Egy titkos német favoritra esküszik az amerikai brókercég

Hatalmas mértékben profitál a repülőgépek iránti tartós keresletből a német DAX index kosarában is helyet kapó MTU Aero Engines, mivel az elemzői becslések szerint a kereskedelmi repülőgépek kínálata nemcsak a közeljövőben, hanem még 2030 után sem tudja kielégíteni az igényeket – derül ki az amerikai Bernstein Research elemzőcég jegyzetéből.

Az MTU Aero Engines székháza Münchenben / Fotó: Wikipedia

Az öreg gépeken is hízik az MTU Aero Engines

Ez a piaci dinamika pedig különösen olyan beszállítóknak kedvez, mint az MTU Aero Engines, amely a hajtóművek gyártójaként és karbantartójaként kulcsszerepet játszik az értékláncban.

A kifeszített piaci helyzet miatt ugyanis számos légitársaság kénytelen a tervezettnél hosszabb ideig üzemeltetni régi gépeit, ami tovább növeli a karbantartási és pótalkatrészigényt, és ezzel együtt az olyan vállalatok üzleti profitját, mint az MTU.

Ezért aztán a Bernstein Research elemzői továbbra is jelentős árfolyam-növekedési potenciált látnak az MTU részvényeiben.

Legfrissebb becslésük szerint a 446 eurós árfolyamcél alapján a növekedési potenciál körülbelül 16 százalék, ami természetszerűleg egyben vételi ajánlás is.

Ráadásul a Bernsteinnél a vállalat ezzel az ajánlással továbbra is az európai repülőgépalkatrész-gyártók szegmensének egyik legkedveltebb cége.

Lenyűgöző, bár nem makulátlan teljesítmény

A német hajtóműgyártó az elmúlt tizenkét hónapban lenyűgöző, bár nem makulátlan emelkedést mutatott: a visszafogott évkezdet és a tavaszi rövid gyengélkedés után, májusban beindult az árfolyam, és 398 eurós csúcsra emelkedett, amire még a tapasztalt börziánerek is felkapták a fejüket.

Az elmúlt hónapok azonban a növekedési dinamika visszaesésével jellemezhetők, ősszel hirtelen irányváltások és még egy jelentős korrekció is bezavart a képbe, mielőtt a részvénykurzus 384 euró körül stabilizálódott. A DAX-hoz képest a müncheni repülőgépalkatrész-gyártó árfolyam-alakulása éves szinten kissé visszafogottabb, ám a technikai kép továbbra is pozitív, miközben azért érezhetően lassult a rali.

Mit mond a többi elemző?

A jelenlegi 392 eurós árfolyam amúgy kényelmesen meghaladja a 200 napos mozgóátlagot, amely 356 euró körül jár, és bár továbbra is emelkedik, de technikai szempontból a felfelé irányuló mozgástér egyre szűkül.