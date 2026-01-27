Jegybanki jelre vár a forint, ritka együttállás a tőzsdén – csúcson az OTP, a Mol és a BUX is

A régiós pénzek még tarják magukat, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal drágul.

Az Erste jegyzetében kiemeli, hogy az elemzői konszenzus nem vár kamatcsökkentést, ugyanakkor a következő hónapokra várható, cél alatti inflációs számok asztalra tehetik a változtatás ügyét. Érdekes lesz a mai kommunikáció: ad-e bármilyen indikációt az MNB a monetáris enyhítés kapcsán. A nemzetközi devizapiacon négyhavi mélypontja közelébe került a dollár az euróval szemben tegnap. A BoJ és a Fed közös intervenciója is hozzájárult a dollár gyengüléséhez.

A pesti tőzsdén remek a hangulat továbba is, a BUX 1,1 százalékot menetelt, ezzel ismét új csúcsot döntött 128 ezer pont felett. Az OTP számára is nagy nap a mai, a bankpapír jegyzése első alkalommat törte át a 40 ezer forintos lélektani szintet. Délig 1,1 százalékot drágult a kurzus, 40 290 forintig. A nap sztárja mégis a Mol, amely 2,6 százalékos ralinál jár, ugyancsak történelmi rekordszinten.