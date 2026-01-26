Deviza
Ezzel a befektetéssel nem tudnak betelni a magyarok, de valamire külön rákaptak

A lakossági megtakarítások között továbbra is ez az egyik legnépszerűbb lehetőség. Az állampapírok piacán a FixMÁP átvette az első helyet.
K. B. G.
2026.01.26, 19:03
Frissítve: 2026.01.26, 19:12

Január végéhez közeledve sem lankadt a kereslet az állampapírok iránt a befektetők körében, így az év negyedik hetében összesen 78,16 milliárd forint értékben vásároltak a lakossági állampapírokból a magyarok az Államadósság Kezelő Központ hétfői adatai szerint, ami magasabb a harmadik heti 71,47 milliárd forintos értéknél. Így az idei évben már több mint 312 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a magyarok.

A FixMÁP már a legnépszerűbb állampapír / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mára a FixMÁP lett a legnépszerűbb állampapír

A különböző típusú állampapírok értékesítése a következő módon alakult január 18. és 25. között:

  1. a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) értékesítése 44,18 milliárd forint volt, ami több mint az előző heti 38,32 milliárd forint,
  2. a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítése 16,94 milliárd forint volt, szemben az egy héttel korábbi 15,79 milliárd forinttal,
  3. a Kincstári Takarékjegyből  (KTJ) 13,60 milliárd forintért vásároltak a magyarok, míg a harmadik héten ebből az állampapírból 14,42 milliárd forint értékben vettek,
  4. a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) eladása 2,63 milliárd volt az előző heti 2,24 milliárd forint után,
  5. a Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) 0,34 milliárd forint értékben fogyott, az előző heti,42 milliárd forint után.

Az ÁKK legfrissebb, január 21-i adatai szerint 

már a FixMÁP-ból van a legnagyobb állomány a lakosság kezében, ez a papír mára már megelőzi a korábbi favorit, a PMÁP népszerűségét is, 

hiszen 3746 milliárd forint, míg a PMÁP-ból már csak 3651 milliárd forint van a lakosság kezében. A BMÁP-állomány 2074 milliárd forint, míg MÁP Pluszból 1076 milliárd forint van a lakosság kezében.

