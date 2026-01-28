Megszólaltak az elemzők Varga Mihály tervéről – eltérő forgatókönyvvel számolnak, így alakulhat az alapkamat

Megosztottak a pénzügyi elemzők a hazai kamatcsökkentési lehetőségek tekintetében, miután a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) magasra tette a monetáris lazítás megkezdéséhez szükséges mércét – írja a Bloomberg a jegybank előző napi kamatdöntő ülésére reflektáló szakértői kommentárokat összegző cikkében.

Eltérően látják a hazai kamatpálya lehetséges ívét a nagy nemzetközi elemzőházak / Fotó: Teknős Miklós

Négy elemzőház, négy eltérő kamatpálya

A Citigroup elemzői, Arkadiusz Trzciolek és Piotr Kalisz úgy vélik, hogy az MNB februárban és márciusban egyaránt 25 bázisponttal csökkenti a 6,50 százalékos alapkamatot annak ellenére, hogy Varga Mihály jegybankelnök közleményének nem volt „jelentősebben galamblelkű hangvétele”.

A monetáris politika a közeljövőben valószínűleg az inflációs adatoktól függ majd, amelyek várhatóan teret adnak a kamatcsökkentésnek

– állítják a Citi közgazdászai.

Ercan Erguzel, a Barclays elemzője ezzel szemben csak egy negyed százalékpontos kamatcsökkentést valószínűsít, méghozzá márciusban, amelyet „hosszabb ideig tartó szünet” követhet. Ezt szerinte az alapinflációt elfedő, számos árucikkre kivetett árkorlátozásra, valamint a jegybank devizapolitikájára alapozza.

Nem várjuk, hogy a központi bank előrehozott lazítási ciklust folytasson

– mondta a Barclays elemzője.

A Morgan Stanley közgazdászai továbbra is arra számítanak, hogy februárban és márciusban két egymást követő negyed százalékpontos kamatcsökkentést hajthat végre az MNB, majd egy szünet után további lazítást eszközöl, melynek eredményeként az év végére 4,75 százalékra csökkenhet az irányadó kamat.

Az OTP Bank stratégái idén márciusban és szeptemberben két negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak, összesen 50 bázispontos lazítással.

A piacok az elkövetkező három hónapban körülbelül 42 bázispontos lazítást, az elkövetkező 12 hónapban pedig körülbelül 100 bázispontos kamatcsökkentést áraznak jelenleg.