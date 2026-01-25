Deviza
tőzsde
feltörekvő piacok
ETF

Ezek a feltörekvő piacok már nem azok a piacok – nyersanyagtermelés és olcsó gyártás helyett high-tech és mesterséges intelligencia

Nagyot fordult a világ az utóbbi években, így a régi beidegződések már nem működnek. Az elmúlt években alapvetően átalakult, hogy mit értünk feltörekvő piacok alatt.
Kosztolányi Bálint
2026.01.25, 19:17

Amikor az ember a feltörekvő piacok kifejezést hallja, nyersanyagkitermeléssel foglalkozó, szegényebb országokban működő cégek jutnak az eszébe, de ez a sztereotípia ma már egyáltalán nem igaz, amit jól mutat a legfontosabb ilyen index, az MSCI Emerging Markets Index.

mesterséges intelligencia, AI, MI, artifical intelligence, távközlés
A feltörekvő piacok ma a mesterséges intelligencia robbanás legnagyobb nyertesei, Tajvan, Kína és Dél-Korea cégei miatt / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A feltörekvő piacok ma már a high-tech csúcsát jelentik

A globális adatszolgáltató indexe sokkal inkább tűnik egy high-tech, a mesterséges intelligencia befektetések teljesítményét jelző mutató. Ebben nagy szerepet játszik, hogy az index készítője a feltörekvő piacok közé sorolja Tajvant, Kínát vagy épp Dél-Koreát. A több mint ezer vállalatot összegző indexben így 

olyan technológiai nagyágyúk is helyet kaptak, mint a TSMC vagy a memóriacsipek bajnokai, a Samsung vagy az SK Hynix.

A feltörekvő piacok teljesítményét jellemző mutató így kis túlzással jobban követi a mesterséges intelligencia hype alakulását, mint a Nasdaq vagy az S&P 500. Nem csoda, hiszen a fentebb említett, az MI-infrastruktúra kiépítése szempontjából kulcsfontosságú cégek mellett a technológia kínai fejlesztői is részét képezik az indexnek, mint a kínai Tencent vagy Alibaba. Így az MSCI Emerging Markets indexében messze az információtechnológia a legnagyobb szektor, több mint 28 százalékos súllyal, amit pénzügy követ mintegy 22 százalékos súllyal.

Ezek az országok számítanak feltörekvő piacnak – Magyarország is itt kapott helyet

Az adatszolgáltató jelenleg 24 országot sorol a feltörekvő piacok közé, amit a gazdaságok fejlettsége, a piacok ,mérete és hozzáférhetősége, valamint likviditása alapján határoznak meg. Az MSCI így egyre több országot sorol a feltörekvő piacok közé, így míg 1998-ban mindössze 10 ország tartozott ebbe a kategóriába, azóta már 24 ország tőkepiacát jellemzi feltörekvőként a vállalat.

Bár az eredeti, 1988-ban meghatározott 10 országból (Argentína, Brazília, Chile, Görögország, Fülöp-szigetek, Jordánia, Malajzia, Mexikó, Portugália, Thaiföld) hat továbbra is az index részét képezi – Argentína, Görögország, Jordánia és Portugália került ki a kategóriából – az új országok érkezése és a gazdasági fejlődés alapvetően formálta át azt, hogy mit ért az MSCI feltörekvő piacokon. 

Ezek közé tartozik egyébként Magyarország is, melyet 1996-ban, Kínával, Csehországgal és Tajvannal egy évben sorolt a feltörekvő piacok közé a vállalat. 

A feltörekvő piacok közé sorolják hazánk és Csehország mellett egyébként Lengyelországot is a térségből, de például Szlovákia vagy Roimánia nem kapott helyet ezekben az indexekben.

A feltörekvő piacok között így egyre nagyobb szerepet kapnak a high-tech iparágakról ismert kelet-ázsiai országok, ami nem meglepő, hiszen az index több mint felét a Kína, Tajvan, Dél-Korea hármas teszi ki, még ha az utóbbi súlyát India meg is előzi. Ennek eredményeként megfordult a viszony a feltörekvő piacok teljesítménye és az MSCI másik fontos indexe, a világ egészét lefedő MSCI All Countries World Index között, így tavaly már a feltörekvő piacok növekedése megelőzte a teljes világét, amire ritkaságnak számít.

