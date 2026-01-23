Oszoljanak! Nincs itt semmi látnivaló 2. – a nagy adósságciklus vége

Befektetőként örökös dilemma, hogy az embernek mennyire érdemes generalistának lennie, és mennyire specialistának. Vélhetően egy olajmérnökből lett pénzügyi szakembernek olyan meglátásai lehetnek a szektorral kapcsolatban, amilyenek egy átlagos befektetőnek soha, viszont egy generalista olyan aspektusból is láthatja a helyzetet, amilyenből egy mérnöknek eszébe sem jutna vizsgálódnia.

Ray Dalio és a nagy adósságciklus / Fotó: SPH Media via AFP

Ray Dalio és a nagy adósságciklus

Örök igazság hiányában az optimumnak valahol a kettő között kell lennie, viszont a változó világunkban én inkább utóbbira fektetném most a hangsúlyt. Amilyen elcsépelt közhely, hogy az embernek érdemes mindenhez értenie egy kicsit, annyira igaz is – minél inkább, ha az ember a globális piacon fektet be.

Ezen filozófia mentén folytatom a kétrészes cikksorozat második részét (az első rész itt olvasható), amelyben Ray Dalio Bridgewater Associates alapító által felvázolt keretrendszerben foglalom össze a világot befolyásoló tényezőket.

Ray Dalio egy igazi generalista, aki szerint a gazdaságtörténelem felosztható hosszú és rövid adósságciklusokra.

Ezeken a ciklusokon belül a legfontosabb befolyásoló tényezők az adósság és pénz ereje, a belföldi rend és káosz ereje, a nemzetközi rend és káosz ereje, a természet ereje (árvizek, szárasságok, járványok), a technológia és az emberi termelékenység ereje.

Az előző részben elmerültünk a pénz és adósság jelenlegi helyzetében, most pedig a további erők rövid áttekintése után nézünk a jövőbe.

A belső politikai és társadalmi rend

Az eddigieknek megfelelően továbbra is az Államokra koncentrálva tekintjük át az egyes tényezőket.

Mint a világ legfontosabb gazdasági és politikai hatalmára, az Amerikára vonatkozó tényezők nagy része, de nem mindegyike igaz más fejlett demokráciákra is a nagy adósságciklus ezen szakaszában, amelyek így kölcsönös kapcsolatban állnak egymással a globális politika porondján.

A jelenleg is uralkodó geopolitikai feszültségek általánosságban növelik a bizonytalanságot a jövőt illetően, a társadalom kevésbé érzi magát biztonságban a külső erőktől.