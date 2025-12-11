Kínának kell is, meg nem is az Nvidia MI-csipje, de nem bízik Trumpékban

Nem sokkal azután, hogy Donald Trump – nem szívjóságból – engedélyezte az Nvidia nagy teljesítményű H200 mesterségesintelligencia-csipjeinek kínai exportját, máris bejelentkeztek a potenciális megrendelők, köztük a TikTokot üzemeltető ByteDance, az Alibaba e-kereskedelmi és a Tencent internetes óriás – értesült a Reuters vállalati forrásoktól. Nem véletlen, hogy kapkodnának az Nvidia második legerősebb csipje iránt, hiszen eddig legális forrásból csak a kínálat harmadik szereplőjéhez, a H200-as tudásának csak a hatodával rendelkező H20 MI-csipekhez férhettek hozzá az amerikai exporttilalom miatt.

Az Nvidia csipjeinek kínai exportját Washington erős korlátok közé szorította / Fotó: Shutterstock

Megjegyzendő, hogy a kiviteli tilalmat még a Biden-adminisztráció léptette hatályba, hogy a MI-alkalmazások fejlesztéséhez és futtatásához szükséges csipek terén az Egyesült Államok technológiai fölényét konzerválja. Trumpék egy bizonyos teljesítményküszöbhöz kötötték az egyébként a tajvani TSMC üzemeiben gyártott MI-processzorok kínai értékesítését, s aki a korlátozást megszegte, az szankciókkal szembesülhetett.

A kínai exportot szigorúan szabályozzák

A szabályozás mostani megváltoztatása egyébként faramuci helyzetet idézett elő, amit majd kezelni kell, hiszen a régebbi és H200-nál gyengébb teljesítményű Nvidia MI-csipek, mint például az A100 és a H100 még mindig tiltólistán szerepelnek Kínában.

Donald Trump megrögzött szokásához híven ezúttal is is sápot húz az export legalizálásából és engedélyezéséből. Az elnök a következő feltételekkel engedélyezi a kivitelt:

csak az amerikai hatóságok által jóváhagyott ügyfelek juthatnak hozzá a csipekhez, minden egyes eladott csip után 25 százalékos részesedés illeti az Egyesült Államokat, az exportengedélyeket az amerikai kereskedelmi minisztérium állítja ki és ellenőrzi.

Kína egyelőre óvatos távol tartással kezeli az ügyet, de a The Information értesülései szerint már megkezdte az igényfelméréseket a nagyvállalatok körében, de semmilyen elköteleződést nem mutatott eddig. Peking egyrészt rászorul a legkorszerűbb MI-csipek használatára, másrészt az importra való átállással nem szeretné a hazai próbálkozásokat parkolópályára tenni, az ugyanis valóban öngyilkos lépés lenne.