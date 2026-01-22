Deviza
Két magyar várossal üzletelt az Alteo, kell az energia, ez hosszú távra szól

Az újgenerációs energiaszolgáltató újabb gázerőművet vásárolt. Az Alteo az ózdi távhőszolgáltatóval is meghosszabbította hosszú távú szolgáltatási szerződését.
K. T.
2026.01.22, 16:29
Frissítve: 2026.01.22, 16:49

Az Alteo csütörtökön üzletrészadásvételi szerződést írt alá a Depo Erőmű Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról a Plant Industrial Engineering Kft.-vel, mint eladóval. A tranzakció eredményeként az Alteo a Depo Kft. egyedüli tulajdonosává vált – jelentette be a megújuló energiát hasznosító közműszolgáltató a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Alteo, megújuló energia
Két üzletet kötött egy nap alatt az Alteo / Fotó: Vémi Zoltán

A pilisvörösvári székhelyű Depo Kft. egy két megawattos földgázüzemű gázmotort tulajdonol, amelynek az üzembe helyezése 2025 őszén történt meg a törökbálinti telephelyen. Ennek eredményeként a tranzakció zárásával az Alteo saját, gázüzemű kapacitása 73 megawattra bővült.

Az Alteo a cégvásárlás mellett ma arról is tájékoztatott, hogy az egyedüli tagságával működő Alteo-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. meghosszabbította a felek között 2020. december 10-én létrejött, 2031. december 31-ig hatályos, hosszú távú hőszolgáltatási szerződését, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéseket. 

Az újonnan aláírt szerződések értelmében az Alteo-Therm 2040. december 31-ig fogja hővel ellátni az Ózdi Távhőt.

Gyengébb eredményt szállított tavaly az Alteo, a részvény így is alulértékelt lehet

Az Alteo tavalyi teljesítményére rányomta bélyegét a mostohább külső környezet: 

  • 2025 első kilenc hónapjában árbevétele 16 százalékkal 86,2 milliárd forintra emelkedett, 
  • működési eredménye viszont 45 százalékkal 6,2 milliárd forintra zsugorodott, 
  • a társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA pedig 20 százalékkal 11,8 milliárd forintra apadt. 
  • A nettó eredmény eközben harmadára, 2,7 milliárd forintra esett vissza.

A Dr. Kalliwoda Research ezzel együtt továbbra is bízik a társaságban, december közepén közzétett elemzésében 5551 forintos 12 havi célárat határozott meg, továbbra is vételre ajánlva azokat. Az árfolyam-várakozás 20 százalékos felértékelődéssel kecsegtet.

Az Alteo részvényei 1,3 százalékot ereszkedtek csütörtök délután háromnegyed négyig, 37 milliárd forintos forgalomban. Az év eleje óta pedig 4 százalékkal került feljebb a kurzus.

 

