Különleges időszakot él a Mol, aranykereszt ragyogja be a Magyar Telekom árfolyamát
Az elmúlt hetekben a geopolitikai feszültségek miatt kialakult bizalomvesztés beárnyékolja a tőkepiacokat, aminek már hosszabb távú hatása is érezhető, mivel egyre több globális befektető keresi az USA piacain kívüli lehetőségeket. Az amerikai részvények értékeltsége (22x előretekintő P/E) történelmi csúcson áll, ez azt is jelentheti, hogy a befektetők a nemzetközi piacokon keresnek lehetőségeket: az MSCI AC World index év végéig 10 százalékos felértékelődési potenciált mutat, a globális profitnövekedés 2026-ban elérheti a 14 százalékot. A technológia, a pénzügy és az egészségügy maradnak a preferált szektorok világszerte.
Az amerikai tőkepiacokat rövid távon a Fed függetlenségével kapcsolatos támadások árnyékolják be, ami fokozza a dollár és az amerikai eszközök volatilitását. A Powell Fed-elnök elleni politikai vádak, illetve az elnöki retorika (tarifafenyegetések) miatt nő a bizonytalanság. A következő hetek kulcsadatai többek között a munkaerőpiaci és az inflációs adatok. Az eurózónában javul a befektetői hangulat, főként a német gazdaság erősödése ad bizakodásra okot. Az ECB kamatszintjét a befektetők megfelelőnek látják, az infláció a 2 százalékos célhoz közelít. Franciaország EU-s szinten is szigorúbb kereskedelmi válaszokat sürget az amerikai tarifapolitikákra.
A közép-európai – így többek között a hazai – piacoknak pozitívum az infláció látványos csökkenése (itthon 2026 elejére a 3 százalékos cél közelébe). A befektetői bizalom javulhat, ha a forint stabilizálódik, miközben a reálhozamok továbbra is kiemelkedőek a régióban. A japán jen mozgása, illetve a kínai kereskedelmi politika (agresszív export) egyaránt kulcsfontosságú. A feltörekvő piacok (például Kína, Indonézia) profitnövekedési esélyei erősek, a globális befektetői érdeklődés is nő, főként a magasabb növekedési kilátások miatt. A következő két hétben a piacokat a politikai kockázatok, a Fed és az ECB reakcióképessége, illetve a globális profitnövekedési várakozások együttesen mozgatják. A diverzifikáció és az óvatos kockázatkezelés továbbra is kulcstényező a portfóliókban. A dollár ereje egyértelműen kihatással lesz, főként a regionális devizák vonatkozásában.
OTP Bank
Az OTP árfolyama új történelmi csúcson (39 250 forinton) zárt , az RSI értéke 74 felett, minden időtávon „strong buy” technikai minősítés, ugyanakkor a klasszikus túlvett piaci technikai képet látjuk. A korrekció a 40 ezer forintos csúcstámadás előtt racionálisan fennáll. Fundamentálisan viszont 15,1 százalék fair value upside és 1,2x P/B mellett a bank érdemi prémiumon forog még mindig, így további emelkedés fundamentálisan indokolt. A 22,9 százalékos ROE, 14,3 százalékos earnings yield kiváló lehetőség, kedvező tőkehelyzet mellett. Ugyanakkor ezzel a felértékelődéssel a viszonylag alacsony osztalékhozam már óvatosságra inti a befektetőket. Az elemzői konszenzusos célárak szerint 13 százalék felértékelődési potenciál még van a részvényben, de a jelenlegi szinteken a kockázat/hozam már nem egyértelmű az új belépők számára, ugyanakkor a várható és a forgalmi adatok is ezt mutatják, így a már meglévő befektetők a részvény tartása mellett állnak.
Richter Gedeon
A Richter részvénye jelentős technikai megerősítéseket mutatott az éves trendcsatornán belül, és egyértelműen a csatornából kitöréshez közelített az elmúlt két hétben. A 200 napos mozgóátlagból sikeresen kitört, majd megerősítette azt az 50 napos átlagforgalom feletti mennyiséggel. Így a 200 napos mozgóátlag már jelentős támasznak tekinthető. Ezt követően sikerült kitörnie a trendcsatorna ellenállásából és éppen ennek megerősítésén múlik, hogy technikai értelemben megerősíti-e az új árfolyamszintet. A gyógyszerrészvény 2024-ben 52,1 százalékkal növelte az egy részvényre jutó adózott eredményét, miközben a piaci árfolyam csak 5,3 százalékkal emelkedett – ez jelentős értékbeli lemaradást jelez. Az átlagos P/E (8,9x) és P/B (1,5x) mellett a 39,4 százalékos fair value upside, az 5,1 százalékos osztalékhozam és a mindössze 7,7 százalékos adósság-saját tőke arány igazán vonzóvá teszi. Technikai oldalról a 60 körüli RSI és az általános „buy” jelzések egy stabil, de nem túlhevült piacot mutatnak, aminek bőven van lehetősége emelkedni az elkövetkező hetekben. A dollár ereje azonban továbbra is kockázati tényező.
Mol
Az olajtársaság részvényei egyértelműen elszakadtak az általános olajipari árfolyammozgásoktól, hiszen a szerb olajfinomító körüli alkupozíciójában megerősítve a regionális jelentősége tovább nőtt. Több szempontból is lényegesen erősíti a Mol jövőbeli üzleti lehetőségeit a szerbiai térnyerés, amelynek az értékelése még kialakulóban van a részvény piacán. Így lényegében a technikai elemzés szabályai erős vételi pozíciót jelölnek, jelentős korrekció esélyével. Különleges időszak ez a Mol befektetői számára, ezért várhatóan egyre több az elkötelezett hosszú távú befektető is a részvényesek között, még akkor is, ha a hirtelen emelkedésben – a spekulatív pozíciók nyereség-realizálása miatt – korrekciókat látunk. A tranzakció ellenértéke azonban az osztalékfizetésre hatással lehet, ezért a befektetők érzékenyen reagálhatnak minden osztalékkal kapcsolatos hírre.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom technikai képén megjelent az aranykereszt, ami kifejezetten erős long irányú folytatást jelenthet. Az árfolyam-korrekción feltehetően túl van a részvény, így várhatóan folytatja az emelkedést a tendcsatorna felső szakaszában. Lényegében várható akár az ellenállásból a kitörés is. A Magyar Telekom 34,5 százalékos várt EPS-növekedéssel, 3,7 százalékos osztalékhozammal és 15,7 százalék fair value upside-dal stabil, szépen teljesítő részvény. Technikai oldalról az RSI még nem extrém (65,99), közép- és hosszú távon továbbra is erős vételi jelzéseket adnak.