Behúzta a féket a forint, folytatja a menetelést a pesti tőzsde – szintet léphet az OTP

A befektetők a geopolitikai fejlemények és a kereskedelmi megállapodásokról érkező hírek mellett továbbra is a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek leginkább a mai napon.

A Magyar Nemzeti Bank ma kora délután kamatdöntő ülést tart, ahol ugyan nem várható elmozdulás a 6,5 százlékos alapkamatban, a jegybank kommunikációja ezzel együtt is piacmozgató hatású lehet, különösen a forint számára.

Az Equilor reggeli kommentárjában kiemeli, hogy a forint árfolyama a geopolitikai bizonytalanságok mellett is stabilitást mutatott az elmúlt hetekben, melyet a kamatelőny biztosít. A brókerház véleménye szerint az inflációs folyamatok lehetővé teszik, hogy az első negyedévben egy kamatvágásra sor kerüljön, melynek a legvalószínűbb időpontja március 24-e.