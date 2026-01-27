Áttörte az álomhatárt a forint, semmi nem állítja meg a szárnyalást

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése, majd Varga Mihály azt követő, meglehetősen szigorú sajtótájékoztatója tovább repítette a forintot kedd délután, így a magyar fizetőeszköz két éve nem látott szintre erősödött az euróval szemben, áttörve a 380-as euró-forint árfolyamot.

Az MNB döntése repítette a forintot / Fotó: Shutterstock

Minden a forint szárnyalása mellett szól

A forint erősödését a dollár gyengesége is segítette, miután az amerikai deviza gyengesége általában jót tesz a magyar pénznek. A dollár-forint árfolyam 318,2 körüli szintre süllyedt, mely az Ukrajna elleni orosz invázió óta a legalacsonyabb érték. Az euró is erősödni tudott a dollárral szemben, a devizapár kedd délután az 1,19 fölötti árfolyamon cserélt gazdát.

Bár Varga Mihály szavai szerint az MNB csak a vártnál később kezdheti meg a jelenleg 6,5 százalékos alapkamat csökkentését, a hosszú oldalon a magyar állampapírok hozama is egyre inkább csökken, az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint 6,56 százalék volt kedden, ami közel 0,3 százalékpontos csökkenés a múlt hét kezdete óta. Az európai devizák közül a dollárral szemben a forint erősödött a harmadik legnagyobb mértékben, a forint teljesítményét csak a svájci frank és a norvég korona múlta felül.

A kétéves csúcs és a 380-as szint áttörése után kérdés, hogy meddig erősödhet a forint, de az elmúlt hónapok trendje alapján könnyen lehet, hogy itt sem áll meg a forint szárnyalása. Az elmúlt egy év alatt a forint az euróval szemben mintegy 7, a dollárral szemben több mint 18,5 százalékot erősödött, és a világ egyik legjobban teljesítő devizája volt.