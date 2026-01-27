Behúzta a féket a forint, folytatja a menetelést a pesti tőzsde – szintet léphet az OTP
indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index miniális, 0,1 százalékos emelkedéssel, csúcsközelben, 126 755 ponton kezdte a napot.
A vezető hazai részvények közül
- az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 39 910 forintra erősödött,
- a Mol 0,4 százalékkal 3854 forintra drágult,
- a Magyar Telekom szintén 0,4 százalékkal 1954 forintra emelkedett,
- a Richter kurzusa ellenben 0,4 százlékkal 10 480 forintra ereszkedett.
A befektetők a geopolitikai fejlemények és a kereskedelmi megállapodásokról érkező hírek mellett továbbra is a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek leginkább a mai napon.
A Magyar Nemzeti Bank ma kora délután kamatdöntő ülést tart, ahol ugyan nem várható elmozdulás a 6,5 százlékos alapkamatban, a jegybank kommunikációja ezzel együtt is piacmozgató hatású lehet, különösen a forint számára.
Az Equilor reggeli kommentárjában kiemeli, hogy a forint árfolyama a geopolitikai bizonytalanságok mellett is stabilitást mutatott az elmúlt hetekben, melyet a kamatelőny biztosít. A brókerház véleménye szerint az inflációs folyamatok lehetővé teszik, hogy az első negyedévben egy kamatvágásra sor kerüljön, melynek a legvalószínűbb időpontja március 24-e.
A hazai fizetőeszköz gyengült kedd reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,2 százalékot emelkedett, a keresztárfolyam 382,3 forinton járt a tőzsdenyitáskor.
A dollárhoz képest 0,25 százalékot rontott a magyr pénz, a kurzus ezzel átlépte a 322-es szintet.
Az angol font 0,3 százalékkal, a svájci frank pedig 0,15 százalékkal drágul. A régiós devizákkal összemérve sem teljesít jól a forint: a cseh koronát 0,15 százalékkal magasabb árfolyamon váltják, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal kerül többe.