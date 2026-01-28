Deviza
EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07%
BUX128 507,25 +0,79% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 906 -0,1% OTP40 480 +1,43% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 693,05 +0,53%
Gyenge évet zárt a világ legnagyobb luxuscége, megriadtak a befektetők, szabadulnak a részvényektől

Visszaesést mutatnak az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA tavalyi pénzügyi számai. A világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó vállalat nyeresége és bevétele is csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb üzletág, a divat- és bőráruk szegmens különösen gyengén teljesített, több területen pedig csak mérsékelt organikus növekedés volt.
VG/MTI
2026.01.28, 11:27
Frissítve: 2026.01.28, 11:28

Az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, a világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó cégének tavalyi nyeresége 13 százalékkal, bevétele pedig 5 százalékkal csökkent 2024-hez képest - írja kedden közzétett pénzügyi jelentésében a vállalat.

luxus Shanghai,china,-,Jun.18,,2016:,Inside,The,Louis,Vuitton,Store.,Louis
A világ legnagyobb luxuscikkeket gyártó vállalat nyeresége és bevétele is csökkent / Fotó: August_0802 / Shutterstock

Az adózott eredménye 10,88 milliárd euró volt tavaly az egy évvel korábbi 12,55 milliárd euró után, míg a bevétele 84,68 milliárd euróról 80,81 milliárd euróra esett.

A folytatódó tevékenységből származó nyereség 9 százalékkal, 17,76 milliárd euróra csökkent.

A bevételek árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított, úgynevezett organikus csökkenése 1 százalék volt.

Az LVMH divat- és bőráruk szegmensében a bevétel 8 százalékkal, 37,77 milliárd euróra esett, organikusan 5 százalék volt a csökkenés. A divat- és bőráruk adják az LVMH bevételének csaknem felét.

A kiskereskedelmi üzletek (Sephora, DFS és a Le Bon Marche) bevétele 18,34 milliárd euró volt, gyakorlatilag nem változott 2024-hez képest, organikusan viszont 4 százalékkal nőtt.

A parfümökből és kozmetikumokból származó bevétel 3 százalékkal, 8,17 milliárd euróra esett, organikusan nem változott.

Az alkoholos italok értékesítése 9 százalékkal (organikusan 5 százalékkal), 5,36 milliárd euróra süllyedt, az órák és ékszerek értékesítése pedig 1 százalékkal, 10,49 milliárd euróra mérséklődött, organikusan viszont 3 százalék növekedést jegyeztek föl.

Habár az LVMH-ban jobban bíztak 2025 második felében a befektetők, januártól újból zuhanásnak indult az árfolyama. A piac a pénzügyi jelentést sem értékelte pozitívan, kedden is nagyot esett a részvények értéke.

Luxus, fél áron: okosabban vásárolnak a fiatalok, hódít a másodpiac – használt termékeikkel versenyeznek a legnagyobb divatházak

A használt dizájneráruk piaca soha nem látott ütemben növekszik, miközben a klasszikus butikok forgalma stagnál. A luxusmárkák legnagyobb kihívása ma már nem a versenytársak, hanem saját korábbi termékeik, mivel a fiatal vásárlók másképp gondolkodnak: számukra a luxus már nem új, hanem elérhető – másodkézből.

