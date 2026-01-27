Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
BUX
euró

Behúzta a féket a forint, folytatja a menetelést a pesti tőzsde – szintet léphet az OTP

Jó hangulatban indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX és az OTP árfolyama is új csúcsot dönthet kedden. A forint viszont gyengén kezdte a napot.
K. T.
2026.01.27, 09:09

indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index miniális, 0,1 százalékos emelkedéssel, csúcsközelben, 126 755 ponton kezdte a napot. 

tőzsde, OTP, forint
A pesti tőzsde erősein indított, a forint beragadt kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 39 910 forintra erősödött,
  • a Mol 0,4 százalékkal 3854 forintra drágult,
  • a Magyar Telekom szintén 0,4 százalékkal 1954 forintra emelkedett,
  • a Richter kurzusa ellenben 0,4 százlékkal 10 480 forintra ereszkedett.
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A befektetők a geopolitikai fejlemények és a kereskedelmi megállapodásokról érkező hírek mellett továbbra is a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek leginkább a mai napon. 

Equilor Trader 

Equilor Trader 

A Magyar Nemzeti Bank ma kora délután kamatdöntő ülést tart, ahol ugyan nem várható elmozdulás a 6,5 százlékos alapkamatban, a jegybank kommunikációja ezzel együtt is piacmozgató hatású lehet, különösen a forint számára.

Az Equilor reggeli kommentárjában kiemeli, hogy a forint árfolyama a geopolitikai bizonytalanságok mellett is stabilitást mutatott az elmúlt hetekben, melyet a kamatelőny biztosít. A brókerház véleménye szerint az inflációs folyamatok lehetővé teszik, hogy az első negyedévben egy kamatvágásra sor kerüljön, melynek a legvalószínűbb időpontja március 24-e.

3 éves

 

A hazai fizetőeszköz gyengült kedd reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,2 százalékot emelkedett, a keresztárfolyam 382,3 forinton járt a tőzsdenyitáskor.

A dollárhoz képest 0,25 százalékot rontott a magyr pénz, a kurzus ezzel átlépte a 322-es szintet.

3 éves

 

Az angol font 0,3 százalékkal, a svájci frank pedig 0,15 százalékkal drágul. A régiós devizákkal összemérve sem teljesít jól a forint: a cseh koronát 0,15 százalékkal magasabb árfolyamon váltják, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal kerül többe.

Forint árfolyamfigyelő
1439 cikk

 

 

