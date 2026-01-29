Deviza
Vigyázat: trükkös megkeresésekkel bombázzák az egyik tőzsdei cég részvényeseit

Nem mindennapi történetbe csöppent a BÉT-en jegyzett napenergia-termelő. Furcsa részvénygyűjtő aktivitásra figyelt fel a NAP Nyrt. igazgatósága.
Murányi Ernő
2026.01.29, 13:00
Frissítve: 2026.01.29, 13:07

Részvényesi bejelentések és magához a társasághoz intézett megkeresés alapján a NAP Nyrt. tudomására jutott, hogy egy befektető – jogi képviselője útján – vételi ajánlatnak nevezett megkereséseket küld a cég részvényeseinek – közölte csütörtök délelőtt a BÉT Xtend-piacán jegyzett napenergia-termelő vállalat.

napelem megújuló energia napenergia naperőműakkumulátor
Fotó: Shutterstock

A megkeresésekkel kapcsolatban a társaság felhívta a részvényesek figyelmét, hogy nem rendelkezik információval semmiféle, a részvényeire vonatkozó hivatalos vételi ajánlatról. 

A NAP Nyrt. a hivatkozott megkeresésekhez semmilyen módon nem járult hozzá, azoktól teljes mértékben elhatárolódik. 

A közleményben a társaság aláhúzza, hogy mivel a részvényei a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacon regisztráltak, ezen piac kereskedési szabályai szerint ott a részvények szabályszerűen, transzparens módon megvásárolhatók és eladhatók. 

Továbbá, a nyilvánosan működő részvénytársaságokban történő befolyásszerzést és a nyilvánosan működő részvénytársaságok részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatot a tőkepiacról szóló törvény az európai uniós jogszabályokkal összhangban szigorúan szabályozza. 

A NAP Nyrt. ismeretei szerint a jogszabályoknak megfelelő nyilvános ajánlattételre eddig nem került sor; a részvényesekhez intézett, hivatkozott megkeresések ezeknek a szabályoknak nem felelnek meg. 

Mivel pedig a részvényeseknek küldött ajánlatokat a vállalat a piac befolyásolására alkalmas magatartásnak tekinti, bejelentéssel élt a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság felé és a jelen tájékoztatást tette közzé.

A cég egyébként év végén jelentette be, hogy 2024-es eredménye után részvényenként 100 forint osztalékot fizet két részletben. Az első, 60 forintos osztalékrészlet kifizetésének kezdőnapja február 13. lesz, a második részlet kifizetésének határidejéről pedig a társaság igazgatósága később határoz.

Az első osztalékrészletre jogosító NAP-részvényeket utoljára jövő szerdán lehet megvásárolni a BÉT-en. 

 NAP részvény
NAP részvény10:00:34
Árfolyam: 1 500 HUF +70 / +4,67 %
Forgalom: 195 000 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A NAP részvényei csütörtök délig 4,9 százalékkal, 1500 forintra erősödtek, ám mindössze minimális, nagyjából 200 000 forintos forgalom mellett.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

