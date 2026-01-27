Deviza
Már a hitelpiacon is minden a mesterséges intelligenciáról szól

A fejlesztések akkora költséggel járnak, hogy azt már a tech óriások is csak hitelből bírják. Ezért mára már nemcsak az egzotikus finanszírozási lehetőségek, de a legbiztonságosabbnak gondolt kötvények piacán is mindent visz a mesterséges intelligencia.
Kosztolányi Bálint
2026.01.27, 13:41
Frissítve: 2026.01.27, 14:04

A technológiai óriások jó úton járnak afelé, hogy az amerikai kötvénypiacot is letarolják, miután a mesterségesintelligencia-fejlesztések végrehajtása elképesztő összegeket igényel.

A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges óriási adatközpontok felhúzása nem olcsó mulatság / Fotó: AFP

 

Az Apollo Global Managemnet egy friss elemzése már arra számít, hogy 2030-ra a befektetésre ajánlott kötvények piacán a 10 legnagyobb kibocsátó fele az MI-re sokat költő technológiai óriások köréből kerül ki. Itt olyan vállalatokra kell gondolni, mint a Google-tulajdonos Alphabet, a Meta, a Mivrosoft, az Amazon vagy az Oracle, 

ami alapvető átalakulást jelent a mostani helyzethez képest, amikor a legnagyobb hitelfelvevők a bankok és a telekom-szolgáltatók.

A tech óriások eddig jórészt képesek voltak a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítését nyereségükből finanszírozni, így a hitelpiacot kevésbé érintette az MI-kiadások kockázata, azt főként a részvénypiaci befektetők viselték. Az új technológiával kapcsolatos kitettség ráadásul túlmutathat a technológiai cégek körén, hiszen a beruházásokhoz kapcsolódóan olyan hagyományos szektorok is kénytelenek többet költeni, mint az áramszolgáltatók vagy az ipari termelők.

Hiába tűnnek sokszínűnek a hitelek, egyre inkább minden a mesterséges intelligenciáról szól

Az idei hitelpiaci kilátásokról szóló jelentésükben az Apollo elemzői is arra hívják fel a figyelmet, hogy ami látszólag sokszínű kibocsátási profilnak tűnik, az egyre inkább valójában egyetlen makrotrendhez, a mesterséges intelligenciához kapcsolódik.

A változások nagyságát talán a Morgan Stanley becslése illusztrálja még látványosabban, hiszen a befektetési bank szerint 

a befektetésre ajánlott hitelpiacon idén 400 milliárd dollárt vonhatnak be a tech óriások és a hozzájuk kapcsolódó cégek, 

noha tavaly ez az összeg csak 170 milliárd, tavalyelőtt pedig mindössze 44 milliárd dollár volt.

A tech szektor jelentőségét az is növeli, hogy a bankok kötvénykibocsátása gyengülhet, miután az amerikai szabályozói változások eredményeként a pénzintézeteknek kevesebb tőke is elegendő hiteleikkel szemben – idéz fel a Financial Times. A JPMorgan által összeállított, a 10 000 milliárd dolláros amerikai befektetésre ajánlott hitelpiac alakulását követő index 14,5 százalékát már a mesterséges intelligenciához és adatközpontokhoz köthető cégek adóssága teszi ki, megelőzve a bankokat.

Az Alphabet vagy a Microsoft még bőven elbír némi adósságot, de nem mindenki ilyen szerencsés

Bár az olyan jól jövedelmező cégek, mint az Alphabet és a Microsoft hitelminősítése még jókora adósságot elbír a leminősítés veszélye nélkül, a részvény és a kötvénypiac konvergenciája nehezíti a diverzifikációt és kockázatok kezelését. Ráadásul a tech óriások helyzete sem feltétlenül azonos, hiszen az Oracle már most is óriási adósságot görget maga előtt, miközben a cég beruházásai az OpenAI számára készülnek, és egyáltalán nem világos, hogy a ChatGPT fejlesztőjének honnan lesz pénze kifizetni korábban vállalt kötelezettségeit. Nem meglepő tehát, hogy az Oracle adósságáért elvárt prémium is 75 bázisponttal nőtt szeptember óta, amikor a cég 18 milliárd dollár adósságot dobott piacra.

Tavaly novemberben az OpenAI pénzügyi vezetője, Sarah Friar is arról beszélt, hogy a startupnak nemcsak technológiai, de pénzügyi innovációra is szüksége lesz a fejlesztések folytatásához. Azóta több új ötlet is érkezett a cég részéről a bevételek növelésére, ám a ChatGPT piaci részesedése olvadni látszik a Google Geminijéhez képest.

