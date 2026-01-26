A magyar bankról amerikaiak licitálnak egymásra, ekkora optimizmus még sose volt – az égbe megy?

A csúcsdöntés után sem pihen az OTP, a bankpapír a múlt pénteki, 39 250 forintos történelmi rekordot követően, hétfőn további emelkedéssel próbálkozik. Az erősödést támogathatja, hogy megérkezett az idei második felülvizsgálat, és egyben a valaha volt legmagasabb célár az OTP részvényeire.

Sokra tartják az amerikai nagybankok az OTP részvényeit, a Goldman Sachs után most a Citi állt elő a legmagasabb célárral / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Máris itt az újabb magas célár az OTP részvényeire

A Citi friss elemzésében az eddigi 36 500 forintról 43 900 forintra húzta fel a vezető magyar blue chip részvényre vonatkozó árfolyam-várakozását. A friss célár alapján további 11 százalékos ralira van kilátás a következő 12 hónap során, az amerikai nagybank ezért továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.

A Citi ezzel jelenleg a legmagasabb célárat tartja érvényben a magyar bank papírjait követő 13 befektetési szolgáltató közül, és a második elemzőház, amely 40 ezer forint fölé várja azokat.

Az eddigi legoptimistább OTP-várakozás a szintén tengerentúli Goldman Sachs nevéhez fűződött, amely január közepén srófolta fel 4300 forinttal, 42 ezer forintra a becslését. A Citi pedig most 1900 forinttal licitált rá az amerikai szektortársra.

Bíznak az elemzők a bankpapírban

Az LSEG elemzői konszenzusában szereplő átlagos célár 35 102 forint, ami 10,5 százalékos ereszkedés lehet a jelenlegi, történelmi csúcsról.

Az elemzői közösség bízik a rali folytatásában, kilenc bróker vételt ajánl, és mindössze két-két szolgáltató javasolt tartást, illetve a részvények eladását.

Az OTP az év elején az osztalék miatt is érdekes lehet a befektetőknek. Az elemzői prognózis jelenleg részvényenként 940 és 1197 forint közötti kifizetés között szór, az átlagos várakozás 1045 forint. Utóbbi 2,7 százalékos hozamot jelent a pénteki záróár alapján.