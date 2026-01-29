Egészségpénztári befizetések: így lehet könnyen a legnagyobb adókedvezményt elérni – nem éri meg halogatni

Nem érdemes év végére hagyni az egészségpénztári befizetéseket, ha valaki maximálisan ki szeretné használni az adó-visszatérítést – írja a Biztos Döntés. Bár jellemzően decemberben ugrik meg a tagok aktivitása, a szakértők szerint pénzügyileg és praktikusan is előnyösebb már az év elején elkezdeni a befizetéseket.

Már év elején érdemes elkezdeniük hajtani az adó-visszatérítésre az egészségpénztári tagoknak / Fotó: Shutterstock

Évről évre több pénz áramlik az egészségpénztárakba

Az egészség- és önsegélyező pénztárak népszerűsége folyamatosan nő: 2019 óta minden évben emelkedik a befizetések összege,

2024-ben már 104,8 milliárd forint érkezett a pénztárakba, ami több mint 20 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A Biztos Döntés pénzügyi szakértője, Fülöp Norbert Attila szerint a trend 2025-ben is folytatódhat, hiszen már az év első felében is jelentős volt a bővülés.

Így hozható ki a maximum az adó-visszatérítésből

Az egészségpénztári befizetések 20 százaléka, legfeljebb évi 150 ezer forint visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (szja).

A teljes összeg 750 ezer forintos éves befizetéssel érhető el, ami havi bontásban mindössze 62 500 forintos kiadás.

Ez azt jelenti, hogy nem szükséges év végén egy összegben nagyobb terhet vállalni, a befizetések tudatos elosztása is elegendő lehet.

Automatikus megoldások segítik a rendszeres befizetést

A modern egészségpénztári megoldások jócskán leegyszerűsítik a folyamatot azzal, hogy a pénztár számla és bankkártya összekötésével a rendszer automatikusan követi a tényleges költést: ha nincs elég fedezet a pénztári számlán, a különbözetet – a működési költséggel együtt – közvetlenül a bankszámláról vonják le.

A megoldás társkártyák esetében is működik, ami tovább növeli annak esélyét, hogy év végére összegyűljön az adó-visszatérítéshez szükséges összeg.

Télen különösen sokat számít az egészségpénztár

A téli hónapokban a magyarok jellemzően többet költenek gyógyszerekre és étrend-kiegészítőkre, így ilyenkor különösen indokolt az egészségpénztári használat. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése szerint a hazai egészségügyi kiadások mintegy 30 százaléka továbbra is saját zsebből történik, amit az adó-visszatérítés érdemben mérsékelhet.