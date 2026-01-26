Különleges időszakot él a Mol, aranykereszt ragyogja be a Magyar Telekom árfolyamát

Az elmúlt hetekben a geopolitikai feszültségek miatt kialakult bizalomvesztés beárnyékolja a tőkepiacokat, aminek már hosszabb távú hatása is érezhető, mivel egyre több globális befektető keresi az USA piacain kívüli lehetőségeket. Az amerikai részvények értékeltsége (22x előretekintő P/E) történelmi csúcson áll, ez azt is jelentheti, hogy a befektetők a nemzetközi piacokon keresnek lehetőségeket: az MSCI AC World index év végéig 10 százalékos felértékelődési potenciált mutat, a globális profitnövekedés 2026-ban elérheti a 14 százalékot. A technológia, a pénzügy és az egészségügy maradnak a preferált szektorok világszerte.

Az OTP és a Mol részvényárfolyama is történelmi csúcsra ért az előző héten

Az amerikai tőkepiacokat rövid távon a Fed függetlenségével kapcsolatos támadások árnyékolják be, ami fokozza a dollár és az amerikai eszközök volatilitását. A Powell Fed-elnök elleni politikai vádak, illetve az elnöki retorika (tarifafenyegetések) miatt nő a bizonytalanság. A következő hetek kulcsadatai többek között a munkaerőpiaci és az inflációs adatok. Az eurózónában javul a befektetői hangulat, főként a német gazdaság erősödése ad bizakodásra okot. Az ECB kamatszintjét a befektetők megfelelőnek látják, az infláció a 2 százalékos célhoz közelít. Franciaország EU-s szinten is szigorúbb kereskedelmi válaszokat sürget az amerikai tarifapolitikákra.

A közép-európai – így többek között a hazai – piacoknak pozitívum az infláció látványos csökkenése (itthon 2026 elejére a 3 százalékos cél közelébe). A befektetői bizalom javulhat, ha a forint stabilizálódik, miközben a reálhozamok továbbra is kiemelkedőek a régióban. A japán jen mozgása, illetve a kínai kereskedelmi politika (agresszív export) egyaránt kulcsfontosságú. A feltörekvő piacok (például Kína, Indonézia) profitnövekedési esélyei erősek, a globális befektetői érdeklődés is nő, főként a magasabb növekedési kilátások miatt. A következő két hétben a piacokat a politikai kockázatok, a Fed és az ECB reakcióképessége, illetve a globális profitnövekedési várakozások együttesen mozgatják. A diverzifikáció és az óvatos kockázatkezelés továbbra is kulcstényező a portfóliókban. A dollár ereje egyértelműen kihatással lesz, főként a regionális devizák vonatkozásában.