EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22%
BUX128 343,35 +1,33% MTELEKOM1 976 +1,52% MOL3 988 +3,76% OTP40 210 +0,9% RICHTER10 560 +0,38% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,7 +0,76%
Jegybanki jelre vár a forint, ritka együttállás a tőzsdén – csúcson az OTP, a Mol és a BUX is

Lendületesen menetel a pesti tőzsde, a BUX a csúcsformában lévő Mol és a szintet lépő OTP vezérletével ért új magaslatra. A forint korrigált a reggeli gyengülés után, de még kivárnak a befektetők az MNB kamatdöntése előtt.
K. T.
2026.01.27, 12:22
Frissítve: 2026.01.27, 12:46

A reggeli gyengülést követően a délelőtt második felében megpróbálta ledolgozni hátrányát a forint a meghatározó devizákkal szemben, amely így kisebb elmozdulásokkal várja az MNB kamatdöntő ülését.

jegybank, forint, OTP, Mol, részvény
A jegybank kamatdöntésére vá a forint, a pesti tőzsde új csúcson / Fotó: Teknős Miklós

Az euró árfolyama rövid idő alatt 382,8 forintig szaladt fel kedd délelőtt, majd innen hasonlóan élesen fordult le a kurzus, amely délben már 381,9 forinton állt. Ez 0,1 százalékos euró előnyt jelez.

A dollárhoz képest is hasonló utat járt be a hazai fizetőeszköz, itt azonban a nap közepére sikerült átfordítani a pozitív oldalra a kurzust. Délben 321,1 forinton váltották a dollárt, ami miniális forinterősödést jelent.

A régiós pénzek még tarják magukat, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal drágul.

Az Erste jegyzetében kiemeli, hogy az elemzői konszenzus nem vár kamatcsökkentést, ugyanakkor a következő hónapokra várható, cél alatti inflációs számok asztalra tehetik a változtatás ügyét. Érdekes lesz a mai kommunikáció: ad-e bármilyen indikációt az MNB a monetáris enyhítés kapcsán. A nemzetközi devizapiacon négyhavi mélypontja közelébe került a dollár az euróval szemben tegnap. A BoJ és a Fed közös intervenciója is hozzájárult a dollár gyengüléséhez.

A pesti tőzsdén remek a hangulat továbba is, a BUX 1,1 százalékot menetelt, ezzel ismét új csúcsot döntött 128 ezer pont felett. Az OTP számára is nagy nap a mai, a bankpapír jegyzése első alkalommat törte át a 40 ezer forintos lélektani szintet. Délig 1,1 százalékot drágult a kurzus, 40 290 forintig. A nap sztárja mégis a Mol, amely 2,6 százalékos ralinál jár, ugyancsak történelmi rekordszinten.

Árfolyam: 40 210 HUF +360 / +0,9 %
Forgalom: 11 397 593 080 HUF
A Magyar Telekom papírjai 1,2 százalékkal kerültek feljebb, a Richter pedig 0,2 száalékot araszolt fölfelé.

