Gyenge évet zárt a világ legnagyobb luxuscége, megriadtak a befektetők, szabadulnak a részvényektől

Az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, a világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó cégének tavalyi nyeresége 13 százalékkal, bevétele pedig 5 százalékkal csökkent 2024-hez képest - írja kedden közzétett pénzügyi jelentésében a vállalat.

A világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó vállalat nyeresége és bevétele is csökkent / Fotó: August_0802 / Shutterstock

Az adózott eredménye 10,88 milliárd euró volt tavaly az egy évvel korábbi 12,55 milliárd euró után, míg a bevétele 84,68 milliárd euróról 80,81 milliárd euróra esett.

A folytatódó tevékenységből származó nyereség 9 százalékkal, 17,76 milliárd euróra csökkent.

A bevételek árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított, úgynevezett organikus csökkenése 1 százalék volt.

Az LVMH divat- és bőráruk szegmensében a bevétel 8 százalékkal, 37,77 milliárd euróra esett, organikusan 5 százalék volt a csökkenés. A divat- és bőráruk adják az LVMH bevételének csaknem felét.

A kiskereskedelmi üzletek (Sephora, DFS és a Le Bon Marche) bevétele 18,34 milliárd euró volt, gyakorlatilag nem változott 2024-hez képest, organikusan viszont 4 százalékkal nőtt.

A parfümökből és kozmetikumokból származó bevétel 3 százalékkal, 8,17 milliárd euróra esett, organikusan nem változott.

Az alkoholos italok értékesítése 9 százalékkal (organikusan 5 százalékkal), 5,36 milliárd euróra süllyedt, az órák és ékszerek értékesítése pedig 1 százalékkal, 10,49 milliárd euróra mérséklődött, organikusan viszont 3 százalék növekedést jegyeztek föl.

Habár az LVMH-ban jobban bíztak 2025 második felében a befektetők, januártól újból zuhanásnak indult az árfolyama. A piac a pénzügyi jelentést sem értékelte pozitívan, kedden is nagyot esett a részvények értéke.