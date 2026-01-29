Egészségpénztári befizetések: így lehet könnyen a legnagyobb adókedvezményt elérni – nem éri meg halogatni
Nem érdemes év végére hagyni az egészségpénztári befizetéseket, ha valaki maximálisan ki szeretné használni az adó-visszatérítést – írja a Biztos Döntés. Bár jellemzően decemberben ugrik meg a tagok aktivitása, a szakértők szerint pénzügyileg és praktikusan is előnyösebb már az év elején elkezdeni a befizetéseket.
Évről évre több pénz áramlik az egészségpénztárakba
Az egészség- és önsegélyező pénztárak népszerűsége folyamatosan nő: 2019 óta minden évben emelkedik a befizetések összege,
2024-ben már 104,8 milliárd forint érkezett a pénztárakba, ami több mint 20 százalékos növekedés az előző évhez képest.
A Biztos Döntés pénzügyi szakértője, Fülöp Norbert Attila szerint a trend 2025-ben is folytatódhat, hiszen már az év első felében is jelentős volt a bővülés.
Így hozható ki a maximum az adó-visszatérítésből
Az egészségpénztári befizetések 20 százaléka, legfeljebb évi 150 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (szja).
A teljes összeg 750 ezer forintos éves befizetéssel érhető el, ami havi bontásban mindössze 62 500 forintos kiadás.
Ez azt jelenti, hogy nem szükséges év végén egy összegben nagyobb terhet vállalni, a befizetések tudatos elosztása is elegendő lehet.
Automatikus megoldások segítik a rendszeres befizetést
A modern egészségpénztári megoldások jócskán leegyszerűsítik a folyamatot azzal, hogy a pénztár számla és bankkártya összekötésével a rendszer automatikusan követi a tényleges költést: ha nincs elég fedezet a pénztári számlán, a különbözetet – a működési költséggel együtt – közvetlenül a bankszámláról vonják le.
A megoldás társkártyák esetében is működik, ami tovább növeli annak esélyét, hogy év végére összegyűljön az adó-visszatérítéshez szükséges összeg.
Télen különösen sokat számít az egészségpénztár
A téli hónapokban a magyarok jellemzően többet költenek gyógyszerekre és étrend-kiegészítőkre, így ilyenkor különösen indokolt az egészségpénztári használat. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése szerint a hazai egészségügyi kiadások mintegy 30 százaléka továbbra is saját zsebből történik, amit az adó-visszatérítés érdemben mérsékelhet.
Ezekkel az akciókkal indítják az évet az egészségpénztárak
Az egészségpénztárak év elején kedvezményekkel és extra szolgáltatásokkal ösztönzik a csatlakozást és az aktív használatot:
- OTP Egészségpénztár: ingyenes első egészségkártya, vásárlási visszatérítés bankkártya-összekötésnél
- Prémium Egészségpénztár: 5000 forint jóváírás számlanyitáskor, nyereményjáték, ideiglenes egészségbiztosítás
- Patika Egészségpénztár: automatikus feltöltésű kártya, 10 százalék kedvezmény Affidea-szolgáltatásokra
- Új Pillér Egészségpénztár: 500 ezer forint felett nincs működési költség, választható biztosítási csomagok
- Gondoskodás Egészségpénztár: díjmentes kártyák, bővülő digitális szolgáltatások