0.21% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,399.19 +0.48% MTELEKOM1,742 -0.69% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,183.74 +0.06% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.22 +0.75% BUX108,399.19 +0.48% MTELEKOM1,742 -0.69% MOL2,944 +1.02% OTP33,740 +0.21% RICHTER9,615 +1.2% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,320 +0.38% BUMIX10,183.74 +0.06% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,365.22 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Javuló infláció plusz kőkemény MNB, ebből győztesen jön ki a forint

Kedvező csillagállás segíti a hazai devizát. Az infláció visszatért az MNB toleranciasávjába, miközben idén már nem várható kamatvágás, ergo szabad a pálya a forint előtt.
Murányi Ernő
2025.12.09, 11:55
Frissítve: 2025.12.09, 12:17

A kedd reggeli inflációs közlemény előtt jól láthatóan remegni méltóztatott a devizapiaci befektetők keze, hiszen száguldásba kezdett az euró forintban mért árfolyama. A hangulatot aztán egy vödör hidegvízként hűtötték le a KSH fél kilenckor kijövő, kedvező számai. Egy év után ugyanis novemberben visszatért a jegybank maximum 4 százalékos toleranciasávjába az infláció Magyarországon.

Varga Mihály, MNB forint
Jó csillagzat jött össze a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán /  Világgazdaság

Továbbra is jó üzlet a forint vásárlása

Noha a hírnek tulajdonképpen – az ökölszabály szerint – gyengítenie kellett volna a hazai devizát, hiszen ilyen esetben nő a valószínűsége az alapkamat csökkentésének, ám Varga Mihály, az MNB elnöke és a monetáris tanács tagjai nyilatkozataikból ítélve olyannyira eltökéltek az erős forint és ezen keresztül az infláció további csökkentése mellett, hogy a friss adat éppen fordított hatást váltott ki.

Ha ugyanis nem várható az elkövetkező időszakban kamatvágás Magyarországon, miközben a fogyasztói áremelkedés üteme lassul, úgy továbbra is jó, sőt az eddiginél is jobb üzlet a forintvásárlás, akár a carry trade ügyletek keretében is, mivel a magas forintkamatok learatását nem vagy jóval kevésbé veszélyezteti a forintkurzus esetleges megcsúszása, sőt, még tovább is emelkedhet a magyar fizetőeszköz árfolyama, ami még extra profitot is hozhat a forintban bízó devizakereskedőknek.        

Az idén már nem csökkent kamatot az MNB

Tegnap (hétfőn) erőteljes felpattanást láthattunk az euró-forint árfolyamában, a 384-es ellenállás felett zárt a jegyzés – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Ma azonban a vártnál alacsonyabb infláció forinterősödést indított, mivel csökken az inflációs különbözet, ugyanakkor az MNB kommunikációjában a jövő héten még nem várható érdemi változás

– teszik hozzá. 

Ugyanakkor érdemes figyelni az új inflációs jelentés keretszámaira, a legutóbbi jegyzőkönyvben jelezték, hogy ez befolyásolja majd a jövő évi monetáris politikát. 

A 30 napos mozgóátlag 383,83-nál jelent ellenállást, illetve a 384-es szintre kell külön figyelni a következő napokban. Áttörése esetén 386,23-nál és 387 közelében adódnának újabb akadályok.

A forint az euró mellett kedden délelőtt a dollárral szemben is erősödött.

Az euró kurzusa valamivel dél előtt – 0,3 százalékos csökkenést követően – 383,5 forintnál járt, míg a dolláré 0,4 százalékkal, 329,4 forint alá esett.

Az euró ugyanakkor minimális mértékben, 1,1644 dollárra erősödött.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1378 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu