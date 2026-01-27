Jegybanki jelre vár a forint, ritka együttállás a tőzsdén – csúcson az OTP, a Mol és a BUX is
A reggeli gyengülést követően a délelőtt második felében megpróbálta ledolgozni hátrányát a forint a meghatározó devizákkal szemben, amely így kisebb elmozdulásokkal várja az MNB kamatdöntő ülését.
Az euró árfolyama rövid idő alatt 382,8 forintig szaladt fel kedd délelőtt, majd innen hasonlóan élesen fordult le a kurzus, amely délben már 381,9 forinton állt. Ez 0,1 százalékos euró előnyt jelez.
A dollárhoz képest is hasonló utat járt be a hazai fizetőeszköz, itt azonban a nap közepére sikerült átfordítani a pozitív oldalra a kurzust. Délben 321,1 forinton váltották a dollárt, ami miniális forinterősödést jelent.
A régiós pénzek még tarják magukat, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal drágul.
Az Erste jegyzetében kiemeli, hogy az elemzői konszenzus nem vár kamatcsökkentést, ugyanakkor a következő hónapokra várható, cél alatti inflációs számok asztalra tehetik a változtatás ügyét. Érdekes lesz a mai kommunikáció: ad-e bármilyen indikációt az MNB a monetáris enyhítés kapcsán. A nemzetközi devizapiacon négyhavi mélypontja közelébe került a dollár az euróval szemben tegnap. A BoJ és a Fed közös intervenciója is hozzájárult a dollár gyengüléséhez.
A pesti tőzsdén remek a hangulat továbba is, a BUX 1,1 százalékot menetelt, ezzel ismét új csúcsot döntött 128 ezer pont felett. Az OTP számára is nagy nap a mai, a bankpapír jegyzése első alkalommat törte át a 40 ezer forintos lélektani szintet. Délig 1,1 százalékot drágult a kurzus, 40 290 forintig. A nap sztárja mégis a Mol, amely 2,6 százalékos ralinál jár, ugyancsak történelmi rekordszinten.
A Magyar Telekom papírjai 1,2 százalékkal kerültek feljebb, a Richter pedig 0,2 száalékot araszolt fölfelé.