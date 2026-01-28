Deviza
EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07% EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 507,25 +0,79% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 906 -0,1% OTP40 480 +1,43% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 693,05 +0,53% BUX128 507,25 +0,79% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 906 -0,1% OTP40 480 +1,43% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 693,05 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kamatpálya
alapkamat
elemzők
MNB
Varga Mihály
jegybank

Megszólaltak az elemzők Varga Mihály tervéről – eltérő forgatókönyvvel számolnak, így alakulhat az alapkamat

Megosztottak a nagy pénzügyi elemzőházak a hazai jegybank monetáris politikai mozgásterével kapcsolatban. A Citi szerint március végéig kétszer is csökkentheti a kamatot az MNB, a Barclays csak egy kamatvágással számol.
K. T.
2026.01.28, 10:22
Frissítve: 2026.01.28, 11:29

Megosztottak a pénzügyi elemzők a hazai kamatcsökkentési lehetőségek tekintetében, miután a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) magasra tette a monetáris lazítás megkezdéséhez szükséges mércét – írja a Bloomberg a jegybank előző napi kamatdöntő ülésére reflektáló szakértői kommentárokat összegző cikkében.

Vrga Mihály, jegybank, kamat, alapkamat
Eltérően látják a hazai kamatpálya lehetséges ívét a nagy nemzetközi elemzőházak / Fotó: Teknős Miklós

Négy elemzőház, négy eltérő kamatpálya

A Citigroup elemzői, Arkadiusz Trzciolek és Piotr Kalisz úgy vélik, hogy az MNB februárban és márciusban egyaránt 25 bázisponttal csökkenti a 6,50 százalékos alapkamatot annak ellenére, hogy Varga Mihály jegybankelnök közleményének nem volt „jelentősebben galamblelkű hangvétele”.

A monetáris politika a közeljövőben valószínűleg az inflációs adatoktól függ majd, amelyek várhatóan teret adnak a kamatcsökkentésnek

– állítják a Citi közgazdászai.

Ercan Erguzel, a Barclays elemzője ezzel szemben csak egy negyed százalékpontos kamatcsökkentést valószínűsít, méghozzá márciusban, amelyet „hosszabb ideig tartó szünet” követhet. Ezt szerinte az alapinflációt elfedő, számos árucikkre kivetett árkorlátozásra, valamint a jegybank devizapolitikájára alapozza.  

Nem várjuk, hogy a központi bank előrehozott lazítási ciklust folytasson

– mondta a Barclays elemzője.

A Morgan Stanley közgazdászai továbbra is arra számítanak, hogy februárban és márciusban két egymást követő negyed százalékpontos kamatcsökkentést hajthat végre az MNB, majd egy szünet után további lazítást eszközöl, melynek eredményeként az év végére 4,75 százalékra csökkenhet az irányadó kamat.

 

Az OTP Bank stratégái idén márciusban és szeptemberben két negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak, összesen 50 bázispontos lazítással.

A piacok az elkövetkező három hónapban körülbelül 42 bázispontos lazítást, az elkövetkező 12 hónapban pedig körülbelül 100 bázispontos kamatcsökkentést áraznak jelenleg.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1444 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu