Most már tényleg jön a fizetős Facebook és Instagram, így tud kibújni alóla

Újabb előfizetéseket tervez piacra dobni a Meta a Facebookon, az Instagramon és a WhatsAppon, mely mesterségesintelligencia-képességek segítségével növelné a felhasználók produktivitását és kreativitását a vállalat szerint.

A Meta a Facebookra és az Instagramra is prémium előfizetést kínál hamarosan / Fotó: Nikkimeel / Shutterstock

Ez a Facebook-előfizetés nem ugyanaz, mint a már kapható előfizetés

Az új előfizetés merít a Meta Verified tapasztalataiból, ami a felhasználók igazolását szolgálja és ami a közönségépítést segíti. A Meta Verified jelenleg havi 14,99 dollárról indul, de a cég honlapja szerint a Max előfizetés akár 499,99 dollárba is kerül havonta, így az főként üzleti felhasználók és tartalomgyártók számára lehet előnyös.

A Techcrunch összegfoglalója szerint a közösségi oldalak továbbra is elérhetők lesznek ingyenesen is, a prémium előfizetés azonban különleges lehetőségek előtt nyit kaput és nagyobb ellenőrzést ad a felhasználók számára annak ellenőrzésére, hogy hogyan kapcsolódnak közönségükkel.

Ezentúl a Meta kísérletezik a Vibes mesterségesintelligencia-alapú videógyártáshoz kapcsolódó előfizetéssel is. A Meta AI-alkalmazáshoz kapcsolódó lehetőség ugyan jelenleg ingyenesen elérhető, a jövőben a cég a freemium modellt teszteli majd. Ez azt jelenti, hogy

továbbra is lesz lehetőség az ingyenes változat használatára, ám a fizetős változat több lehetőséget kínál majd.

A Meta emellett igyekszik kihasználni a nemrég kétmilliárd dollárért felvásárolt mesterségesintelligencia-ügynökben, a Manusban rejlő lehetőségeket is. A tervek szerint az alkalmazást beépítik a cég meglévő termékeibe, de továbbra is árul a programhoz önálló előfizetéseket az üzleti felhasználóknak. A Manus AI-ra mutató hivatkozás már szerepel az Instagramon a kódok visszafejtésével foglalkozó Alexandro Paluzzi szerint, aki gyakran talál még meg nem jelent vagy be nem jelentett, fejlesztés alatt álló változásokat az alkalmazásokban.

Ezt tudhatja majd az új előfizetéses változat

Bár az nem ismert, hogy a Facebookon és a WhatsAppon hogyan fog működni ez a lehetőség, a kódfejtő szerint az Instagramon a megoldás lehetővé teszi majd korlátlan közönséglisták létrehozását, azok listájának létrehozását, akik nem követnek vissza, vagy a storyk megnézését anélkül, hogy a posztoló erről értesülne. A tervek szerint

az új előfizetések a tartalomgyártók és üzletek számára előnyös Meta Verifieddal szemben szélesebb közönséget kívánnak majd megszólítani.

A Meta legfrissebb, tavalyi negyedik negyedéves eredményeit szerdán az amerikai tőzsdék zárása után teszi közzé, ám a harmadik negyedéves adatok szerint a cég bevételeinek közel 98 százalékát egyelőre a hirdetések teszik ki. Az előfizetések talán ezen az arányon változtathatnak némileg. A Meta az utóbbi időben számos technológiai óriáshoz hasonlóan évi több tízmilliárd dollárt költött a mesterséges intelligenciához köthető fejlesztésekre, a lépés mögött így az ezen kiadások megtérülése iránti törekvések is állhatnak.