A magyar bankról amerikaiak licitálnak egymásra, ekkora optimizmus még sose volt – az égbe megy?
A csúcsdöntés után sem pihen az OTP, a bankpapír a múlt pénteki, 39 250 forintos történelmi rekordot követően, hétfőn további emelkedéssel próbálkozik. Az erősödést támogathatja, hogy megérkezett az idei második felülvizsgálat, és egyben a valaha volt legmagasabb célár az OTP részvényeire.
Máris itt az újabb magas célár az OTP részvényeire
A Citi friss elemzésében az eddigi 36 500 forintról 43 900 forintra húzta fel a vezető magyar blue chip részvényre vonatkozó árfolyam-várakozását. A friss célár alapján további 11 százalékos ralira van kilátás a következő 12 hónap során, az amerikai nagybank ezért továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.
A Citi ezzel jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a magyar bank papírjait követő 13 befektetési szolgáltató közül, és a második elemzőház, amely 40 ezer forint fölé várja azokat.
Az eddigi legoptimistább OTP-várakozás a szintén tengerentúli Goldman Sachs nevéhez fűződött, amely január közepén srófolta fel 4300 forinttal, 42 ezer forintra a becslését. A Citi pedig most 1900 forinttal licitált rá az amerikai szektortársra.
Bíznak az elemzők a bankpapírban
Az LSEG elemzői konszenzusában szereplő átlagos célár 35 102 forint, ami 10,5 százalékos ereszkedés lehet a jelenlegi, történelmi csúcsról.
Az elemzői közösség bízik a rali folytatásában, kilenc bróker vételt ajánl, és mindössze két-két szolgáltató javasolt tartást, illetve a részvények eladását.
Az OTP az év elején az osztalék miatt is érdekes lehet a befektetőknek. Az elemzői prognózis jelenleg részvényenként 940 és 1197 forint közötti kifizetés között szór, az átlagos várakozás 1045 forint. Utóbbi 2,7 százalékos hozamot jelent a pénteki záróár alapján.
A nagybank igazgatósága a március 26-án közzétenni tervezett közgyűlési előterjesztések között ismerteti hivatalos osztalékjavaslatát, amelyről végső döntést az április 17-i éves rendes közgyűlésen hoznak a részvényesek.
Az OTP a rendkívül erős, 2025-ös tőzsdei teljesítményt követően az idei évet is lendületesen kezdte, kevesebb mint egy hónap alatt 12 százalékkal értékelődött fel a bankpapír. A bomba formában lévő Mol mellett ezzel az OTP is nagyban hozzájárult a BUX index sorozatos januári csúcsdöntéséhez.